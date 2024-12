La Justicia volverá a revisar el pedido de Edgardo Kueider para ser repuesto como senador nacional

La justicia volverá a revisar el pedido del destituido senador nacional Edgardo Kueider para ser repuesto en el cargo. Luego que el viernes pasado el juez federal Enrique Lavié Pico rechazara el amparo que había presentado la defensa del ex legislador, el caso llegó hoy a la cámara en lo contencioso administrativo federal.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la defensa de Kueider -a cargo del abogado Maximiliano Ruiz- apeló el sábado el fallo y el magistrado aceptó hoy el planteo y lo envió a la cámara. El caso quedó a cargo de la Sala V, integrada por los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany.

Kueider fue destituido hace dos semanas por inhabilidad moral por el Senado luego que a principio de mes fue detenido cuando quería ingresar a Paraguay junto a su secretaria Iara Guinsel Costa con 211 mil dólares sin declarar. El ex legislador está acusado de tentativa de contrabando y bajo prisión domiciliaria en aquel país.

El ex senador objetó la sesión en la que se votó su remoción. Sostuvo que fue presidida por la titular del Senado, Victoria Villarruel, cuando en ese momento debía estar al frente del Poder Ejecutivo de la Nación porque el presidente Javier Milei estaba fuera del país en viaje a Italia. El propio Milei dijo públicamente que por esa situación la sesión era “inválida” y aclaró que se podía hacer nuevamente porque consideraba correcto que Kueider haya sido destituido.

En su amparo, la defensa planteó que el titular del Poder Ejecutivo no puede encabezar el Legislativo y que eso hizo Villarruel. Pero el viernes pasado fue rechazado. El juez Lavié Pico dijo que la intervención de Villarruel no fue irregular. “Las observaciones que en esta sede procura formular el actor relativas a la participación de la Sra. Presidente del Senado -luego de levantado el cuarto intermedio- no pueden tener acogida favorable por cuanto resulta claro de la lectura de la versión taquigráfica de dicha sesión que la actuación de la Dra. Victoria Eugenia Villarruel en su carácter de Sra. Presidente del Senado de la Nación, se limitó a lo expresamente previsto en el art. 57 de la Constitución Nacional”, sostuvo el magistrado.

La sesión del Senado en la que Kueider fue destituido (Foto: Adrián Escandar)

Ese artículo de la Constitución establece que “el Vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto” y el artículo 33 del Reglamento del Senado determina que “el presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Sólo vota en caso de empate”. “De modo tal que no quedan dudas respecto a que su participación no ha tenido injerencia alguna en el resultado de la votación al que finalmente arribaron los Senadores Nacionales en uso de sus atribuciones privativas, en tanto se ha limitado estrictamente en el orden parlamentario a presidir la sesión en cuestión”, recalcó Lavié Pico.

El fallo fue apelado por la defensa de Kueider. Lo hizo en un escrito de 57 páginas en el que ratificó su postura de que la sesión fue irregular por la presencia de Villarruel y que debe ser declarada inválida y el senador repuesto en su cargo. “No puedo pasar por alto, que como se dijo, el propio Presidente de la Nación, reconoció que la sesión fue inválida por la interferencia de su poder en el Poder Legislativo. En ese sentido, la contradicción interna del Poder Ejecutivo, requiere en la sociedad claridad y no puede esperarse más que de la judicatura”, sostuvo en un tramo de la apelación.

Con la llegada de la causa a la Cámara se abre una nueva instancia de revisión del caso.

En paralelo al amparo y la causa penal en Paraguay, Kueider tiene un expediente en la justicia federal de San Isidro por el presunto cobro de coimas. En esa causa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado allanó la semana pasada los despachos de Kueider en el Senado y ya pidió su extradición de Paraguay para que quede detenido en el país. Además, la magistrada rechazó el pedido de exención de prisión para que pueda transitar en libertad la investigación.