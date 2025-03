Juan Pablo Motta: "Fue completo, abarcativo e inclusivo; pero hay cosas por mejorar"

Estación Plus Crespo

"Nuestra misión como minoría es acompañar; pero si notamos que hay algún error, debemos marcarlo", afirmó el presidente del bloque Más para Entre Ríos, Juan Pablo Motta, al manifestar a FM Estación Plus Crespo la impresión que dejó en el espacio de representación justicialista, el discurso de Apertura de Sesiones 2025.

En cuanto al balance brindado por Marcelo Cerutti, el concejal expresó: "Fue completo, abarcativo e inclusivo; pero hay cosas por mejorar. Igualmente creo que el intendente no dejó ninguna arista por tocar. De nuestra parte, estamos contentos, porque en ciertos temas nos sentimos parte también de los resultados obtenidos, partícipes de esas concreciones -como por ejemplo, cuando se habló del Salón Municipal donde hoy se celebró el acto. En su momento era un salón que estaba clausurado y en vísperas de no volverse a utilizar y nosotros ya en época de campaña, hablábamos de que esto no se podía perder-. Entonces nos alegra mucho que se haya reacondicionado y que hoy lo podamos utilizar para este tipo de eventos, para obras de teatro y un montón de otras expresiones artísticas".

El edil sostuvo que "ha sido importante lo que se mencionó de la Fiesta de la Avicultura, del sector agrícola ó rural que hoy concentra a 1.500 familias englobadas en esta región y del perfil industrial. Importante la relación con el sector comercial, que no podemos dejarlo de lado. Considero fundamental la postura que se expresó sobre el tema de los terrenos del Ejército. Hoy vimos publicados en medios provinciales que salió una medida del Gobierno Nacional que refiere como que sería subastado y pasaría a manos privadas. Sinceramente es algo que nos preocupa mucho, como bloque y como le sucede a cada vecino. Inclusive este año hubo una Banca Ciudadana en el Concejo, mediante la cual el compañero Víctor Giuliano dio una clase magistral y nos repasó un poco la historia de cómo venía esto. Nos introdujo a todos en los pormenores. Creo que en esto hay que despojarse de banderas políticas y tenemos que estar todos sentados en la mesa. Pelear para que esto quede para Crespo. Allí está el futuro de los clubes, de las instituciones, de las cooperadoras, de todos los que hacen mucho para colaborar con diferentes cuestiones sociales o educativas. Tenemos que tener convicciones fuertes y pelear para que ese inmueble quede para aprovechamiento de nuestra gente".

A modo de materia pendiente, Juan Pablo Motta deslizó: "Por ahí no se dijo nada del hospital San Francisco de Asís. Uno entiende que es provincial, pero como efectuar de salud pública para la atención de la ciudadanía de Crespo, le daría suma importancia. Muchos ciudadanos están pidiendo una guardia pediátrica. Depende de los profesionales, del sistema, de quiénes están dispuestos, del presupuesto, sé que es complejo. Pero es una demanda a atender. Cuando uno recorre los barrios y habla con la gente, hay preocupación en ese sentido. Hoy a una mamá se le enferma un chiquito y tiene que ir a una guardia pediátrica en Paraná, distante a 45 minutos. Por suerte no ha pasado nada grave, pero hay que prevenir y evitar. Más allá de banderas políticas, hay que sincerarse y ocuparnos de ese tema en algún momento".

Con miras al 2025, quien dirige este año el bloque justicialista, indicó: "Hemos presentado algunos proyectos de ordenanza el año pasado y no muchos se aprobaron, ni fueron tratados. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para que se sometan a discusión. Hemos tenido una actitud de permanente acompañamiento, lo propio recibimos del oficialismo y el Ejecutivo, que -por ejemplo-, la Secretaria de Economía, Evangelina Schmidt, cada vez que hemos necesitado una explicación nos la ha dado, con total veracidad y transparencia; hemos sido atendidos por el contador, por diferentes áreas y gente del Sindicato Municipal, y así hay que trabajar. Proponemos mantener una buena convivencia y buscar lo mejor para todos", concluyó el concejal, dando cuenta que constituyen un bloque abierto a canalizar las propuestas e inquietudes de los vecinos de Crespo.