La joven entrerriana Nahir Galarza, quien actualmente cumple una condena a cadena perpetua por el asesinato de su novio en 2017, pidió a la justicia "el beneficio de la duda" y reiteró que nunca tuvo "una relación formal" con Fernando Pastorizzo.

"Pido que la justicia sea justa conmigo, que me den el mismo derecho que a las otras personas, un poco de equidad", dijo la joven, quien está presa en la Unidad Penal de Mujeres número 6 de la ciudad de Paraná.

En ese sentido, remarcó que "nunca tuve el beneficio de la duda, siempre aparecí como la asesina de su novio", pero advirtió que "ya había una condena social y mediática. Ni siquiera fui a la audiencia del veredicto porque sabía que me iban a dar perpetua".

Asimismo, señaló que "no tenía una relación formal con Fernando y nunca pudieron probarlo", y agregó que "el día de la testimonial presenté una carta en las que él me pedía disculpas por lo que me había hecho, pero no la tuvieron en cuenta".

Al respecto, dejó entrever que Pastorizzo la había lastimado, lo cual fue corroborado "por mi médico ginecólogo, mi fisioterapeuta y mi entrenador de hockey".

"Nadie me escuchó, ahora me da igual que me crean o no, si ya estoy re condenada", expresó Nahir en un reportaje que concedió a Canal 9 de Paraná.

Consultada por el día del asesinato, el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, la joven confió que "estaba muy aturdida", y eludió la posibilidad de dar detalles sobre la muerte de su novio. "Ya no tiene sentido contar lo que pasó si ya me condenaron, no me dieron oportunidad".

Por otra parte, reveló que en algún momento intentó acercarse a los padres de Pastorizzo, pero éstos rechazaron ese posible encuentro: "Les pediría perdón desde lo más profundo de mi

corazón".

Acerca del juicio, consideró que los medios "crearon un personaje, que era asesina, fría, inventaban... Todo muy exagerado".

Nahir, de 26 años, ya lleva siete encarcelada y recién podría salir cuando cumpla los 53. Sin embargo, remarcó que este período de encierro "es una aprendizaje, me siento diferente, tengo las cosas más claras".

"En el penal trabajo, estudio idiomas, psicología social a distancia, hago todo lo que puedo para demostrar que hubo un cambio", añadió.

De todas maneras, admitió que en algún momento sintió que "ya no tenía ganas de vivir" por la situación que estaba atravesando tras ser sentenciada.

Y acerca del libro que se escribió sobre ella, Nahir indicó que en el mismo "solamente se hace mención a la condena, no a la causa. Habla de mí como persona".

También dijo que "la serie no la ví, la película sí, pero no participé mucho. Algunas cosas eran verdad, otras no, pero fue medio chocante verme en la pantalla".