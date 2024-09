Choferes de ambulancia mantienen un reclamo y amenazan con frenar derivaciones

Si para este lunes 30, no hay respuesta a su reclamo, de que les abonen las horas que trabajan en forma extraordinaria -a contraturno, de noche, los fines de semana-, desde el martes se frenará el servicio de derivación y traslados por cuanto solo cumplirán el turno de seis horas que les corresponde.

Hasta julio, los cinco choferes que están a cargo de cuatro ambulancias del Hospital San Blas habían acordado con las autoridades el cobro de guardias en una modalidad a la que perciben los profesionales médicos de modo de turnarse y no dejar sin cobertura ningún día de la semana. «Nosotros somos cinco choferes con 4 vehículos: 3 ambulancias y una camioneta. Nuestro hospital es demandante, por lo general hay traslados todos los días al Hospital San Martín, al Hospital San Roque, a la Cínica Modelo, a la Clínica Parque, de Crespo, a Puiggari. Hacemos un promedio de entre 80 y 90 viajes por mes. Trabajamos las 24 horas, los 365 días del año», cuenta Franco Enrique, chofer del Hospital San Blas.

Pero para que el hospital tuviera cobertura en forma permanente del servicio de ambulancias pagaba el concepto de guardias pasivas por mes aparte del sueldo a cada chofer. «Nosotros nos acomodábamos los días que tomábamos franco. Tres tomaban franco, y dos quedaban activos. Hace dos meses, en julio, nos comunican desde el hospital que no nos van a pagar más las guardias por orden del Ministerio de Salud. Nos quitaron las guardias porque dijeron que ese rubro no corresponde a los choferes, que solamente lo pueden cobrar los profesionales médicos. Era un arreglo que habíamos hecho con el director anterior (Javier Ascúa, NdelR). Nos consiguió esas guardias. Y nos pagaban por monotributo. Nosotros debíamos hacer monotributo y facturar para justificar en la provincia. Pero ahora, con el cambio de gobierno, dicen que no, que el Tribunal de Cuentas no acepta nuestra facturación y nos cortan el pago de esas guardias», relató al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

En lugar del pago de esas guardias, les dieron una alternativa. «Hacer 96 horas extra al mes, pagadas al 35% del valor de un sueldo básico de un empleado categoría 7. El sueldo básico de un categoría 7 es $110 mil. O sea si sacas la cuenta, son $35 mil por mes para hacer 96 horas extra al mes. Y si lo dividís, son $500 la hora. No lo aceptamos. Nosotros ahora vamos a cumplir solamente nuestro turno. Vamos a acatar lo que dice el estatuto del empleado público: 6 horas por día, de lunes a viernes», señaló.

En los dos meses de conflicto, contó, han intentado resolver el tema. Presentaron cuatro notas a la directora del Hospital San Blas, Sandra Fettolini, pero solo una les respondieron. «Nos dijeron que estaban ocupándose del tema. Les dimos plazo hasta el lunes 30 para darnos una respuesta. O nos reintegran las guardias, o que tomen más choferes para que no quede descubierto el servicio porque nosotros vamos a cumplir solo las horas que nos corresponden», anunció.

Alberto Costa, secretario general del Sindicato de Choferes Oficiales de Entre Ríos, plantea, de modo enfático, que «la solución es poner más gente, o pagarles ese plus que piden los choferes. Esta situación se da en los hospitales del interior. El Hospital San Martín tiene 36 choferes; en el Hospital San Roque, son 12; en el 107 hay como 20 choferes. Pero en los hospitales del interior de la provincia pasa otra cosa, son uno o dos choferes por ambulancia. Se arma el problema cuando no hay reemplazo. Tienen que trabajar todo el día».

«Ahora, se cansaron los muchachos. Les cortaron las guardias que les pagaban; en algunos lugares les tiraban migajas. En Nogoyá los muchachos percibían un premio de $250 mil. Pero en julio se los dejaron de pagar. Lamentablemente, en el Gobierno no resuelven el tema. Se tiran la pelota unos a otros. No sé por qué razón no quisieron arreglar esto. Los muchachos se cansaron. Yo los entiendo», dijo Costa.