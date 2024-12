Cómo combatir ratas y lauchas: "Hay varios puntos a tener en cuenta en la estrategia", aseguró la veterinaria municipal

A poco de que comience la temporada verano 2024 - 2025, la presencia de ratas o lauchas encabeza el listado de consultas y pedidos de asesoramiento, ante la oficina municipal de Salud Animal de Crespo. Información precisa sobre este roedor, es clave para poder accionar en forma acertiva, sin malgastar tiempo, energía y recursos.

La médica veterinaria Andrea Colombara, a cargo de dicha repartición local, indicó a FM Estación Plus Crespo que "conforme avanza el verano, empiezan a aparecer este tipo de plagas, considerando como tales a aquellas alimañas, insectos, roedores y otros animalitos que básicamente crean un malestar en la convivencia con el humano. Siempre en esta época del año trabajamos más fuertemente en ello -en este 2024 ya hemos recibido reclamos por este tipo de situaciones-, y lo abordamos conjuntamente con otras áreas, para lograr resultados. Hay varios puntos a tener en cuenta en la estrategia, ya que puntualmente los roedores son muy difíciles de controlar".

La profesional hizo saber una mayor visualización está vinculada a que "estamos en su época de reproducción y lo hacen a una velocidad mucho mas alta que otro tipo de mamíferos, por ejemplo. Hay que partir de la base que necesitan un refugio y alimento, para poder crecer y desarrollarse. Entonces es fundamental los patios limpios, no dejarle espacios disponibles dentro de las casas ni en construcciones que formen parte del predio de la vivienda, separar los residuos en origen, son precauciones que le darán menos posibilidades de reproducirse".

"Hay que saber diferenciar entre una rata y una laucha", aclaró Colombara y explicó: "En sus comportamientos hay diferencias y es importante conocer los hábitos de unas y otras, para poder erradicarlas. La laucha es pequeñita. Su cola es más larga que el largo de su cuerpo. Esa es casi netamente intradomiciliaria; dado que hace su casita en un galpón abandonado, en un lavadero donde haya poco movimiento. En cambio, la rata es grande. El cuerpo es proporcional a la cola. Esta hace madriguera, es decir, un hueco en la tierra". A modo de ejemplificación de la experiencia local, sostuvo: "A quienes proveemos de rodenticidas en forma gratuita en el municipio, les pedimos sus datos y en base a las preguntas que les hacemos sobre el roedor que vieron, tenemos un mini mapeo de las zonas con mayores reclamos y la existencia de una o otra. Si son ratas, vamos y rastreamos en terrenos baldíos o espacios descubiertos de la zona, las oquedades en la tierra. Allí es donde viven y se reproducen. Es interesante detectar estos huecos, porque podemos tirar veneno dentro y ayuda al control. Para que la gente controle en sus patios, van a ver un hueco en la zona de pasto, pero cuyo borde se ve tierra; porque se comen el pastito de alrededor y después hacen el hueco. Si el césped empieza a cubrir el agujero, es porque esa madriguera ya está en desuso".

Además, el Área de Salud Animal acompaña el combate ciudadano con la provisión de sustancias específicas, sobre las cuales Colombara se explayó: "Contamos con el 'triguito', que es como una semillita en distintos colores -dependiendo de la marca-; y otro que es un cebo parafinado, que son como unas pastillas grandes. Ambas tienen en su composición la misma droga, sirve tanto para lauchas como para ratas. Es el mismo rodenticida, sólo que en distinta presentación. Al momento de tomar los datos y registrar la entrega, recomendamos que estos productos no estén en contacto directo con el sol y que no se mojen. Si está anunciado lluvia, la indicación es no ponerlo. Como la base es un cereal, con mucho sol o agua se echa a perder, y la rata es bastante delicada en este sentido, no lo va a comer. Obviamente que hasta que se coloca o el sobrante, debe estar a resguardo de niños y mascotas. La mayoría de los rodenticidas aprobados por ANMAT tienen un amargante, lo que hace que si alguna mascota accidentalmente lo ingiere, produce una mayor salivación y el vómito, no les gusta y reacciona rápidamente la expulsión. Otro aspecto de cuidado son los niños, que son curiosos y exploran, procurar que no tengan acceso".

"Si hay más comida disponible, habrá más cantidad; pero no está establecida una relación directa con las zonas en que se han visto. Tenemos avisos de diferentes lugares de la ciudad, no hay un punto en común", comentó la veterinaria.

Respecto del tradicional uso que hacen las ratas y lauchas de las cañerías y conductos similares de la infraestructura urbana, Andrea Colombara sostuvo: "A los desagües los usan como rutas, son su vía de movilidad; pero la madriguera es en tierra. Pensemos que el nivel de agua varía y a sus crías las necesitan proteger, por eso habitan y se reproducen en tierra, sí aprovechan la cercanía de las redes para desplazarse. Al levantar una boca de desagüe se pueden ver que aniden en oquedades de las paredes, imperfecciones de la construcción, pero no desarrollan la mayor parte del tiempo de su vida en ese medio".

Derribando mitos y apoyando verdades, la titular de Salud Animal de Crespo manifestó: "Las plantas aromáticas o especies no son una solución efectiva o una barrera, ya que las ratas tienen capacidad de adaptarse a todo. Sí los controladores biológicos por excelencia son los gatos. Muchos que tienen galpones, mantienen gatos en el predio, castrados -porque también se reproducen rápido-, y es una buena opción para tener controlados los roedores, por supuesto, con todas las condiciones que requiere tener un gato. Y el otro depredador natural es la comadreja, que son marsupiales que las capturan. No son 'primas de las ratas' como se dice, sino todo lo contrario, está demostrado que no son vectores de ningún tipo de enfermedad y ayudan a conseguir equilibrios como los que se pretenden en este momento".