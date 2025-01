Jabes Saralegui se va a préstamo a Tigre

El entrerriano, oriundo de Ramírez y que tuvo su paso por Unión de Crespo, Jabes Saralegui seguirá su 2025 lejos de la Ribera. El actual volante de Boca será cedido a préstamo a Tigre, para que continúe su carrera en El Matador. No está en los planes de Fernando Gago y, con un plantel reforzado, el Xeneize quiere que sume minutos en otro equipo.

Saralegui se irá de Boca a préstamo por un año y sin opción de compra. También se va sin cargo, por lo que el conjunto de Victoria no deberá desembolsar dinero por sumarlo a sus filas. El Xeneize no le dio la posibilidad a Tigre de comprar el pase, ya que entiende que el Colo es un futbolista importante y con proyección.

Lo mismo veía Diego Martínez, cuando, allá por junio de 2024 y cuando todavía era entrenador de Boca, explicaba por qué Saralegui sumaba entrenamientos con el plantel de Primera División y empezaba a tener cada vez más protagonismo en el equipo, consignó Urgente 24.

"Saralegui nos provocó una sorpresa. No me tocó dirigirlo cuando estuve en el club y cuando lo ves entrenar, ves que es un chico que tiene una proyección interesante. Me gusta cómo compite, como escucha a los más grandes", decía por entonces Martínez, cuyo presente hoy lo encuentra al frente de Cerro Porteño.



Por aquellos meses, Saralegui comenzó a tener rodaje. No tanto como titular, pero sí siendo una variante fundamental para ingresar en el complemento. El equipo encontraba en su despliegue y compromiso colectivo un tubo de oxígeno en tramos del partido sensibles.

A pesar de ingresar desde el banco, Diego Martínez lo ponderó por sobre otros nombres para disputar el clásico de cuartos de final de la Copa de la Liga, en donde el Xeneize venció por 3 a 2 a River y se postuló así como uno de los mejores equipos del torneo. Saralegui jugó de titular aquel partido.

En el nuevo plantel de Gago, Saralegui tiene a favor que no existen muchos nombres con sus características. Ni Alan Velasco, ni Ander Herrera, ni Rodrigo Battaglia, ni Carlos Palacios reúnen sus aptitudes de volante mixto. Sin embargo, el sistema que proyecta el entrenador lo dejaría verdaderamente afuera. En un 4-2-3-1 o un 4-3-3 las chances de Saralegui se diluyen, y las inclinaciones tácticas de Gago hacen pensar que se inclinará por otros nombres como alternativas desde el banco de suplentes antes que Saralegui.