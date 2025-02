Cruzando el cielo: Homenaje al músico crespense Diego Paúl

Martín López, integrante del proyecto Cuidado Piso Mojado, compartió con FM Estación Plus Crespo detalles sobre este emotivo homenaje.

"En este homenaje es el turno de Diego Paúl. En una primera instancia, le tocó a Miguel 'Pato' Nanio, nuestro querido Patito, y la secuencia de los homenajes vamos a tratar de hacerla cronológicamente. En esta oportunidad, comenzamos con músicos de rock, pero seguiremos haciendo homenajes a distintos músicos, sin importar el género. La idea es dejar un registro de lo que hicieron en vida y mantener su recuerdo vivo", expresó López.

El tema elegido para homenajear a Diego Paúl es Cruzando el cielo, una canción cargada de emociones y significado. "Este tema ya estaba en YouTube con otro registro vocal y video. Nosotros tomamos su música tal como la hizo y le agregamos nuestra impronta y la de los músicos invitados", explicó López.

Martín López: "Lo más emotivo de este homenaje es que Diego Paúl pudo escuchar su versión final antes de su fallecimiento".



"Nos reunimos dos veces con él y pudo plasmar su voz en el lugar donde grabamos. No llegó a ver el video, pero sí escuchó su música terminada, nos dio el visto bueno y eso nos llena de alegría", recordó López con emoción.

Momento de la grabación del tema en febrero de 2022:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cuidado!piso.mojado_Crespo (@cuidadopiso.mojado_crespo)

En esta versión participaron músicos destacados de Crespo: Diego Paúl en la voz, Chelo Butvilofsky en el acordeón, Martín López en batería, David Kihn en guitarra y bajo, y los arreglos a cargo de Diego Regner, quien además es el productor y editor de la música. Carolina Waigel, fue la encargada del material audiovisual, aportando su sensibilidad artística al homenaje.

Revalorizar la música de Crespo

El proyecto Cuidado Piso Mojado busca visibilizar y revalorizar la música de Crespo en todas sus expresiones. "Estamos convencidos de que en Crespo hay músicos muy buenos y queremos plasmar su arte para que sean recordados", afirmó López.

Además, destacó que este homenaje no se limita solo al rock, sino que incluirá artistas de diversos géneros. "Queremos homenajear a las personas que hicieron música, sin distinción del estilo que tocaban. Eso es lo interesante de este proyecto".

El video de Cruzando el cielo ya está disponible en YouTube, en el canal Cuidado Piso Mojado Crespo, donde también se puede encontrar el homenaje a Miguel 'Pato' Nanio. "Vamos a seguir subiendo música y grabando, porque creemos que estos músicos fueron fundamentales en la escena de Crespo", comentó López.

Por último, agradeció a la familia de Diego Paúl, en especial a su esposa Claudia Bolzán y a sus hijos, por permitir que este homenaje viera la luz. "La música es de Diego, nosotros solo hicimos los arreglos. Gracias a su familia, podemos compartir su arte con más personas".

Con Cruzando el cielo, la música de Diego Paúl sigue volando alto, cruzando fronteras y quedando en la memoria de quienes lo admiraron y acompañaron en su camino.

Gestor de un sonido poderoso y demoledor

Elmúsico y docente Claudio Schulz, bajista que acompaño a Paúl y ex integrante de R.P.S.J. La Blusa N’ Roll rememoró "Hay ocasiones en que el universo nos sorprende poniendo a nuestro alrededor a personas muy especiales. Y una de ellas ha sido, sin lugar a dudas, Diego Darío Paúl, “El Diego”.

No siempre fue fácil ver o escuchar la música que a uno le gustaba, menos aún en vivo. Pero a veces se dan circunstancias en que esa música te llega, te pega y te cambia para siempre. Una noche, a mediados de los ’80, cuando salía de la Escuela de Comercio, me encontré que en la “Plaza Seca” había una banda tocando rock con un sonido poderoso y demoledor: Miguel Pato Nanio en bajo, Félix Avero en segunda guitarra, Mario “Banana” Schimpf en la bata, Valentín “El Ruso” Dorato en teclado y el frontman Diego Darío Paúl en primera guitarra y voz. Eran, ni más ni menos, que “Eclipse”.

Varios años antes, junto a Arnoldo “Noldo” Fund en bajo y Mario Schimpf, Diego fundaba la primera banda de rock de Crespo: “Jeroham”.

Eran los ’70, época de temas cantados en inglés, pero Diego comenzó a componer temas en castellano y nunca más paró. “Tirado en el Suelo”, quizá el primer tema que compuso de tantos que luego vendrían, es una muestra de poesía pura que caracterizaría a su estilo de composición.

Pasaron años, pasaron formaciones y llegó “R.P.S. La Blusa’n’ Roll” (La Blusa). Originalmente formada por Mauricio Regner en batería, Diego Paúl en guitarra y voz y Claudio Schulz en bajo y coros, tuvo la presencia durante una época de Hernán Jacobi y finalmente la incorporación de Diego Regner en teclado. Esta última formación, grabaría en 1995 junto a “Zona Urbanizada” y “Villanueva” el primer disco compacto de música rock de la provincia llamado “X3”.

La Blusa’n’ Roll” (La Blusa). Mauricio Regner, Diego Paúl, Claudio Schulz, y Hernán Jacobi

En sus últimos años, volvería a formar “Jeroham” presentándose en distintos escenarios de la zona. Diego se fue el 5 de mayo de 2023. Estuvo 66 años junto a nosotros.

El tema al que hacen referencia estas humildes líneas es uno de los primeros que tocamos en vivo con La Blusa y creo que es un merecidísimo homenaje a su música. ¿Por qué lo escribió? Quizá alguna vez me lo dijo, pero mi memoria no me ayuda en esta tarea. Me gusta pensar en que se inspiró mirando en la tele la salida del hombre hacia las estrellas cuando era chico. Por eso, cuando alguna noche mires hacia el firmamento, recuerda que por allí, en algún lugar, hay alguien “cruzando el cielo” con su guitarra, llevando canciones, poesía y sobre todo mucho rock."

"Cuando alguna noche mires hacia el firmamento, recuerda que por allí, en algún lugar, hay alguien “cruzando el cielo” con su guitarra, llevando canciones, poesía y sobre todo mucho rock". Claudio Schulz



Bandas de las que formó parte: Eclipse, Jeroham, R.P.S.J. La Blusa N’ Roll.

Algunos de los músicos con los que tocó: Pato Nanio, Félix Avero, Arnoldo Fund, Mario Schimpf, Valentín Dorato, Pacho Izaguirre, Miguel Pusineri, Mauricio Regner, Claudio Schulz, Diego Regner, Hernán Jacobi, Fredi Coassolo, German Bolzán.

Algunos de sus temas: El Capitán, Ruta 12, Tirado en el Suelo, Todos los Domingos, Mi cuerpo en Ti, Tiempos Iguales.

Músicos de esta versión homenaje: voz principal, Diego Darío Paúl; acordeón, José Luis Butvilofsky (Chelo); batería, Martín López; guitarras y bajo, David Kihn; arreglos, Diego Silvestre Regner; producción sonora de Cuidado Piso Mojado; producción audiovisual, Carolina Isabel Waigel.