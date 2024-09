Emotivo regreso a casa de Juana, la nena que le dió batalla a una dura enfermedad

"Nos fuimos un día con una mochilita, derivados para hacer unas consultas en Córdoba y no volvimos por 9 meses", relató la mamá, a horas de haber retornado a Crespo. "No nos esperábamos este recibimiento, así que fue súper emocionante, súper hermoso", afirmó, a modo de agradecimiento.

Juana Tonutti tiene 4 años, edad que le ha sido suficiente para dar muestra de fortaleza, esperanza y que de los obstáculos se puede volver a la sonrisa, en un marco de contención familiar y social. Su historia de vida tomó trascendencia este sábado 28 de septiembre, cuando regresó a su casa, después de un largo e invasivo tratamiento. Por las calles de la ciudad se visibilizó la alegría de quienes esperaban con ansias su recuperación. Las familias de sus compañeritos del Jardín de Infantes, conocidos y allegados, le organizaron un recibimiento especial.

Tras momentos de mucha emoción, su mamá Celeste Werner, relató a FM Estación Plus Crespo esas vivencias que motivaron lágrimas de felicidad: "Su historia empezó en diciembre del año pasado, con síntomas similares a una parálisis facial y al par de semanas, pasó a cerrársele su ojo izquierdo. Eso nos hizo alarmarnos y la llevamos a Paraná. Después de varios estudios complejos, recibió el diagnóstico de que tenía un tumor en su cabeza y cuello. Nos derivaron a Córdoba, donde viajamos el 30 de diciembre y llegamos ese mismo día, para que le hicieran varios estudios más. Se supo así que tenía un rabdomiosarcoma embrionario de cabú -es el nombre técnico del tipo de tumor-, y la biopsia dio que era cáncer".

En ese momento, todo cambió. "Nos habíamos ido en ambulancia, sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Nos fuimos un día con una mochilita, derivados para hacer unas consultas en Córdoba y no volvimos por 9 meses", afirmó.

La incertidumbre y todas las sensaciones que atravesaron Celeste Werner y Milton Tonutti como papás, debían ser rápidamente asimiladas. La niña los precisaba fuertes y seguros, acompañándola en esta prueba. "A partir del diagnóstico, se hicieron más estudios, ya que estos tumores son de rápido crecimiento y hacen metástasis en otras partes del cuerpo, tanto en huesos como órganos", comentó la mamá y continuó: "Se descartó que haya metástasis y luego se inició el tratamiento, que consistió en 9 ciclos de quimioterapia. A mitad del tratamiento se la examinó para ver si estaba funcionando y el tumor se había reducido un 50%. Todavía no existía la posibilidad de hacerle una cirugía -que en estos casos siempre se evalúa-, sino que se empezó con radioterapia. Ella hizo 28 sesiones y en agosto los finalizó. Se volvieron a repetir todos los estudios, como resonancia, tomografía computarizada/PET y surgió que quedó una secuela del tumor. Es como un residuo -de tumor fibroso-, que no está activo. Algo seco, como para decirlo de una manera simple".

"Al llegar, no sabíamos en qué consistían los estudios, qué le iban a hacer, porque estaba en Terapia Intensiva y veíamos que la buscaban, la llevaban, la traían, la sacaban, la pinchaban. Todo eso en ella generaba obviamente mucho estrés, estaba muy asustada, pero con el tiempo fuimos adaptándonos. A ella le servía mucho que le explicáramos todo, hacerse la idea de qué le iban a hacer, le daba seguridad. Entonces -previo preguntar-, todo lo que nosotros sabíamos, se lo contábamos jugando y de una forma que tuviera confianza. Siempre ayudaba mucho que le contáramos previamente cómo iba a ser, la dejaba siempre muy tranquila", detalló Celeste.

La batalla principal estaba ganada, aunque la lucha continúa: "Ahora tiene las quimios de mantenimiento. Son 6 ciclos de quimioterapia, para lo cual ella tiene que tomar pastillas y semanalmente someterse a una quimio endovenosa. Este viernes 27 de septiembre terminó el primer ciclo en Córdoba, y este sábado ya nos podíamos volver, para continuar el tratamiento en Paraná".

"El tratamiento podría no haber funcionado, había muchas complicaciones, sobre todo por el lugar en el que estaba alojado el tumor, que es una zona donde están todos los nervios. De hecho, le quedaron otras secuelas en cuanto a la audición y a la visión, cuestiones vinculadas a la parte de sensibilidad en la mitad de la cara. Era una zona muy delicada", refirió la mamá. Sim embargo, las oraciones de fe, las buenas energías y el afecto manifestado por todo el entorno de la pequeña, tuvieron su incidencia: "Es muy dócil, no generaba conflictos con el tratamiento, no hizo complicaciones. Estamos muy agradecidos con toda la atención".

Su buena recuperación es la mejor antesala para una fecha esperada: "El 31 de octubre cumple los 5 años", reveló la mamá y agregó: "Juana hoy está muy, muy bien. Estas quimios con medicación no le generan consecuencias en su cuerpo; lo único que le está costando un poco, es levantar sus defensas. Por eso es que todavía no puede estar en contacto con mucha gente, solamente el círculo familiar, pero está feliz y nosotros también".

Werner destacó la respuesta brindada por la mutual: "Gracias a Dios, se hizo cargo de todo el tratamiento. Siempre hay temitas por resolver, gestionar e insistir para que se hagan cargo o con prontitud algunas cosas, pero afortunadamente se hizo cargo de todo. También la mutual afrontó el hospedaje, dada la derivación que teníamos. Ella ya había estado en la Clínica Modelo, en el Sanatorio Allende, su historia clínica avalaba que necesitaba ser atendida en Córdoba".

Juana Tonutti tuvo una bienvenida especial en su retorno a Crespo: "No nos esperábamos nada de esto, sí me habían dicho que iban a estar algunos compañeritos del jardín, esperándola. Pero no nos esperábamos este recibimiento, así que fue súper emocionante, súper hermoso. Ella estaba muy, muy feliz. Estamos acomodándonos un poco en este volver a casa, volver a Crespo. Por el momento, hasta que ella se recupere en pleno -porque la médula también queda como aplastada por tanta medicación-, tenemos que darle algunos cuidados. Volvió con un catéter -por donde le pasaban los medicamentos-, entonces no puede hacer ciertas actividades, todavía no puede estar en un parque y cuestiones así. Pero lo importante fue regresar y la alegría de esta tarde, ha sido maravillosa. Muchísimas gracias a todas las personas que se acercaron, que hoy nos acompañaron y nos recibieron con tanto amor y afecto", concluyó.