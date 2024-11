Las prioridades de obras para el 2025 desataron un cruce entre los concejales

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante se aprobó por mayoría el Presupuesto Municipal 2025, que asciende a la suma de $20.506.348.500 (veinte mil quinientos seis millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos). Contó con el voto del bloque Frente Crespo Nos Une y no acompañó el Frente Más para Entre Ríos.

En forma enumerativa y a lo largo de 15 minutos, el presidente del bloque oficialista, Beltrán Cepeda, detalló acciones y políticas públicas que el Ejecutivo proyecta llevar adelante en el próximo año. Mencionó en ese contexto, cuestiones que cada repartición municipal se propone como objetivo de concreción para el 2025.

Los 4 ediles del justicialismo no votaron el presupuesto y a modo de fundamentación, Luciano Reca -presidente de bloque-, manifestó: "Encontramos que hay asignaciones a recursos para obras que no son indispensables y de muy dudosas ejecuciones, inmersos en un programa de austeridad propuestos tanto por Provincia como por Nación; por ejemplo, encontramos dentro del presupuesto un Estadio Deportivo. Una primera etapa de 761 millones de pesos. Realmente en este momento de crisis social y económica que estamos viviendo en el país, ¿esto es una prioridad?. No encontramos un plan de viviendas municipales, con el déficit habitacional que existe. No encontramos que haya una gran ampliación de redes cloacales, sino que está proyectado para el 2025 un total de 4 cuadras de cloacas. Pero tendremos un estadio. La inversión en el Parque Industrial -el cual sí creemos que es muy importante-, serán 2 cuadras de asfalto. No hay un programa de repotenciación energética para el Parque Industrial, que también creemos es el motor de las industrias de nuestro pueblo. Tampoco encontramos que haya un plan de inversiones para el Centro Comercial; valoramos el Centro Comercial Distrito Norte, pero ¿y el Centro Comercial Centro?. Hay una caída del consumo importantísima y una caída en la demanda, pero no tenemos programas para estimularlos. Mientras, estamos pensando en un estadio. Por otro lado, figuran algunas partidas que han sido donadas para empresas privadas -el canal de desagüe pluvial de la manzana 244, calle Alsina y Moreno, de 212 metros lineales-, que fuera convenido con Organización Avanzar y respaldada por el Decreto 138/20, son 156 millones de pesos. No terminamos de entender, por qué lo tenemos presupuestado como erogación pública, cuando en realidad será una inversión de privados. Además, encontramos que hay una desproporción entre las erogaciones de Cuenta Corriente -70%- con respecto a Obras Públicas -25%-, que las paga el vecino, quien aporta solidariamente, continuamente, pero sólo será del 25%. No es poco, pero podríamos mejorarlo. El estadio deportivo está bien, está buenísimo. Pero ¿es el momento para pensar en un estadio?. Bienes y Servicios no personales representa el 7.36% del presupuesto, que son 1.500 millones. Acá incluimos algunos salarios de funcionarios y notamos exceso de personal, ejemplo Área de Deportes, Área Legal, en Prensa y en Cultura. ¿Estamos en un programa con austeridad?. Y por último, los Servicios Extraordinarios, que representan el 11%, que son 2.138 millones de pesos. Coincidimos con lo expuesto por el concejal Cepeda, en la importancia y la necesidad de satisfacer la demanda esencial de la población. Creemos que se puede redestinar alguna parte de este dinero para poder hacer frente a esta necesidad que perfectamente compartimos".

Apreciaciones en sentidos coincidentes tuvieron los concejales Silvia Ledesma y Juan Pablo Motta.

Antes de concluir el abordaje de ese tema, Beltrán Cepeda -presidente del Frente Crespo Nos Une- retomó la palabra, con nuevas consideraciones a Presidencia. Entre ellas, expresó: "Cuando hablamos de vivienda, según la Constitución Nacional -que se presume conocida por todos-, habla de que el Estado debe garantizarle una vivienda digna a todos los habitantes; pero cuando se dividieron las atribuciones y se delegaron tareas, la responsabilidad de la vivienda digna, la educación, no recae sobre el Municipio. Entiendo lo del estadio, pero también creo que el estadio se va a hacer -no nos va a pasar como en Paraná ni como pasó que el gobernador Urribarri prometió un estadio y no lo hizo-. Nosotros lo vamos a hacer. Se va a emplazar en el playón Decoud -detrás del Instituto Comercial Crespo-. Se tuvo en cuenta que para hacer esa inversión, una gran parte ya la tenemos. Se presupuestó 761 millones, pero porque es una demanda de nuestras escuelas municipales. No puede ser que el municipio en el año 2025 siga saliendo a alquiler o a mendigar un espacio donde nuestros chicos hagan deportes. He escuchado en este recinto que los clubes -yo que vengo de un club y que gran parte de mi vida política la hice en un club-, somos selectistas, que cobramos una cuota, y acá lo escuché. Soy un dirigente deportivo. Necesitamos dotar de infraestructura a nuestras disciplinas, a nuestro Centro de Educación Física. Aquel proyecto que -tengo el placer de compartir bancada-, llev{o adelante el concejal Lanz y muchos de nuestros gurises hoy pueden tener acceso a prarticar un deporte sin que se les cobre una cuota. Entonces también pensemos ¿Cuántas viviendas hacemos con 761 millones?".

"Los que no hemos tenido la posibilidad de acceder a un terreno, porque tuvimos que trabajar para estudiar, nos deslomamos trabajando para hacer una carrera universitaria -en la cual nadie nos regaló nada-, porque con 30 años nos pudimos recibir, en 10 años más cerrar el círculo de la vida profesional; ahora la única vía para acceder a la vivienda es a través de un crédito hipotecario. No tenemos otra forma y entiendo la demanda habitacional -¿a mí me van a decir?, que tengo que pagar alquiler todos los meses-. Pero vuelvo a decir, la manta es corta y hay que tomar decisiones. La ciudadanía a nosotros -creo, siento y estoy convencido-, nos ha votado para tomar decisiones. Lo bueno de esto es que también tomamos las sugerencias. El presupuesto está aprobado, pero será cuestión de charlarlo con nuestro Intendente, con el Poder Ejecutivo", señaló en cuanto a otro de los aspectos.

Asimismo, argumentó que las variables económicas durante la presidencia de Alberto Fernández, hicieron que el aporte aprobado por Nación para el Centro de Convenciones en el Parque Industrial, no alcance para la Ejecución; y que pese a la espera (durante la actual presidencia de Javier Milei), no ingresó a las arcas locales en el 2023.