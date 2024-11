Uriel Lozano: "Tenemos muchas ganas de que el público del RKT escuche nuestras canciones, con letras que están buenas"

Uriel Lozano brilló con su show de cierre en la primera noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Durante una hora, hizo un repaso por los clásicos temas que lo llevaron a ser uno de los mayores exponentes de la cumbia santafesina -dentro y fuera del país-, como así también interpretó nuevas versiones.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el consagrado artista manifestó: "Los tiempos de Dios son maravillosos. Le he pedido mucho esto. No sé si es mi mejor momento, pero es un presente hermoso, que lo estoy disfrutando al máximo. Hace 27 años que estoy en la movida tropical y están sucediendo grandes cosas. Presto mucha atención a que el famoso no se coma la persona, es fundamental".

A la hora de reflejar el éxito que sigue creciendo, reveló: "Vamos a cerrar el Cosquín, que para nosotros es terrible, que la cumbia santafesina esté en ese lugar. Me metí mucho en Córdoba, estuve grabando con Dale Q' Va, con Q' Lokura, y estoy terminando de grabar con Eugenia Quevedo, se viene un Movistar Arena con Luck Ra. Hay una nueva generación y ha pasado algo con las redes sociales, que favorece que estén sonando canciones que hicimos hace muchos años. Ha pasado mucho tiempo y estoy aprovechando. Tenemos muchas ganas de que el público del RKT escuche nuestras canciones, con letras que están buenas".

"Estamos preparando para el 28 de diciembre una gran despedida de año. Se viene una Estación Belgrano masiva, para 12.000 personas", anticipó y agregó: "Antes del 20 me voy a México, para hacer 7 shows allá; venimos de República Oriental del Uruguay. Estoy muy feliz, nos da mucha satisfacción seguir llevando energía positiva y lindas canciones, que están sonando por todo el país y en otros también".

Su estilo ha roto barreras y consciente de ello, contó: "Hemos podido difundir la cumbia santafesina en otros países y lograr que no sea mirada de reojos. Antes nos costaba mucho llegar. Hemos estado en fiestas de jugadores de fútbol -estaré en el casamiento de Marcos Rojo, estuve con Paredes- y nos asombra, son otros ámbitos. No caigo y ojalá me siga pasando, porque es una experiencia increíble".

Uriel Lozano se mostró emocionado y tras remarcar que "hay que disfrutar", añadió: "La gente hace un esfuerzo terrible para pagar una entrada al venir a vernos y agradecemos infinitamente ese cariño. Tenemos los pies sobre la tierra y asumimos el compromiso de transmitir energía positiva, buena música, letras que llegan. De las giras tenemos un cansancio de placer. Hoy en Crespo, un público que nos espera, queríamos estar en esta fiesta tan importante. Ya la conocíamos y nos gusta mucho poder estar acá. Entre Ríos siempre fue cumbiera, romántica, 'lozanera' -sin pecar de vanidoso-; por eso daremos lo mejor, para disfrutar juntos", concluyó.