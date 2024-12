5 detenidos y múltiples secuestros, en otro golpe de la Policía Federal al Narcomenudeo

Estación Plus Crespo

Desde el atardecer de este miércoles, y durante varias horas, vecinos de Barrio Belgrano de la capital entrerriana, visualizaron sendos procedimientos que llevó adelante la División de Unidad Operativa Federal - Paraná. Se trata del accionar policial que colectó probanzas concretas, para el avance en la determinación de responsabilidad de los acusados y eventual pena, por parte de la magistratura, en una causa por Narcomenudeo.

La investigación comenzó hace aproximadamente un mes, por presunta comercialización de estupefacientes al por menor, desde dos inmuebles -linderos entre sí-, ubicados en calle Salvador del Carril, de Paraná. Supo FM Estación Plus Crespo, que sustentar las sospechas no fue tarea sencilla, habida cuenta que los moradores habían colocado en el frente de una vivienda una cámara de videovigilancia, para poder monitorear cualquier tipo de merodeo que les infunda temor a ser descubiertos. Ese tipo de recaudos y funcionamiento en alerta por parte de los posibles implicados, tornó más compleja la investigación. Sin embargo, los pesquisas no escatimaron esfuerzos y agudizaron las estrategias, logrando alcanzar los indicios necesarios.

La DUOF Paraná elevó un completo informe a la Unidad Fiscal especializada de Narcomenudeo, a cargo del Dr. Santiago Alfieri, quien avaló e impulsó el pedido de allanamiento y requisa. Ponderando el material reunido, el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del Dr. Eduardo Ruhl, libro dicha orden pedida por la Policía Federal y en esta jornada se llevaron adelante, con resultados satisfactorios.

Tras exhaustivas búsquedas, se localizó y secuestró entre ambas viviendas: estupefaciente con reacción positiva a Clorhidrato de Cocaína; teléfonos celulares pasibles de pericias; balanza de precisión; dinero en efectivo; una cámara de seguridad (empleada para contra-inteligencia); una pistola; como así también un arma blanca, utilizada para repeler el accionar de la DUOF Paraná, intentando frustrar el allanamiento.

La pretensión de entorpecimiento fue en vano, ya que los uniformados prontamente redujeron al morador, antes de que provoque lesión alguna.

Asimismo, en una actitud desesperada por la sorpresa de la irrupción de los efectivos, uno de los moradores cruzó de una vivienda a la otra, arrojando material estupefaciente a modo de descarte y para evitar que sea hallado. El comportamiento fue advertido y prontamente demorado.

Atento a los efectos encontrados en poder de los investigados, la Fiscalía interviniente ordenó la detención de cinco personas, siendo cuatro varones y una mujer. Los mismos son compulsados a Alcaidía de Tribunales de Paraná, a la espera de que se resuelva su situación procesal.