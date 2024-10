Concejales reclaman los resultados de análisis del agua para riego de calles

En febrero de este año, desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia se comunicó públicamente que con el correr de los meses, se tomarían nuevas muestras del arroyo Espinillo -a la altura del acceso a Crespo-, para efectuar el correspondiente análisis, dado que uno precedente concluía en un nivel de bacterias "altamente preocupante", conforme las conclusiones oficiales.

El bloque de concejales Alianza Más para Entre Ríos hizo público que el municipio contrató una empresa privada a iguales fines, pero reclamó desconocer los resultados de ese trabajo que ya se habría abonado y cuyo plazo estaría concluido.

Explicando el origen del Pedido de Informe presentado, el edil justicialista Dr. Luciano Reca, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Fines de febrero presentamos un primer Pedido de Informe sobre esta situación de presunta contaminación con efluentes cloacales en el Arroyo Espinillo, solicitando que se nos diga cuál era la información que manejaba el municipio y cuáles eran las posibles medidas a tomar a futuro. A mediados de año se nos dió una información general, aunque no concreta, pero se nos transmite que el Poder Ejecutivo preveía que para las primeras semanas de junio íbamos a tener ya el resultado y la ruta a seguir. Nos interesa seguir los pasos que se hayan planificado para tratar de resolver este tema -que es sumamente preocupante-; porque no solamente hablamos de contaminación de un arroyo, sino que además es el punto donde se toma el agua que utilizan los camiones para regar las calles no asfaltadas de nuestra ciudad. Y por lo tanto, la situación encerraría una posible contaminación ambiental y además sanitaria, con las consecuencias que conocemos desencadena. Lo cierto es que hasta ahora no tenemos una respuesta concreta. Sí, que se han requerido los servicios de una empresa de la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, continuamos a la espera de información precisa al respecto".

"El Ejecutivo hace un contrato con una empresa privada de Santa Fe y se analizarían a través de un laboratorio privado también de Santa Fe. Se comprometieron a darnos el resultado de las muestras. Sabemos de que el municipio ha pagado el servicio de esta empresa, pero hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuesta", agregó el concejal.

El Pedido de Informe

El documento exige "se informe con precisión los términos acordados en el contrato con Saravia, Rubén; publicado en el Boletín Oficial bajo el número de Decreto 1862/2024". Conforme la presentación -a la que accedió FM Estación Plus Crespo-, continúa:

"En el citado documento se lee que el nombrado 'prestará servicios profesionales referentes a asistencia y asesoría técnica para el sistema de agua potable y cloacas de la ciudad de Crespo, y que su contratación será mediante el Sistema de Locación de Servicios, a partir del 01 de marzo de 2024 y hasta el 28 de febrero de 2025(....) asignándosele honorarios de 12 cuotas mensuales (....) las que se actualizarán conforme a los incrementos salariales que otorgue la Municipalidad de Crespo a sus empleados, suma que será abonada dentro de los 20 días posteriores a la presentación de factura, en la que deberá constar la entrega del servicio contratado", desconociéndose el grado de alcance para con la firma "SyD Ingenieros Asociados", que el nombrado dirige y que ha quedado a cargo de realizar toma de muestras y análisis correspondientes y en relación a la contaminación del arroyo Espinillo -parte arroyo Crespo- con efluentes cloacales".

A modo de preocupación administrativa, los ediles suscribieron: "observamos con extrema preocupación que no sólo no hemos sino notificados oficialmente de los resultados de dicho estudio, sino que no es claro cuáles son los términos de contratación, cumplimiento y posibles sanciones para con la empresa y/o su Director General".

"Las erogaciones que implica el contrato de terceros y en el ámbito privado para realizar estos estudios, teniendo posibilidad de recurrir a organismos estatales dentro de la provincia, nos obliga a ser extremadamente exigentes con el cumplimiento de los plazos y la transparencia y precisión de los datos que de su trabajo se desprendan, dado que se deben constituir en el punto de partida para que el Departamento Ejecutivo Municipal, desde las Áreas correspondientes, con la urgencia que el caso amerita, gestione y trace las actuaciones, obras y plazos de concreción necesarios para lograr una pronta solución, que traiga tranquilidad y calidad de vida a los ciudadanos en general, y en particular a aquellos vecinos que viven a diario esto en sus barrios", afirmaron en el pedido los concejales Luciano Reca, Silvia Ledesma, Juan Pablo Motta y Nancy Eichhorn.