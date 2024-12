Desgarrador pedido de una madre tras enterarse el bullying que sufre su hija

Una arista del acoso escolar quedó registrado en un chat de compañeros de curso y motivaron un llamado público a la reflexión. La madre habló de su dolor, pero también se expresó preocupada por los casos en que quizás los infantes o adolescentes no llegan a contarlo.

Estación Plus Crespo

Este miércoles se hizo viral un video protagonizado por una mamá de Crespo, que con profundo sentimiento y empatía social para con la problemática, llamó a la reflexión a las familias, a los adultos que atraviesan procesos de crianza y acompañamiento de las nuevas generaciones. En una breve grabación -a la que accedió FM Estación Plus Crespo-, expuso la dramática situación vivida por su hija, la afectación emocional que provoca a su entorno directo y enfatizó en estar atentos, para poder ayudar a aquellos escolares que no logran poner en palabras estas sentidas y complejas experiencias.

"Es importante que tomemos conciencia de lo que está pasando con nuestros hijos", comienza relatando la mamá de la adolescente afectada, que conforme los chats exhibidos, un grupo de pares de la institución educativa a la que asiste, descalifica y agrede.

Tratando de expresarse sobre los sentimientos que la embargan por estas horas, contó: "Me tocó como madre ver a mi hija llorando, recibiendo mensajes de un grupo donde se ríen de ella, donde la incitan a suicidarse. Quizás son niños que con sus 12 ó 13 años no tienen conciencia de lo que dicen. Pero quiero que cada padre que esté en su casa y tenga hijos, preste atención. Que no dejen a sus hijos solos, que tomen conciencia de lo que pasa con sus teléfonos, con lo que se le enseña en la casa sobre todo".

La gravedad de las expresiones vertidas respecto de la víctima, conllevan a un análisis social. "No es lindo recibir mensajes donde ven que dicen que su hija se mate, que es un caso perdido, que por algo no tiene amigos, que se debería cortar las venas y un montón de cosas más; dolorosas para una madre", afirmó.

"Sólo pido que se haga viral, para que tomen un minuto para pensar. Hoy le pasó a mi hija, pero qué hubiera pasado si ese niño no le cuenta a su madre que se ríen de él o ella en la escuela, que se le burlan, que hacen memes con su rostro, que se ríen de su pelo, que dicen un montón de cosas", señaló con preocupación la mamá, consciente que no es un hecho aislado y que este tipo de comportamiento requiere de un serio compromiso de los adultos, tanto para ser detectado como abordado.

Ahondando en esa línea de pensamiento, agregó: "Me duele este chat. Te pido que sirva de alerta, porque a veces estas cosas llevan a que los niños se depriman, a que exista la depresión infantil, a que el día de mañana no tengan una autoestima suficiente para hacer cosas por sí solos. Prestá atención si sos papá o mamá, si tenés hijos hablalos, escuchalos y pongan la contención en esto", remarcó.

Finalmente y deslizando la decisión de un cambio de institución escolar para su hija, añadió: "Es un momento triste, porque le estaba yendo bien, pero uno como padre tampoco quiere que sus hijos sufran", cierra la interpelación pública sobre una situación que aqueja -principalmente- a las poblaciones estudiantiles y otros ámbitos de actividades en común.