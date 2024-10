Liberan mosquitos estériles de color rojo flúor en Mendoza para combatir el dengue

Desde hace tiempo los científicos vienen trabajando en el laboratorio con este método del insecto estéril. Recientemente realizaron ensayos y liberaron en el barrio de Bermejo, Guaymallén, provincia de Mendoza, a decenas de miles de mosquitos previamente esterilizados, llamó la atención de la población el distintivo color rojo flúor de estos insectos manipulados.

Técnica del insecto estéril

La Técnica del Insecto Estéril (TIE) ya se ha utilizado en nuestro país, por ejemplo, con las moscas de los frutos en el Valle de Uco, Mendoza, según explican desde el ISCAMEN. Ahora el ojo está puesto en los mosquitos Aedes aegypti por ser el vector de la enfermedad del dengue. La técnica consiste en la cría dentro del laboratorio y posterior liberación al ambiente de ejemplares de mosquitos machos Aedes aegypti, pero estériles.

Los mosquitos podrían ser controlados mediante la técnica TIE, se trata de un control biológico que propone la utilización de insectos para controlarse a sí mismos.

Aún se está estudiando la eficacia del método. La idea es generar competencia entre los mosquitos machos silvestres y los esterilizados, para que los segundos logren copular con las hembras en su hábitat natural y así no logren reproducirse, interrumpiendo de este modo el ciclo biológico natural de esta especie, que es vector de la enfermedad mortal.

Considerando que la mayor parte de las hembras copulan una sola vez en su vida, se produce una reducción de la fertilidad de la población natural, disminuyendo la cantidad de la misma hasta provocar incluso su erradicación. Recordemos que en el caso del mosquito Aedes aegypti, la hembra necesita alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos y completar un nuevo ciclo de vida. Durante este proceso, la hembra puede picar a varias personas y transmitir el virus si es portadora.

TIE se originó en la década de 1940 en el Centro de Investigaciones Entomológicas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y es propiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Este método se ha estudiado en los Estados Unidos, Brasil, y México, pero todavía no hay una aplicación masiva de la técnica. El ISCAMEN de la Argentina había firmado un convenio con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), en 2019. Otros 19 países también participan por convenios en el desarrollo de la técnica del insecto estéril sobre el mosquito que transmite el dengue.

Pasos de la técnica TIE en los Aedes aegypti

En primera instancia, los investigadores realizan la separación en la etapa de pupa del insecto. Se seleccionan solo los mosquitos machos y se eliminan a las hembras.

La idea del proyecto no es erradicar al mosquito, porque como explicamos en una nota anterior en Meteored Argentina, estos insectos cumplen funciones vitales e indispensables para los ecosistemas mundiales. La idea del proyecto, aclaran los científicos del CONICET, es disminuir la probabilidad de contagio de estas enfermedades, sobre todo del dengue que mantiene en alerta a buena parte del país.

Es importante aclarar que la radiación atómica utilizada para el proceso de esterilización no tiene efectos colaterales sobre las personas ni los animales. La radiación aplicada en los mosquitos de laboratorio actúa solamente en el instante que se aplica sobre estos insectos, los cuales no quedan radioactivos, explican desde la CNEA.

Luego se hacen las liberaciones de machos estériles de manera repetida, se monitorean con trampas para adultos y ovitrampas. En este paso se evalúa la efectividad de la técnica.

Recordemos que el vector de la enfermedad es la hembra, el Aedes aegypti macho se alimenta de néctar y la hembra principalmente de sangre, por lo tanto, es la que pica. Entonces, aunque parezca contradictorio se esteriliza al macho porque es menos riesgoso, ya que criar y liberar enormes poblaciones de hembras es un riesgo porque algunas podrían estar infectadas, provocando así un mal mucho mayor.

Al liberar una gran cantidad de machos, no aumentarían las picaduras ni el riesgo de contagios, además, las hembras son más sensibles a la radiación y con la misma dosis usada para un macho es probables que mueran antes de poder ser liberadas para cumplir el objetivo en el campo exterior.

¿Por qué los mosquitos son rojo flúor?

Estos mosquitos esterilizados en laboratorio y posteriormente liberados son de color rojo flúor adrede, para que los investigadores puedan diferenciarlos fácilmente del resto de los mosquitos silvestres presentes en el área de liberación.

Los investigadores utilizan un pigmento de color intenso rojo solo para los mosquitos esterilizados, para que el relevo de la información y la identificación en la técnica resulte más fácil.

Las autoridades aclararon que estos mosquitos rojos no son una amenaza para las personas, y pidieron no matarlos, no utilizar insecticidas y dejarlos en libertad para que logren insertarse en la población silvestre de mosquitos, y cumplir el objetivo.

Meteored