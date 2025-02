Chofer de empresa de Paraná murió tras ser picado por una abeja en Santa Elena

El chofer de empresa de Paraná murió está mañana en el hospital de Santa Elena a causa de un shock anafiláctico, tras ser picado por una abeja. La víctima fatal fue identificada como Omar Bustos, de 57 años.

El chofer y el acompañante de un vehículo utilizado para el reparto de agua envasada se movilizaban por la zona de Colonia Bertozzi cuando, en circunstancias que ya fueron confirmadas, el conductor del camión fue picado por una abeja. El hombre comenzó a descompensarse y su compañero decidió llevarlo al Hospital de Santa Elena para que recibiera la asistencia médica correspondiente.

Lamentablemente, Bustos llegó al nosocomio sin signos vitales a causa de un por shock anafiláctico. “Su compañero no sabía si era alérgico o no, pero no dudó en trasladarlo al hospital cuando lo notó descompuesto”, confirmó a Elonce el jefe de comisaría de Santa Elena, Leandro Molina.

Los dos cumplen tareas en una empresa de agua envasada de Paraná y se encontraban repartiendo productos a los comercios de la zona cuando se desencadenó el episodio que terminaría en tragedia.

¿Qué es la anafilaxia y cuáles son sus síntomas?



La anafilaxia es una reacción alérgica grave que ocurre de manera rápida, generalmente en minutos, tras la exposición a un alérgeno. Esta reacción afecta todo el cuerpo, lo que la convierte en una urgencia médica. Los alérgenos más comunes que desencadenan la anafilaxia incluyen picaduras de insectos, ciertos alimentos (como nueces, mariscos o lácteos), medicamentos, o incluso la exposición a algunos productos químicos.

El sistema inmunológico de las personas alérgicas identifica erróneamente estas sustancias como peligrosas y, como respuesta, libera grandes cantidades de histamina y otras sustancias químicas que provocan inflamación y daño en los tejidos. Esta inflamación puede afectar diversas partes del cuerpo, como las vías respiratorias, la piel, el sistema cardiovascular y el sistema gastrointestinal, lo que puede llevar a complicaciones graves si no se trata de manera inmediata.