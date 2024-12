Significativo aumento del arancel por cambio de caño escape en motos retenidas

Como una primera medida para atenuar el impacto de los ruidos molestos causados por escapes no homologados, el Concejo Deliberante aprobó un importante aumento al valor de uno de los componentes de la multa.

Estación Plus Crespo

Las "contraexplosiones" generadas por motovehículos con escapes no homologados -comúnmente llamados libres o deportivos-, perturban la tranquilidad de vecinos de la ciudad. La problemática tiene su auge cada verano, y en esta oportunidad los permanentes controles y retenciones parecieran no ser suficientes. Las autoridades advirtieron que el proceso inflacionario, hizo que los valores con que se penan este incumplimiento a la legislación nacional y local vigente, no estaban siendo representativos para un cambio de conducta de los infractores.

Cabe recordar, que lo que abona el titular o tenedor de una moto retenida, es la sumatoria de importes que responden a: la infracción de tránsito propiamente dicha, el valor por el acarreo al depósito municipal, un monto por guarda o estadía, mano de obra por caño de escape, entre otros conceptos que componen el detalle de la multa. Dichos valores, son impuestos por el Juzgado de Faltas, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la ciudad. FM Estación Plus Crespo presenció la suba al ítems "mano de obra" por el reemplazo del escape, ya que las unidades se retiran recién cuando portan el escape homologado que corresponde.

Como una primera acción pública y antes de que culmine el año legislativo en la ciudad, el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, un incremento a uno de los componentes de la multa, que se encontraba desfasado del efecto pretendido.

Desde el 2021, sólo por "mano de obra", el Juez de Faltas podía fijar un monto que fuese equivalente desde 5 a 30 litros de nafta; lo cual se traducía en un umbral aproximado desde los $7.000 a unos $42.000. A partir de ahora, confirmó FM Estación Plus Crespo que la autoridad podrá imponer por este concepto, valores que vayan de los 50 a los 300 litros de nafta; que se traducen en sumas de los $70.000 a los $420.000 estimativamente. Ese monto se irá incrementando conforme las subas de naftas de YPF.

Ese pago, responde a que la normativa dispone que "el titular del vehículo o motovehículo retenido, deberá proveer las piezas homologadas para reparar el sistema de escape de la unidad, a su exclusivo cargo, las que deberán ser instaladas en el taller municipal o en el que la Municipalidad determine".

Asimismo, está previsto como complementación y es materia de evaluación, introducir también un aumento en el arancel por la infracción en sí misma, lo que elevaría aún más el monto total a pagar después de ser retenida una moto por este motivo. Todo ello, a "instancias de desalentar la conducta desaprensiva que afecta a la mayoría de los vecinos", señaló la concejal Valeria Torresín, en oportunidad de fundamentar el proyecto. Fue votado por todos los ediles y en los próximos días, los mencionados montos estarán en plena vigencia.