“Cobro $3.200.000 del Estado y no me alcanza”, la frase de un funcionario del Gobierno

El titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Miguel Blanco, dijo que gana $3.200.000 del Estado y no llega a fin de mes. Cuando le recordaron que un docente universitario puede cobrar $200.000, se molestó con los periodistas que lo entrevistaban y abandonó la llamada telefónica.

El incómodo momento para el funcionario ocurrió este martes a la mañana en El Destape Radio. Blanco era consultado por la situación de las universidades públicas, en el marco de las auditorías y los recortes de fondos. Entonces, mencionó su situación particular con ingresos y gastos en este contexo

El titular de la Sigen reveló que cobra 3,2 millones de pesos brutos por mes, pero que ese monto no le alcanza para vivir.

“Estoy aportando mis ahorros. Tengo el sueldo congelado desde el mes de diciembre. Así que si hay alguien que ha perdido con la inflación te puedo asegurar que soy yo. Y sin embargo estoy haciendo un servicio que creo que lo tengo que hacer a esta altura de la vida”, explicó el funcionario.

“Lo que cobro en el Estado no me alcanza. No me alcanza. Tengo una hija en la facultad, una hija en la primaria, tengo expensas, pago luz, impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, que se ha duplicado. No me alcanza el sueldo”, enumeró Blanco.

“Imagínese un docente que cobra 200 mil pesos”, replicó el comunicador de la radio, cuando el titular de la Sigen insistía en la victimización por su sueldo.

Blanco lanzó molesto: “Bueno, el docente tiene otras actividades”. Y agregó: “La jerarquía de los salarios es una discusión a dar en algún momento. La Universidad de Buenos Aires tiene 10.000 millones de pesos en el Banco Nación en plazos fijos y cuentas en dólares y pesos. Me gustaría saber dónde está el desfinanciamiento universitario. Le doy por terminada la entrevista en este momento”.

