En Victoria, un hombre realizó amenazas telefónicas para que lo detengan y así poder ver a una fiscal

Un hombre de 32 años de la ciudad de Victoria cometió un delito con el solo fin de poder hablar con una fiscal de esa localidad. El inusual hecho sucedió la semana pasada cuando integrantes de un juicio por jurado comenzaron a recibir amenazas telefónicas. La Policía inició una investigación y logró individualizar al autor, quien confesó públicamente que lo que hizo tenía como fin poder ver a una integrante del Ministerio Público Fiscal.

El hombre identificado como D.A. trató de aclarar la situación y pedir disculpas ante la comunidad de la ciudad de las Siete Colinas. Por tal motivo, llamó a la FM 90.3 y le pidió a la locutora, Verónica González, salir al aire para dar su versión de lo sucedido. “Quería pedir disculpas porque hubo mucha gente en este fin de semana que estuvo recibiendo amenaza de mi parte”, afirmó Diego, explicando que su intención nunca fue causar daño, sino llamar la atención de la fiscal” (NdeR: AHORA se reserva la identidad de los protagonistas).

D.A. explicó al aire que las amenazas surgieron de una situación emocional complicada y su deseo de comunicarse con la fiscal, quien lo había ayudado en el pasado. “Hace dos años no trato con ella porque ella me ayudó muchísimo… Los problemas que yo tuve hace como dos años fueron por amenaza también que yo cometía hacia personas”, relató. La fiscal fue una figura importante para D. A, y su obsesión por ella lo llevó a tomar medidas desesperadas para conseguir su atención.

“Yo no podía entrar a la fiscalía a hacerle un presente, por ir nomás. Entonces, la única forma de entrar a la fiscalía era o denunciando a una persona, digamos, metiéndome en el proceso solo”, explicó el muchacho, añadiendo que su cariño especial por la fiscal fue el motivo detrás de sus acciones.

D.A. también hizo hincapié en que no es una persona violenta y que sus amenazas no tenían la intención de causar daño. “Tengo 32 años y mis padres me enseñaron a no hacerle daño a nadie, ni verbalmente, ni físicamente, no sirvo para eso, para hacer daño”, afirmó. Sin embargo, reconoció que sus acciones fueron inapropiadas y pidió disculpas a quienes se sintieron intimidados por sus amenazas.

Según publicó Ahora, el Ministerio Público Fiscal inició una causa, ya que D.A. fue individualizado.

La situación se originó cuando D.A. se cruzó con la fiscal durante un procedimiento judicial por narcomenudeo que la funcionaria estaba realizando. “Yo realizo las amenazas porque yo estaba buscando, digamos, que me detengan o ir preso, tener denuncia… No lo hice por malo ni por amenazar a alguien para hacerle daño”, explicó. Su objetivo era simplemente poder comunicarse con la fiscal, a quien tiene en alta estima.

A pesar de haber logrado captar la atención, D.A. expresó su arrepentimiento por las consecuencias de sus actos. “No lo voy a cometer. No, no, de ninguna manera… Pero cuando uno siente cariño especial por alguien… Yo por la fiscal siento cariño especial”, insistió.

D.A. concluyó la entrevista con Verónica González reiterando sus disculpas y destacando la importancia de meditar antes de tomar decisiones impulsivas. “Muchas gracias, Verónica, por ponerme el oído, escucharme. Gracias a Sebastián Firpo y al chico que me atendió también. Pero, ¿viste? Cuando uno siente amor por una persona… Yo siento amor y lo digo”, dijo el joven, dejando claro que sus acciones, aunque equivocadas, provenían de un lugar de afecto y desesperación.