Marcelo Cerutti: "Pudimos conseguir que los terrenos del Ejército no vayan a subasta pública"

Estación Plus Crespo

Las gestiones realizadas por la Municipalidad de Crespo, con acompañamiento del Gobierno Provincial, para que los terrenos del Ejército de la ciudad, no sean adquiridos por privados, concretó una positiva primera etapa.

Después de la reunión mantenida con las autoridades de AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), los diálogos continuaron y hubo una definición, que el intendente Marcelo Cerutti confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Hay que tener en claro que para el Gobierno Nacional, la venta de los terrenos del Ejército, es una decisión. No es que lo cede ni nada, los va a vender. Días pasados, pudimos hacer un Zoom con el organismo -después de mi viaje a Buenos Aires-, y pudimos conseguir que los terrenos del Ejército no vayan a subasta pública. El Estado Municipal o Provincial lo va a comprar. Lo sacaron del listado para que vaya a remate".

Con un poco más de tranquilidad, las gestiones se encausan hacia otras etapas, persiguiendo el mismo objetivo siempre defendido por la comunidad. El presidente municipal sostuvo que "son meses de trabajo que vendrán, porque ni siquiera está tasado el inmueble. Se encarga Nación de eso".

"Hay una parte que le fue asignada a la Municipalidad de Crespo, que es la fracción de terreno por la cual Darío (Schneider) consiguió en su momento la Tenencia Precaria de Uso. Si bien no lo podíamos usar mucho, porque había que pedir permiso, tampoco se pueden hacer inversiones sobre un terreno que no es propietario el municipio, pero a esa condición, este gobierno la toma como que estuviese asignado. Entonces nos vino muy bien. Tendremos que hablar con el Ejército, para que digan qué va a hacer con el Destacamento y los clubes. Son gestiones que estamos haciendo", dijo Cerutti.

Con la mirada en el futuro, el intendente señaló: "Tenemos que ver quién paga esa compra, estamos haciendo gestiones para que Provincia lo adquiera y nos lo ceda. Veremos si es viable o no".