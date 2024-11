Pablo Moyano renunció como secretario general de la CGT

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, presentó este viernes su renuncia al cargo de co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La decisión, comunicada a través de una carta, se fundamenta en las diferencias que Moyano sostiene con otros miembros de la conducción de la central sindical.

Motivos de la renuncia

En su carta, Moyano expresa: "Me dirijo a ustedes, que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co- Secretario General de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica', conformada por Héctor Daer, de Sanidad, y Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio y Garages.

Pablo Moyano venía mostrando diferencias con el resto de la plana mayor cegetista debido a que ese sector evitaba activar un "plan de lucha" contra el gobierno de Javier Milei, por lo que ya había amagado hace unos meses con retirarse de la conducción, un paso que ahora concretó.

El dirigente camionero estaba interviniendo en la organización de un paro o gran movilización para principios de diciembre contra las políticas de la gestión libertaria, para lo cual ya había sumado incluso as otros sectores del sindicalismo opositores a Milei como los estatales de ATE y otros gremios de las dos CTA.

Pero al percibir que en los dirigentes del resto de la CGT no había ánimos de adherir a esa iniciativa, Moyano decidió dar un paso al costado y dejar su cargo de cosecretario general de la central.

En el sector moderado de la CGT, con los "Gordos" e "independientes" a la cabeza, prefieren mantener tendidos los puentes con la Casa Rosada y observan el cambio de humor social que están reflejando las encuestas a partir de la incipiente mejora de las variables de la economía y la consecuente recuperación de la imagen positiva del Presidente.

En definitiva, los "dialoguistas" de la CGT no perciben que exista actualmente un clima para ir al conflicto con el Gobierno y consideran que a través de las negociaciones con el oficialismo lograron licuar la reforma laboral de la Ley Bases y frenar el tratamiento en el Congreso de un proyecto de "democratización sindical".

Ese proyecto, frenado por el momento en la Cámara de Diputados, busca fijar el cese de las reelecciones indefinidas de los gremialistas y que presenten declaraciones juradas, entre otras cuestiones. .

Otro tema que influyó en la decisión de Pablo Moyano fue que la Mesa Nacional del Transporte, en la que había trabajado para su creación hace sólo un mes, a los fines de que sirva como un polo de sindicatos que presionen al Gobierno, quedó al borde de la disolución.

Sucede que el Gobierno logró negociar salarios con los sindicatos aeronáuticos a cambio de que no realicen durante todo el verano, con la carta del cierre de Aerolíneas Argentinas bajo la manga, con lo cual debilitó la unidad de la Mesa del Transporte.

Sumado a eso, el ferroviario Sergio Sasia se peleó con el moyanismo y dispuso que su sindicato no se sumara a la medida de fuerza que el sector concretó el 30 de octubre pasado.

Tampoco lo hizo en esa oportunidad la UTA, comandada por Roberto Fernández, un histórico antimoyanista.

Pablo Moyano ya había hecho "rancho aparte" en la CGT durante el macrismo, cuando activó todo tipo de marchas y protestas sin la participación del resto de la central, lo que generó que su representante en el triunvirato de la entidad de la calle Azopardo, Juan Carlos Schmid, renunciara al cargo.

Ahora, al avizorar un escenario similar al de aquellos años, el camionero decidió tomar el mismo camino