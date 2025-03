Caminos del Río Uruguay advierte que “el 9 de abril, 480 personas quedarían sin trabajo”

“Estamos convencidos que un pliego provisorio, sin nada definido, no es interesante no sólo para Caminos del Río Uruguay, sino que tampoco para ninguna empresa”, con esa definición contundente inició su opinión Mariano Bradanini, vocero del actual concesionario de la ruta nacional 14, sobre la audiencia que se llevó a cabo en Gualeguaychú para delinear el futuro de la concesión.

En diálogo con el programa “Lo que queda del día” (Oíd Mortales Radio), alertó: “Según lo que pudimos ver en la primera audiencia, las constructoras dieron su parecer de que no era para nada serio trabajar sobre un pliego provisorio y que tenía varias alternativas que no iban de la mano de un negocio mínimamente sustentable en el tiempo”.

“No solo nosotros, con todo lo que nos está pasando, sino también otras constructoras que participaron de la audiencia dieron su parecer y que ante este pliego era imposible participar”, remarcó.

Las audiencias para discutir el futuro de la concesión del Corredor Vial Nº 18, que incluye a las rutas nacionales 12 desde Zárate hasta Ceibas, la 14 hasta Paso de los Libres, la ruta 135 en Colón, la ruta A-015 en Concordia, la ruta 117 en Paso de los Libres y la 174 en el enlace Rosario – Victoria, continúan este jueves en Victoria y, a partir de ahí, tomará su tiempo Vialidad Nacional en reacondicionar el pliego si lo considera y trabajar sobre él “sin tiempos”, destacó Bradanini.

“La verdad es que no tenemos tiempo”, advirtió y habló sobre “la preocupación importante, pero mínima si la comparamos con otras, es que por el momento nadie se ha comunicado con Caminos del Río Uruguay, que es la empresa concesionaria en este momento, para una finalización de contrato mínimamente ordenada”.

La concesión termina el 8 de abril

Respecto de hasta cuándo está legalmente la concesión a cargo de “Caminos del Río Uruguay”, respondió “si hablamos de legalidad, estamos todavía en tiempo de una renegociación que nunca se hizo por parte del Estado con la empresa. Ahora, si le tenemos que poner una fecha, el 8 de abril terminaría la concesión de Caminos del Río Uruguay”.

- ¿Qué pasaría el 9 de abril?

- El 9 de abril, según rumores, porque insisto, no hemos tenido comunicación oficial, 480 personas quedarían sin su puesto de trabajo.

Respecto de si Caminos del Río Uruguay se retira de la concesión el 8 de abril, contestó que “se tendría que retirar. No lo sabemos”.

“Por un año no va haber nadie a cargo”

“Esto hablando sólo de trascendidos”, insistió. “Estamos hablando sólo de trascendidos porque no tenemos ninguna comunicación oficial. Lo que sí puedo decir es que la empresa hoy, bajo una importante falta de adecuación de las tarifas, está ante una imposibilidad de pagar indemnizaciones”.

Dijo que “el Estado no da respuesta de qué pasaría en esa situación también con los trabajadores y esto nos tiene realmente preocupados. Pero, además, es importante resaltar esto fuera de la empresa, y no sólo como vocero de la misma, sino también como usuario de la ruta, según trascendidos, por un año no va a haber nadie a cargo de la ruta”.

Recordó que hay “servicios esenciales” que presta Caminos del Río Uruguay más allá de los baches, repavimentar y cortar el pasto: “Hay servicios esenciales que son el remolque de vehículos con rotura, el rescate de vehículos siniestrados, el trabajo sobre un accidente y sobre todo el trabajo sobre algún accidente con heridos de cualquier tipo de gravedad que Caminos del Río Uruguay lo ha venido trabajando con el Estado a lo largo de los últimos años y que eso va a dejar de estar al no tener peajes activos”.

Agregó que “el rumor es que los peajes van a desaparecer, que no va a haber trabajadores (en las cabinas), por lo tanto, no va a haber nadie dentro del auxilio y nadie que pueda hacer el rescate de personas también, salvo que en algún momento haya algún tipo de situación distinta a lo que te nombro, pero ante lo que uno ve es un poquito difícil de pensarlo hacia adelante”.

Falta de diálogo

Remarcó que “desde hace años que las conversaciones son prácticamente nulas, la renegociación se viene trabajando desde el 2005 y puedo contar con los dedos de la mano las reuniones oficiales que hemos tenido. A esto le sumamos que lamentablemente una concesión no se mantiene sola, se mantiene con tarifas, tarifas que han quedado realmente atrasadas y por las que el Estado no se ha preocupado”.

Destacó que “en el pliego provisorio está marcado que una tarifa para que sea viable tiene que ser de 2.500 pesos cada 100 kilómetros. Caminos del Río Uruguay tiene un peaje cada 140 kilómetros, entonces el porcentaje sería 2.500 pesos más un 40% más con lo que estamos hablando de una tarifa superior a los 3.000 pesos, cuando en Yeruá se paga 900”.

“Entonces un pliego que se está trabajando para, de alguna manera y hablándolo en el mejor término posible, tentar a empresas que sean las próximas concesionarias, está cantando que Caminos del Río Uruguay viene trabajando con una tarifa atrasada”, reflexionó.

Recordó que “nosotros venimos diciendo a viva voz que estamos a un tercio de la tarifa que necesitamos y no lo decimos ahora que está terminando el contrato. Lo venimos diciendo hace muchos años y con una preocupación importante porque hoy está pasando algo que lo veíamos venir”.

Reveló que el pliego provisorio que se dio a conocer contempla “hacer cierta cantidad de obras a partir de un año. Y recién a partir de ese año estaría vigente esta tarifa que estamos hablando, que es la tarifa que hoy está en cualquier peaje del país”.

Dijo que “sacando el Corredor 18 que corresponde a Caminos del Río Uruguay, uno puede ver una tarifa similar a esa, a los 2.500 pesos cada 100 kilómetros. Y esto estamos hablando que es bastante barato si lo comparamos con tarifas de Capital Federal, por ejemplo. Pero son tarifas que están vigentes y que recién a partir de cierta cantidad de obras del próximo concesionario se autorizaría”.

“Tenemos la esperanza de que el Estado se acerque”

“Nosotros realmente tenemos la esperanza de que el Estado se acerque, de comenzar, aunque sea a último momento, un diálogo para lo que sea. Pero sobre todo porque la preocupación, no solo de la empresa, sino de todos los trabajadores, nuestros compañeros, que lamentablemente ante estas situaciones todos están con una expectativa acorde a los tiempos que corren: de entender que de acá a 40 días pueden quedar sin trabajo y sin indemnización”, dijo.

Acerca de la posibilidad de que en estos 40 días que faltan para el 8 de abril se pueda alcanzar una definición del proceso de licitación, arriesgó que “desde la experiencia, y si tengo que pedir disculpas lo hago, pero como se viene trabajando y la ante la presentación de este pliego, yo no creo que para el 8 de abril del 2026 tengamos definiciones”.

Y amplió: “Lo digo con muchísimo respeto, a modo personal. Pero si uno toma como referencia que la ruta se viene deteriorando y que la empresa viene reclamando algo que está escrito en un contrato y ese contrato no se está cumpliendo”, enfatizó.