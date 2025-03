Laura Rupp: "Esta gestión se propuso no desmantelar las herramientas públicas, sino cumplimentar y fortalecer los derechos adquiridos"

El Concejo Deliberante de Estación San Julián - El Pingo, arrancó su año de Sesiones Ordinarias, recibiendo a la presidenta municipal, Laura Rupp, quien previo a dar un balance de su gestión 2024, realizó apreciaciones del contexto en el que debió administrar recursos y tomar decisiones.

"Es una oportunidad para hablarle, una vez más, a cada vecino y contarles de manera más minuciosa todos los actos, hechos, acciones, intervenciones y políticas que hemos llevado adelante en estos 14 meses de gestión", dijo la mandataria local y agregó: "Antes de exponer y presentar una memoria detallada, me es imperioso describir el contexto que nos ha tocado atravesar en este último año. Entiendo que si ignoramos el terreno en donde nos desempeñamos todos los días estamos contando solo una parte de la historia y estamos faltando a la verdad".

"En 2024 tuvimos un 120% de inflación generalizada. Por citar solo algunos ejemplos: la Inflación en telecomunicaciones aumentó un 210,4%, en Combustibles 292,9%, medicamentos trepo a un 210,5% y la canasta de PAMI llego al 422,5% de incremento. Por su parte, la actividad económica inter anual se derrumbó en un 3.1%. El promedio ponderado de los salarios medido por el INDEC arroja un descenso del poder de compra de 9,6%. Esto se traduce en una caída abrupta del consumo. Por ejemplo 11.2% menos de consumo de carne; 11,4% menos del consumo de leche. Estas estadísticas se traducen a un golpe durísimo a la clase trabajadora empobreciendo nuestra sociedad en su conjunto. La idealización de alcanzar un superávit en la macroeconomía, podría a simple vista verse como una victoria, claro que con la gente afuera. La pobreza en Argentina fue del 52,9%, lo que representa un aumento de 12,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023. Estos datos provenientes del propio INDEC no son una simple ilustración, es la transmutación a números de los padecimientos de las ciudades y los pueblos de la argentina. Es en este contexto donde hemos intentado sostener el ritmo de trabajo".

"Me permito hacer un paréntesis y pensar que hay cierta tolerancia respecto a la situación de la economía del país, pero esa tolerancia no se transmite a quienes tenemos que administrar con menos recursos y con una parálisis del Estado escandalosa, el destino de las comunidades en el día a día. Quienes estamos todos los días atendiendo problemas e intentando llevar soluciones, tenemos el deber de gestionar lo público, porque reivindicamos la intervención del Estado como posibilitador del desarrollo y garantía de la equidad. Honrando nuestras convicciones y con las herramientas que tenemos, en lo que va de nuestra gestión, nos hemos ordenado gracias a las decisiones que hemos tomado, muchas de ellas difíciles, y gracias a la fuerza de nuestros trabajadores y trabajadoras comprometidos".

A instancias de serle concedida la palabra para su discurso anual, Laura Rupp, enumeró lo realizado en el 2024. A continuación, FM Estación Plus Crespo replica textualmente lo vertido ante el Concejo Deliberante:

ÁREAS DE GESTIÓN

"Las áreas de gestión estuvieron encauzadas dentro de los principios políticos, éticos y normativos que encuadran y sostienen los objetivos de gobierno que hemos diseñado. Una gestión que se propuso no desmantelar las herramientas públicas, sino más bien cumplimentar y fortalecer los derechos adquiridos, los logros alcanzados, construyendo nuevas perspectivas que permitan sobre todo brindar una mejor calidad de vida a todos los vecinos.

Una de las principales metas es la relación interinstitucional, en esta línea, se han llevado adelante gestiones que permitan trabajar con las diferentes instituciones, sobre todo locales, porque entendemos que para que los proyectos tomen fuerza debemos trabajarlos desde la mancomunidad, para ellos se formó una RED DE INSTITUCIONES que han permitido encarar diferentes problemáticas que permitan, desde cada una y en complemento con las demás, herramientas y estrategias de abordaje.

El poder ejecutivo forma parte de la Consejería del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el cual nos ha permitido contribuir en cierta forma en el desarrollo agroalimentario de algunos sectores de la localidad; cabe decir que dicho organismo se encuentra en la actualidad resistiéndose a su desmantelamiento, lucha que como intendenta acompaño y reivindico.

Si bien como se dijo anteriormente, que se ha trabajado mediante una red de instituciones, también es importante destacar que a cada una de ellas se le ha dado respuesta a sus solicitudes y demandas, como por ejemplo arreglos o reparaciones en sus edificios, en la parte eléctrica, corte de pasto, viajes de los estudios, reparaciones de bombas de agua, , aporte en material deportivo, didáctico, etc. Acompañamos a cada institución que nos solicita asistencia, y tenemos las puertas abiertas para apoyar el crecimiento de las organizaciones públicas.

Gestiones de reuniones con los diferentes ministerios de la Provincia de Entre Ríos, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad quienes mediante solicitud de la intendencia se lograron aportes que fueron invertidos en cámaras de vigilancias para la localidad. Quiero particularmente agradecer al ministro Roncaglia.

Se continúa focalizando fuertemente en dar respuesta a nuestros vecinos en cuanto a las solicitudes laborales en la medida en que los recursos lo permitan, y entendiendo que el Municipio es una de las principales fuentes de trabajo que puede aportar al desarrollo personal y colectivo de cada vecino..

Celebración y acuerdo de colaboración con Instituciones civiles locales como el Club Atlético EL Pingo.

Colaboración y acompañamiento a sectores de la economía familiar, como el caso de micro emprendedores y artesanos.

Brindar acceso y poner a disposición el uso de instalaciones municipales como la radio, el playón polideportivo y el camping Municipal.

ÁREAS TÉCNICAS-ADMINISTRATIVAS

Más allá de las funciones técnicas y específicas de nuestras áreas administrativas y de control, hemos querido darle una fuerte impronta comunitaria, marcando el camino para llegar a una coexistencia sana y una armonía entre sectores e intereses de nuestra localidad.

OFICINA DE TRÁNSITO

En cuanto a las licencias de conducir en el 2024 se emitieron más de 100 registros nacionales de conducir, muchos de ellos fueron aspirantes principiantes capacitados en cursos dictados presencialmente por personal municipal. Cabe aclarar, que estas instancias de curso en Seguridad vial no estaban al alcance de los ciudadanos antes de la creación de la oficina.

Hemos intensificado los controles y operativos de prevención vial, y entendemos que vamos por el camino correcto, sabemos que estamos en pleno proceso de cambio cultural y que la imposición de normas de convivencia siempre presenta resistencias al momento de hacerlas cumplir. Es nuestro deber no renunciar a la intensificación de los trabajos y las estrategias para preservar el orden público en este aspecto. Pero para ello necesitamos el compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos.

Compromiso que -por ejemplo- asumieron los choferes de transporte de carga. Hace un año en este mismo contexto hice un llamado a quienes conducían camiones para respetar los lugares asignados para estacionar y liberar nuestra avenida y calles complementarias. Y en términos generales hemos tenido muy buenos resultados y es pertinente darles las gracias y reconocer la voluntad, en su gran mayoría por cuidar la infraestructura y evitar accidentes e incidentes.

En esta misión de generar conciencia hemos implementado Jornadas de seguridad vial en escuelas primaria y secundaria, llevando a cabo distintas actividades recreativas y educativas concernientes al rol de los estudiantes durante el tránsito habitual: peatón, ciclistas, prioridades según vulnerabilidades. Esto lo complementamos con talleres de concientización vial en conjunto con el Área de Prevención y Seguridad Vial de la P.E.R. (Policía de Entre Ríos).

Hemos aumentado la inversión en cartelería vial y señalización (pintado de sendas peatonales, sector de estacionamiento de motovhículos, etc), con la participación activa de nuestro personal administrativo afectado al área, mejorando el orden y la orientación en la circulación cotidiana.

CATASTRO Y RENTAS

Estamos avanzando en los procesos de prescripción administrativa de terrenos a nombres de los fundadores del pueblo a los efectos de consolidar el banco de tierras municipal.

Las contribuciones municipales aumentaron un 50% respecto al año 2023. Registrando 269 contribuyentes.

Contamos con una totalidad de 44 comercios inscriptos en la localidad.

Avanzamos a un buen ritmo con Inscripciones y registro de escritura, con su respectivo Registro físico de las propiedades.

Actualización de datos en el sistema, distribución de impuestos provinciales inmobiliario y automotor.

BROMATOLOGÍA

Todas las semanas se visita a los comercios de la localidad para realizar guías, educar en higiene y manipulación de alimentos. En la misma línea se realizan Control en supermercados, kioscos, carnicerías. (si se observan irregularidades se interviene sugiriendo cambios y se vuelve a el lugar para su constatación

Control de mercadería del área de acción social.

Charlas informativas y educativas a la escuela secundaria N° 53 San Julián, aportando a su taller de microeconomía, con la información y conocimientos en prevención a la hora de manipular alimentos.

Realizaciones de capacitaciones en forma general, para la obtención del carnet de manipulador de alimentos.

Recibimos en las instalaciones a niños de la escuela primaria N° 120 Republica Dominicana para dar charla de la importancia de los hábitos higiénicos y de salubridad permanentes, como el lavado de manos, temperaturas adecuadas de los alimentos de refrigeración y conservación.

Relevamiento de terrenos baldíos, con el fin de constatar estados de situación ( contactando a los dueños, para la limpieza y desmalezado)

Se firmó convenio con la empresa DH SH S.R.L (aceite usado de cocina), con la finalidad de aportar al cuidado del medio ambiente a través del almacenamiento del aceite inutilizable para su posterior proceso de reciclado.

Se Organizó un censo, animales domésticos para relevar la cantidad de animales que se encuentran en cada domicilio, para poder dar un enfoque a futuro de concientizar, que tenemos que minimizar la cantidad de los mismos.

Todas y cada una de estas acciones solo pueden alcanzar la efectividad deseada con un verdadero compromiso de los ciudadanos. El trabajo de esta área como el de cualquier área municipal implica un esfuerzo por crear conciencia sobre el respeto de cada ciudadano por el otro y su aporte a la vida en comunidad.

POLÍTICAS DEL DESARROLLO COMUNITARIO

Paseo de artesanos: invertimos fuertemente en el sector del Paseo de artesanos con las mejoras en infraestructura para puestos feriantes, veredas parquizacion y colocación de mesas y bancos. El objetivo es estimular la actividad feriante y que los emprendedores locales cuenten con un espacio propicio para exhibir sus productos.

En esta línea estimulamos el asociativismo, instando a los emprendedores a formar grupos de trabajos para impulsar sus actividades. Desde el Municipio acompañamos cada feria y muestra con la logística necesaria y herramientas a nuestro alcance.

Estamos a punto de inaugurar nuestro salón de usos múltiple comunitario, una obra financiada en un 100% por el municipio. Un espacio que funcionara como una centro de actividades para la comunidad en los ámbitos de la cultura y del desarrollo de la sociedad civil. Se trata de un edificio con la infraestructura propicia para talleres, encuentros de trabajo con instituciones y para emprendedores a modo de cumplimentar y brindar lo necesario para cada actividad.

Camping municipal: nuestro tan valioso complejo sonrisas compartidas, que tantas satisfacciones nos ha dado, se ha constituido en un lugar de referencia para la región. Pero no menos importante es la inclusión que hemos logrado, garantizando a cada niño el derecho a la recreación y disfrutar de un verano en un lugar que les pertenece. Esto motorizado por la decisión que tomé de ampliar la gratuidad en el acceso a las piletas, a nuestros jóvenes hasta los 16 años.

Invertimos en nuestro camping colocando losetas, instalando un sistema de tikets ágil y transparente. En esta temporada llevamos recaudado $ 3.486.500. Ésta cifra demuestra que el estado puede gestionar de manera eficiente y garantizar derechos. Es allí que reside nuestro esfuerzo por constituir a El pingo como alternativa turística. Porque no solo permite recuperar inversión, sino que al mismo tiempo garantiza bienestar para nuestros ciudadanos.

DEPORTES

Taller de mini vóley para niños y niñas entre 7 y 12 años. Participando en encuentros con localidades vecinas.

Taller de vóley juvenil: participando en encuentros en localidades vecinas (María grande y Hasenkamp).

Taller de maxi vóley: Participando en la liga provincial de maxi vóley femenino consagrándose campeonas del mismo. El municipio estuvo presente contribuyendo económicamente en los procesos administrativos que lleva la participación de la competencia en sí y, además, aportó para el transporte a localidades que se encuentran a una distancia más alejada al ejido.

Participación en los juegos deportivos juveniles entrerrianos: Jóvenes de la localidad participaron en los juegos en la rama de atletismo; 3 chicos avanzaron a la etapa departamental y una de nuestras chicas avanzo a la etapa provincial en la competencia de 400 mts posta.

Acompañamiento Rally entrerriano.

Colonia de vacaciones 2024/25

Participamos de una jornada de interacción con niños y niñas de la ciudad de Tabossi, siendo nuestro camping un espacio de intercambio, disfrute y reafirmación de valores como la amistad, solidaridad y cooperación.

Desarrollamos la colonia de vacaciones con una participación de 80 niños y niñas de la localidad entre los 5 y 13 años, hemos llegado a cada uno de ellos con una propuesta totalmente gratuita para que puedan divertirse en su periodo de vacaciones y cerramos con el tradicional campamento de febrero.

DESARROLLO SOCIAL

Desde el Área de Desarrollo Social se llevan adelante políticas públicas orientadas a dar respuesta a las diversas necesidades y demandas de la comunidad local. Siendo éstas muy variadas, agravadas en un contexto de recesión y ajuste.. En el año 2024, como así también años anteriores se han llevado a cabo iniciativas que benefician a todas las franjas etarias de nuestra localidad, desde niños pequeños hasta adultos mayores. Desde el Área no solo atiende las solicitudes diarias relacionadas con las necesidades de los ciudadanos, sino que también se realizan jornadas con las instituciones y comunidad en general. Es importante que la ciudadanía sepa, que la retirada del estado provincial en esta área en particular es prácticamente total, a pesar de las constantes gestiones y de haberse aprobado la emergencia alimentaria en nuestra provincia, esta problemática parece no ser prioridad para la agenda gubernamental de la gobernación.

Políticas de promoción y protección integral de la familia:

● Becas terciarias/universitarias municipales: este programa está vigente desde el año 2020 y apoya a los estudiantes que ingresan o continúan el nivel de educación terciario o universitario. En 2024 hubo 7 renovaciones de becas y 8 nuevas, obteniendo una nómina total de 15 becas financiadas por el municipio.

● Solicitud de módulos de alimentos: se trata de una demanda recibida a diario por aproximadamente 60 familias. Aunque el gobierno provincial envía entre 30 y 40 módulos cada 2 o 3 meses, estos se fraccionan para poder distribuirlos de manera equitativa, especialmente cuando hay niños dentro del grupo familiar o adultos mayores.

● Solicitud de medicamentos, estudios médicos: esta demanda menos frecuente, está destinada a personas sin ingresos fijos mensuales. La ayuda cubre una parte del total del costo de los medicamentos o estudios.

● Solicitud de pasajes: contamos con un convenio con la empresa San Vicente, quienes otorgan un descuento del 15%, los pasajes son utilizados para turnos médicos o cuestiones de urgencia, destinado a personas con bajos recursos económicos.

● Transporte a docentes/turnos médicos/anses: Una vez por semana, se destina un servicio de transporte para trasladar a docentes, estudiantes, funcionarios policiales y personas con turnos médicos o trámites en ANSES hacia la ciudad de Paraná. Aproximadamente 15 personas utilizan este servicio semanalmente.

● Trámites sociales - ANSES - IPRODI: la ayuda con estos trámites, permite acceder y fortalecer la estructura familiar en situación de vulnerabilidad. Entre los trámites más solicitados se respondieron aproximadamente 250 consultas sobre generación y carga de libreta AUH, escolaridad, turnos.

Gestión comunitaria

● Merendero: dentro de un contexto socioeconómico que desafía constantemente la economía familiar de los habitantes de nuestra localidad, en el año 2024 se implementó un sistema de merienda para los niños y adultos mayores asistentes a los talleres municipales. Con acceso de aproximadamente 70 personas. Este dispositivo se presenta como un acto de solidaridad y compromiso con las familias, un espacio de contención, de acompañamiento emocional y un acto de justicia social. El merendero se sustenta una parte con la tarjeta SIDECREER para merendero y la otra parte con fondos municipales, tanto para reforzar la merienda como para los recursos humanos invertidos.

● Taller de Adultos mayores: destinado a personas adultas y adultas mayores. Con una asistencia promedio de 20 mujeres, con edades comprendidas entre 35 y 80 años. Las participantes realizan actividades de tipo cognitivas así como también manualidades y expresiones artísticas como danza. Además con este taller se organizaron jornadas en nuestra localidad e hicimos salidas hacia otras localidades, fomentando la interacción y el bienestar de las personas mayores.

● Programa Educando en Movimiento: este programa provincial está destinado a niños de edad escolar desde primer grado hasta sexto. Consiste en brindar apoyo escolar y reforzar contenidos dados en la escuela a través de juegos y del deporte. Los profesores encargados de ello son seleccionados por el Instituto Becario, ya que los mismos obtienen una beca siendo de ayuda para los estudios que están cursando.

● Taller “Aprender Jugando”: junto al área de Niñez se ha innovado con esta iniciativa que está dirigido a niños desde los 18 meses hasta los 3 años, este taller nace con el propósito de facilitar el proceso de socialización de los niños antes de su ingreso al nivel inicial. En 2024, participaron aproximadamente 20 niños y niñas. A través del juego, los pequeños comienzan a desarrollar habilidades sociales y emocionales en un ambiente lúdico y estimulante.

● De manera institucional, durante el año organizamos jornadas con las diferentes áreas del Municipio, como lo fue con el Área de Deporte, Cultura, Catastro, Área de Niñez y Adolescencia. Una de ellas fue: “Día de las Infancias”. También de manera institucional se organizaron charlas referidas a determinadas fechas importantes como el “Día de la Mujer” o como lo fue el 25N “Dia de la eliminación de la violencia contra la mujer”. Se tuvo la participación de aproximadamente 100 personas entre ellas vecinos de la localidad y trabajadores municipales.

ÁREA DE NIÑEZ

Como Equipo técnico del Área de Niñez, Adolescencia y Familia tenemos como objetivo la intervención profesional desde una perspectiva de derechos humanos; que promueva un abordaje integral de las situaciones, en el marco de la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Trabajamos en el marco de las Medidas de Protección Integral y/o Excepcionales en Audiencias con defensoria, y con Juzgados de María Grande y Hasenkamp. Cabe aclarar que El área Naf en sus intervenciones especificas se rige por los lineamientos del CoPNAF, desde el municipio acompañamos con recursos para la promoción y los trabajos comunitarios.

Esta independencia que maneja el Área se debe a la preservación de hechos delicados, motivo por el cual el ejecutivo municipal solo puede acompañar guardando distancia y o injerencia alguna en las intervenciones de las profesionales. Esto es una máxima de nuestra gestión, nuestro deber es proporcionar medios, recursos y logística para que se resguarden los derechos de las familias, pero la política no puede ni debe intervenir en la sesión o medidas judiciales o de arbitraje de las organizaciones estatales.

En esta línea, es que propiciamos el desarrollo de actividades participativas con el objetivo de la promoción de derechos niños, niñas y adolescentes, a través de Talleres y charlas destinadas a instituciones educativas del nivel primario, secundario y de la modalidad de Jóvenes y Adultos.

También ante situaciones complejas se tramitan asistencia económica a grupo familiares. Realizamos Trabajo articulado con el Centro de Salud local y con referentes institucionales de los Hospitales de Hasenkamp y María Grande.

El pasado año ejecutamos el Programa Jóvenes Protagonistas, el cual tiene como objetivo promover espacios de participación donde los jóvenes puedan expresar sus intereses, inquietudes y propuestas, a partir de diversas temáticas y actividades culturales, sociales, comunicacionales, deportivas, artísticas y laborales.

ÁREA DE PRODUCCIÓN

El balance de área de producción muestra un avance en varios proyectos. Se entregaron kits de semillas del programa Pro-Huerta, lo que promueve la agricultura familiar y la seguridad alimentaria.

Se llevó a cabo una campaña de forestación importante con la plantación de más de 120 árboles en distintos espacios, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y la calidad del aire.

Pusimos en marcha el programa "Producimos en Familia", donde se entregaron ejemplares de pollitos a familias de la localidad inscriptas. Para tal fin el municipio adquirió a principios de año pasado una incubadora que permite gestar 90 pollitos cada 25 días aproximadamente.

La huerta municipal produce a diario alimentos agroecológicos para abastecer a comercios y particulares. Es una decisión de esta gestión profundizar la política de soberanía alimentaria, por eso comenzamos a construir nuestro primer parque agroecológico. El mismo está en proceso de cerramiento y trabajos en la tierra, y está ubicado en el sector de la planta de reciclaje. En este sentido quiero agradecer una vez más la colaboración desinteresada del señor Jorge Schoenfeld, quien llevó adelante el trabajo de la tierra de dicho sector, poniendo a disposición maquinaria y mano de obra.

Estamos invirtiendo en nuestra planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Adquirimos una prensa compactadora por un valor aprox. de 18 millones de pesos e invertimos en el tendido trifásico de más de 40 millones de pesos, obra que se encuentra en su fase final. Si bien solicitamos al gobierno provincial nos asista para concretar el tendido eléctrico al sector, no tuvimos respuestas, razón por la cual nos hicimos cargo, y financiamos el 100% de la obra. Con energía trifásica podremos alimentar las maquinarias necesarias para optimizar la planta y concretar una nueva perforación de pozo de agua para abastecer esta área destinada a la producción.

COMUNICACIÓN

Tenemos la misión de:

- Mantener informada a la ciudadanía sobre las actividades y obras del municipio.

- Promocionar acontecimientos y eventos turísticos y con ello el desarrollo de la economía local.

- Incrementar la interacción con la comunidad a través de las redes y la página web.

- Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

En este último aspecto quiero realizar otro paréntesis. Las cuentas del municipio están al servicio de cualquier ciudadano que desee informarse sobre formas y procedimientos. Bimestralmente enviamos al Concejo deliberante el Balance de las finanzas del Municipio. Y también anualmente elevamos la rendición que se envía al tribunal de cuentas de la provincia con los procedimientos de contrataciones municipales y su debida normativa.

También el Tribunal de Cuentas audita nuestro municipio. No hace más de tres meses recibimos a los auditores, quienes durante tres días llevaron adelante un trabajo minucioso de solicitud, revisión, y control, de todos los registros inherentes a los ingresos y gastos públicos.

Pero además, en nuestro sitio web están subidos los resúmenes del estado general de la administración gubernamental local. Si, en internet, una herramienta de uso libre y masivo, se haya la información pública que transparenta el trabajo de todos los días.

Aquí también radica la importancia de comunicar, en lo diario, en lo cotidiano tenemos cosas y acciones para mostrar y cada una de ellas implica presencia del estado, organización, propósito y recursos de nuestro municipio, la publicación de los actos y acciones de gobiernos constituyen un deber ineludible para el ejecutivo municipal, motivo por el cual los ciudadanos ven a diario la publicación de todo lo que llevamos adelante en la localidad, sea de la magnitud que sea.

NUESTRA FIESTA DEL GUISO

Hablar de conocimiento es hablar de convicciones. Desde que creamos nuestra fiesta del guiso mediante ordenanza en el 2020, estábamos seguros que estábamos creando un potente motor del desarrollo en el tiempo. Enormes satisfacciones nos ha traído lo que sin lugar a dudas es una de las fiestas gastronómicas y culturales más importantes de la Provincia.

Satisfacciones que no solamente pasa por hacer de nuestro pueblo un lugar de referencia si de fiestas populares hablamos, en donde decenas de familias son repatriadas al menos por unos días a su pueblo de origen. Sumado a la posibilidad de que "todos los pingueros" puedan acceder de manera gratuita a un acontecimiento de calidad y de primer nivel.

Hemos logrado algo llamativo, reivindicar el guiso, un plato tan popular como diverso, tan valioso como habitual. Este plato tan de nuestras costumbres transmite el mensaje de la familia, el encuentro con amigos y la destreza en la cocina. Valores de nuestra cultura, de nuestro pueblo, de nuestra provincia que no vamos a resignar. El guiso nos une, y ese será nuestro legado.

En el aspecto del desarrollo turístico y económico: 60 stands (que ocuparon 85 espacios de 4 x 4 m) participaron de la 4° fiesta provincial del guiso, entre ellos artesanos, gastronómicos, emprendedores de variados rubros. Una primera evaluación nos arroja que los resultados de las ventas han superado, en términos generales, más de una 80% en el total de ventas.

Por otra parte, el 25% de la masa total de stand han participado de manera gratuita del evento. Entre ellos emprendedores locales que forman parte del registro municipal de emprendedores, una herramienta que permite formalizar la economía popular y brindar oportunidades de crecimiento. También las instituciones locales y de ciudades vecinas, como así también grupo de padres accedieron de manera gratuita a un espacio para hacerse de recursos y aproximarse al cumplimiento de metas solidarias.

En términos generales la fiesta del guiso otorga un lugar importante a los emprendedores, no solo como una oportunidad de trabajo, sino también a modo de incentivo en la oferta de servicios. Esto resulta indispensable para el crecimiento de la fiesta sin perder la esencia de lo regional y popular.

El concurso al mejor guiso: Con un total de 54 inscriptos, los concursantes realizaron sus preparaciones a fuego en la carpa del concurso al mejor guiso. El jurado estuvo integrado por: Yanina Gómez, Stella Valdez, Gloria Dettler, Georgina Alarcón y David Stang, este último designado como presidente del jurado.

El ganador del concurso al mejor guiso fue el Sr. Osvaldo Carboni, de la ciudad de Paraná junto a su equipo integrado por: García Jorge y Hopmeir Silvio. La selección fue realizada de manera directa por el jurado tras haber resultado entre los diez mejores puntuados de la etapa clasificatoria.

El equipo fue beneficiario de la suma de $1.000.0000 como ganadores del concurso bajo decreto N° 119/2024 del departamento ejecutivo Municipal.

Con los ingresos de la fiesta constituidos por entradas, cantina, cobro de stands, estacionamientos, pudimos cubrir un record en porcentajes de inversión. Logrando solventar el total de los artistas, la técnica (escenario, sonido e iluminación), logística de carpas y premios.

Para la edición 2025 se pretende respetar la misma inversión en términos reales que la edición pasada, y seguir buscando el acompañamiento del sector privado y el gobierno provincial.

OBRAS PÚBLICAS

En ejecución sin terminar:

- Nueva Terminal del Ómnibus de media y larga distancia - Dirección Nacional de Desarrollo de Obras de Transporte - Ministerio de Transporte.

Convenio de Asistencia Técnica, Económica y Financiera. La obra de referencia se rescindió el contrato por mutuo acuerdo quedando con un 30% de avance. El municipio tuvo que pagar con fondo propio un saldo a favor de la contratista de $17.665.730.

Cabe aclarar, que por convenio de Nación, la obra no contemplaba re determinaciones, pero los pliegos de provincia (que se tomó de referencia) lo consideran y como consecuencia de ello y la demora en realizar los pagos por parte de Nación, generaron deudas con la contratista:

Re determinaciones provisorias $58.000.000

Re determinaciones definitivas $12.000.000

Intereses compensatorio y mora certificados $21.000.000

Haciendo un total $92.000.000, de los cuales la contratista debía devolver a favor de la municipalidad $82.500.000

La diferencia, más los intereses lo pago el municipio. ($17.665.730)

- Plan “Argentina Hace 2022”

Obra: “Reforma Plaza San Martín - Plaza principal Municipio El Pingo”.

Se rescindió contrato, quedando la obra en un 25% de avance. Se realizaron 3 certificados los cuales el municipio debió abonarlos con fondos propios más las re determinaciones e intereses. La deuda asciende a un total de $12.500.000.

- Nueva Red de Abastecimiento de Agua Potable - Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA)

La obra fue finalizada en julio/24, realizando el certificado n°7 por un monto aprox. de $9.400.000.

El cual el municipio se hizo cargo de abonarlo más los intereses, haciendo un total de $14.000.000.

* El municipio debió afrontar una deuda por las 3 obras de Nación, por un monto total de aproximadamente $34.000.000.

OBRAS EJECUTADAS CON FONDOS MUNICIPALES:

- S.U.M. (salón de usos múltiples) en el predio ferial, con un 98% de avance. (ETAPA FINAL) con una inversión de $13.000.000.

- Polideportivo y Camping municipal. Ampliación de Playón 20x30metros, la obra consistió en la ampliación del playón de hormigón armado de una superficie de 20x30metros con una inversión de $25.000.000-

Colocación de 300M2 Losetas en el sector de piletas, ingreso a los sanitarios, quinchos y patio de comida. Monto aprox. $7.000.000.

ESPACIOS VERDES

- COLOCACION DE 10 JUEGOS DE JARDIN PREMOLDEADO EN CANCHA DE PADEL Y SECTOR DE ARTESANOS.

Se realizó una platea de hormigón y luego se colocó el juego de jardín.

Paseo TIMBO, se ejecutó 500m2 de veredas.

- MONUMENTO “PASEO DE LOS CAMPEONES” Aun en ejecución, se está realizando la base para la colocación de la escultura, para luego continuar con el relleno para poder realizar las veredas.

El monto aprox. destinado al espacio verde es de $16.500.000.

Esta obra pretende embellecer, cargar de historia y estética el ingreso a nuestra localidad que constituye nuestra carta de presentación.

- MEJORADO DE TRAMA VIAL URBANA

Se realizaron mantenimiento en las calles con mejorado de broza y ripio

por $7.500.000 en diversas calles: Santiago del Estero, La Rioja, Avellaneda, Buenos Aires, Bvar. Argentina, J.M. de Rosas.

- BACHEO ACCESO SUR Y 9 DE JULIO con material asfaltico con una inversión de $6.000.000

- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO en las calles y espacios públicos: Con recambios de luminarias Led, y en algunos casos recambio y/o reposición de cableado en la vía pública y espacio verde, colocación de nuevas columnas y luminarias en el sector del predio destinado al predio de la fiesta del guiso.

Por un monto de aprox. $50.000.000

- Conexión de cloacas $600.000

- Ayuda a instituciones: Arreglo sanitarios esc 120, arreglo del cerco perimetral y la víga perimetral del cerco, conexión de cloacas.

- CORDON CUNETA Y BADEN

Ejecución de 4 cuadras de cordón cuneta y badenes por un monto de $40.000.000. más 2 en ejecución.

En calles:

Santiago del Estero entre J.J.PASO y J.M. Rosas + 2 baden

Santiago del Estero entre J.M. Rosas y Avellaneda + 2 baden

La Rioja entre J.M. Rosas y Avellaneda + 2 baden

Avellaneda entre Avellaneda y Limite oeste + 1 baden

- PERFORACION PARA POZO DE AGUA:

Nuevo pozo de agua para el CAMPING y para la PLANTA DE RECICLADO.

Dicho pozo de agua en sector de piletas sirve para abastecer a las mismas y a todo el sector del camping y polideportivo.

Este nuevo pozo de agua para el sector de la planta de reciclaje va a servir para abastecer a la misma y también para poder ser utilizada para el sector destinado a la huerta municipal.

Por un monto de $6.500.000.

- TRABAJO DE RELLENO Y MEJORAMIENTO DEL PREDIO DESTINADO AL ESTACIONAMIENTO DE LA FIESTA DEL GUISO. El relleno se realizó con material sobrante de los trabajos de la trama vial.

OBRAS EJECUTADAS CON FONDOS PROVINCIALES:

Ejecución de estructura del tinglado de 40x30metros para el playón del polideportivo, obra financiada por provincia por $55.000.000 (aportes entregados en el año 2023, por la gestión anterior). Cabe destacar, que en julio del año pasado en audiencia el gobernador Rogelio Frigerio se habría comprometido con colaborar con el techo del polideportivo, a pesar de la insistencia y seguimiento del expediente, el 27 de Enero se me notificó vía llamada telefónica que dicho compromiso no se cumpliría.

En tal sentido quiero decirles que redoblare esfuerzos, es por eso que pedí al equipo técnico los cálculos correspondientes para llevar adelante una ampliación de dicha infraestructura, sin dudas constituye un gran desafío que pretendemos cumplir en nuestra gestión, y lo haremos con la convicción que los Pingueros somos ciudadanos de primera y nos merecemos igualdad de oportunidades y el trato acorde a cualquier ciudadano de nuestra provincia. Ya no vamos a permitir el destrato y ninguneo por parte de quienes deberían distribuir equitativamente los recursos del estado provincial, porque los colores políticos son para la época de elecciones, mientras que cuando uno accede al poder debe gobernar para toda la ciudadanía.

MENSAJE DE CARA AL 2025

Hoy nos reunimos en un momento crucial para nuestra nación, un momento que nos desafía a mirar hacia adentro, a recordar las adversidades que hemos enfrentado y, sobre todo, a reconocer la valentía que hemos demostrado al tomar decisiones difíciles en medio de la tormenta.

La historia nos ha enseñado que los verdaderos líderes no son aquellos que solo prosperan en tiempos de calma y estabilidad, sino aquellos que, cuando las circunstancias se tornan complejas y desbastadoras, son capaces de levantarse y actuar con determinación y coraje. Cada decisión que hemos tomado, cada paso que hemos dado en este año de gestión, ha sido un reflejo de nuestra resistencia y nuestro compromiso con el futuro de nuestros ciudadanos.



Ante la hostilidad de gobiernos que pretenden volver a invisibilizarnos , pusimos de manifiesto la creatividad, la capacidad resolutiva y el compromiso con el equilibro financiero de nuestro municipio, es por eso que ante las obras paralizadas tanto por el gobierno nacional como provincial, nos avocamos a regularizar la situación con las empresas adjudicatarias, asumiendo el costo del pago incumplido de certificados de avance de obras, posibilitando de esta manera, la recesión de contratos que de no ser así, podrían haber devenido en acciones litigiosas, generando un gran perjuicio a nuestra comunidad.

Del mismo modo no paramos de trabajar con el fin de seguir dando respuesta a las demandas de nuestros vecinos, y apostamos a encarar obras de infraestructuras básicas que resuelven las dificultades diarias, como es el caso de la ejecución de cordón cuneta, que da solución a los desagües pluviales que en épocas de lluvia se constituyen en un obstáculo para la circulación dentro de la planta urbana.

También acompañar a nuestros niños y jóvenes es nuestra preocupación, y en ese sentido creemos que debemos instarlos a llevar adelante actividades educativas, deportivas y culturales que aporten a su desarrollo personal, sumando valores y buenos hábitos. Es por eso que a principio de año he pedido la ampliación del tinglado polideportivo, proyectando dos alas de 7 x 40 metros, constituyendo 560m2 que se suman a los ya 1200 emplazados. Se que el desafío será importante, pero también se que los vecinos nos acompañan, porque entienden que constituirá un espacio del goce de todos. Queremos que nuestro poli cuente con una planta baja compuesta por, baños p/personas con alguna dificultad motriz, cantina y gradas o tribunas en ambos laterales y una planta alta con vestuarios, baños, sector gastronómico, sector de gimnasio y depósitos. En este sentido decirles que trabajaré incansablemente junto al equipo que me acompaña, para lograrlo en esta gestión.

La finalización de nuestro salón de usos múltiples también será un gran logro para los Pingueros, en el podremos llevar a cabo diferentes actividades, como talleres de capacitación, talleres educativos como nuestro taller de lectura y talleres culturales como teatro, próximamente a comenzar. Para esto en breve estaremos inaugurando un espacio que cuenta con cocina totalmente equipada, salón con mobiliarios nuevos y sanitarios. Hemos querido lograr un edificio como se merecen todos los vecinos de nuestra localidad.

Nuestro camping, es el lugar elegido por todos nuestros gurises, y es sin dudas una obra que vino a hacer justicia con las generaciones que se vieron privados de poder disfrutar de un espacio como este, por eso los invito a hacer uso de el a todos y cada uno de ustedes, este fue pensado para los Pingueros y como tal queremos que lo disfruten y se sientan orgullosos de tenerlo. Este año hemos invertido en la colocación de baldosas que cambiaran significativamente la imagen del lugar, queremos además poder construir una pileta de 8 x 8 en el sector que hoy se encuentra emplazadas las dos piletas de fibra, la cuales se han deteriorado con el tiempo por lo que hemos decidido reemplazarlas. Como ven seguimos pensando en mejorar en obras y servicios.

Nuestra plaza central no será la excepción, hemos comenzado a diagramar su puesta en valor, vuelvo a aclarar que hoy podemos tomar intervención porque dimos solución a la recesión del contrato con la empresa que tenía a cargo dicha obra. Contarles que en el mes de febrero hicimos una compra de 700 m2 de baldosas que constituyen casi el 50 por ciento del total a colocar, dicha obra será encarada con personal municipal y apostamos a darle la estética que su centralidad demanda.

Tal como lo habíamos anunciado a mediados del año pasado, tuvimos una propuesta muy interesante por parte de un ciudadano Cerritense, de poder llevar adelante un homenaje a nuestros campeones del mundo, dicho proyecto propone la colocación de una escultura, réplica de nuestra copa del mundo en un tamaño significativo. Dicho proyecto fue ingresado a nuestro honorable concejo y aprobado por mayoría simple. El mismo estará acompañado de infraestructura complementaria que dará forma al “Paseo de los campeones”, ubicado en el ingreso a nuestra localidad, esta además constituirá un cambio de imagen significativo a la entrada principal.

Quiero que sepan que cada mejora que proyectamos, se diagrama con responsabilidad administrativa de rigor, nada de lo que podamos ejecutar se realiza al azar o sin el control de las áreas intervinientes, quiero que la ciudadanía sepa que cada acción tiene detrás gente responsable que pone su profesionalismo a prueba de forma permanente. Por eso ante la duda sobre la administración de los fondos públicos, la municipalidad de El Pingo abre sus puertas y pone a disposición su personal, para evacuar cualquier inquietud que surgiera de nuestra gestión, como ustedes saben administrar lo público exige con rigor hacerlo conforme a leyes que marcan límites y aplican vigilancia a través de los distintos órganos de contralor. Desde nuestro lugar seguiremos aportando a la mejora de las herramientas de socialización de nuestros actos de gobierno ya establecidas.

En momentos de incertidumbre y difíciles decisiones, he encontrado la fuerza en la unidad y compromiso del equipo que me acompaña. En este año transcurrido hemos enfrentado desafíos económicos, sociales y políticos que han puesto a prueba nuestros ideales y nuestras convicciones. Sin embargo reconozco en la adversidad, la posibilidad de ver nacer oportunidades, que exigen valentía para actuar.

Hoy me dirijo a ustedes con un sentido de urgencia y necesidad de que puedan comprender la nueva dinámica y dirección que han tomado nuestros gobiernos provincial y nacional. Este no es un ataque político, sino una defensa de la responsabilidad, la transparencia y el compromiso que merecemos todos los habitantes de esta provincia y particularmente de esta localidad.

Durante años, con mucho esfuerzo y determinación hemos acompañado a nuestras instituciones, y lo hemos podido hacer porque como gobiernos locales hemos encontrado apoyo y asistencia de los gobiernos provinciales y nacionales de turno, que nos permitieron llevar adelante políticas públicas de intervención directa en nuestras sociedades, dando respuesta en infraestructura de servicios esenciales como,(cordón cuneta, pavimento, red cloacal, red de agua), vivienda, escuelas, salones de usos múltiples, apostando al deporte, la cultura y el bienestar general de nuestros pueblos. Esos gobiernos actuaron como un faro de guía y apoyo para nuestros gobiernos locales, impulsándonos al crecimiento. Sin embargo, es innegable que, en el último tiempo, hemos sido testigos de un preocupante alejamiento del gobierno provincial y nacional de sus responsabilidades institucionales y gubernamentales. Este abandono no solo es decepcionante, sino que, en muchos sentidos, es un acto de deslealtad hacia la ciudadanía toda. Las decisiones que se toman en los despachos provinciales impactan directamente nuestras vidas diarias. Hoy, lo que vemos es un gobierno que ha decidido dar la espalda a las realidades de los municipios, o lo que es peor pretende cargar a estos con sus responsabilidades, en un contexto cada vez más desafiante. El desinterés por el bienestar de las comunidades en general y las no afines a su color político en particular es evidente. Las coparticipaciones se ven afectadas mes a mes, las gestiones realizadas a nivel provincial no son consideradas y las respuestas para nuestra localidad no llegan. Directrices que deberían facilitar el correcto funcionamiento de las administraciones locales han desaparecido en la bruma de la inacción administrativa. Este retiro de responsabilidades del gobierno provincial ha dejado a muchos municipios lidiando con crisis que van desde la falta de infraestructura básica hasta la atención a las emergencias sociales e institucionales que no corresponden ni son responsabilidad de los municipios sino del poder ejecutivo de la provincia. La consecuencia de esta desatención es la frustración, el sufrimiento, la deshumanización y una creciente desconfianza hacia las instituciones que deben ser nuestras aliadas, es necesario que todos podamos entender que este tipo de políticas de abandono solo empujan a nuestros pueblos al estancamiento y deterioro, y que todo lo que podamos llevar adelante para resistir y revertir a las mismas, serán méritos de quienes redoblamos esfuerzo a diario para no permitirnos caer en la postergación que como Pingueros no nos merecemos.

Hago un llamado urgente a todos, a la sociedad civil, a los líderes comunitarios y a todos aquellos que creen en la importancia de una gestión pública responsable y efectiva, para esto es necesario se restablezca el equilibrio en la relación institucional entre los gobiernos provinciales y locales, que devuelva la capacidad en la prestación de servicios de nuestras instituciones educativas, de salud y seguridad y que, sobre todo, garantice que las necesidades de nuestra gente sean siempre la prioridad. Déjenme decirles que La responsabilidad no se delega, se asume”. Y es tiempo de que el gobierno provincial, después de 15 meses de gestión, aborde el camino hacia sus deberes, y obligaciones para con nuestras comunidades y el futuro que merecemos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras sufrimos las consecuencias de esta falta de atención y liderazgo.

Con mucha vocación y compromiso sigo junto a mi equipo diagramando políticas de gobierno orientadas a seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, cada día cuesta más llevar respuestas, a pesar del enorme esfuerzo que hacemos por cumplir una administración eficaz y eficiente, que garantice llegar a todos y cada uno de los ciudadanos y que garanticen llevar soluciones reales a las problemáticas socioeconómicas que nos embiste.

A pesar de encontrarnos frente a una realidad que nos duele, seguimos reafirmando la importancia de la presencia del estado para nuestra sociedad, seguimos creyendo que sin la participación y arbitraje del mismo no existe posibilidad alguna de una redistribución equitativa de las riquezas y lo que es peor las necesidades de los ciudadanos pasan a ser números estadísticos que poco exteriorizan el verdadero sufrimiento que padecen nuestros niños, jóvenes y adultos mayores frente a su retirada. Hoy volvemos a ver el retroceso en nuestra sociedad en materia de salud, educación, protección ambiental, seguridad, infraestructura de servicios básicos, vivienda, empleo en sus diferentes versiones, políticas de género y de protección integral de nuestras niñeces, quisiera saber cómo es que piensan nuestros gobernantes que podamos construir mejores sociedades, si vulneramos a diario los sueños y esperanzas de quienes tienen la difícil tarea de forjar el futuro de nuestra nación. Vociferan sobre la necesidad de ser más competitivos y desfinancian la educación, pilar básico del acceso al conocimiento y la especialización, nos hablan de insertarnos al mundo, y promueven la timba financiera en detrimento de la inversión en los sectores productivos que sostienen la economía real. Nos hablan de dejar la economía en manos del libre mercado, mientras someten a la Argentina a una deuda externa escandalosa que ha hipotecado el presente y futuro de las generaciones actuales y venideras, explíquenle a la ciudadanía como practicar la libertad que tanto pregonan sumidos en deudas, ajustes y falta de oportunidades. Como ser libres, sin trabajo, sin techo y con el estómago vacío.

A nivel provincial, escuche en campaña a un candidato a gobernador decir que debíamos trabajar para que cada territorio pueda potenciar sus economías, de manera tal que ningún joven tenga que sufrir el desarraigo producto de la necesidad de irse en busca de un futuro mejor, hoy ya gobernador, le pregunto cómo piensa retener a los jóvenes en sus localidades con políticas que cercenan la posibilidad de educarse, capacitarse, formarse o insertarse en el mundo laboral, hoy nuestros jóvenes vuelven a encontrarse en la encrucijada de no poder seguir sus estudios terciarios o universitarios porque los costos de vida, alquileres y traslados son inviables, la falta de empleos es un hecho, y en muchas de nuestras localidades es el municipio la principal fuente laboral, institución fuertemente embestida por estas políticas de recorte y ajuste.

Quiero decirles a todos los Pingueros que seguiré trabajando duro y poniendo todo de mi para cumplir con la palabra empeñada de conducir a nuestra localidad a seguir avanzando hacia el progreso, a no permitirnos detenernos, a seguir siendo generosos y solidarios entre instituciones porque está en esa relación la fortaleza que no nos permitirá claudicar, también quiero decirles que seguiré alzando la voz por causas que nos son inherentes como seres humanos, como es el caso del llamado urgente que debemos hacernos a luchar por la soberanía de nuestros recursos, por el cuidado del medio ambiente, y por la prohibición de las políticas extractivitas, no podemos permitir que la ambición desmedida de corporaciones extranjeras en connivencia escandalosa con sectores del gobierno arrasen con el bienestar y el futuro de nuestra población. Hoy nos encontramos movilizados en defensa de nuestros río Paraná y en contra de su mercantilización, las características del proyecto de dragado constituyen un verdadero genocidio a nuestra biodiversidad, el agua es vida, y el río Paraná constituye la fuente de subsistencia de cientos de miles de familias a lo largo de su cauce, pero esta no es la única preocupación que deberíamos tener como ciudadanos, las manifestaciones que venimos sufriendo del cambio climático, producto de la deforestación y desmontes con fines agropecuarios son ya incontrolables y las consecuencias devastadoras, que van de extremas temperaturas, profundas sequias o fenómenos de grandes inundaciones, como la que ha sufrido la ciudad de Bahia Blanca, cobrándose la vida de decenas de personas, no hay tiempo, debemos tomar conciencia, todos y cada uno podemos sumar en la concientización del cuidado de nuestra casa común, el planeta tierra.

Quiero hoy además, llamar a la reflexión de lo que están atravesando nuestros jubilados, sector de una profunda vulnerabilidad, el episodio vivido en el día de ayer solo demuestra que estamos frente a un gobierno despiadado he inhumano, nadie provisto de valores puede llevar adelante actos de semejante crueldad con nuestros adultos mayores. Si necesitan utilizar las fuerzas de seguridad contra el pueblo, cuando deberían estar para cuidarnos, debe ser porque están gobernando en su contra. Cuidemos nuestra democracia, nos ha costado mucho poder alcanzarla, no nos permitamos naturalizar la violencia en ninguna de sus versiones, y mucho menos la violencia institucional, busquemos la forma de llegar a un consenso social, responsabilicémonos de construir una sociedad basada en el respeto y la tolerancia, seamos una guía para nuestros jóvenes si queremos formar buenos ciudadanos; nada bueno se puede construir en base al odio y la indiferencia.

No dejemos de reflexionar sobre ese espíritu indomable que nos impulsa a seguir adelante. Porque cuando se exige valentía, es también un llamado a la cohesión, a la solidaridad y a la esperanza. Cada decisión que tomamos tiene el potencial de transformar no solo nuestro presente, sino el futuro de las generaciones venideras.

Los invito a que, juntos, sigamos construyendo un camino donde la solidaridad, la empatía y la determinación sean nuestras guías, donde la adversidad no nos detenga, sino que nos inspire a ser mejores y a luchar por los valores que creemos firmemente.

A los concejales quiero decirles que ninguna de nuestras iniciativas persigue ni perseguirá intereses particulares, que todo proyecto presentado será para ordenar y construir un mejor pueblo. Y si hay en ustedes ideas superadoras las espero con beneplácito en proyectos reales y posibles.

Mi mensaje final es para cada vecino de El Pingo… cuando caminé todas las calles del pueblo presentando mi proyecto y mis ganas de continuar haciendo historia, siempre les fui de frente y con la verdad. Y quiero que se queden tranquilos y tranquilas que yo no me amedrento ni me rindo. Sí expreso el difícil contexto por el que atraviesa nuestra realidad es porque me preocupa profundamente que tiren abajo tantos años de crecimiento y de sueños concretados.

Gracias a las críticas serias, con ellas aprendemos. Gracias a los que creen en nosotros y nos tienen paciencia. Como verán no somos muchos. Gracias a los que respetan a nuestros trabajadores y trabajadoras, los hacedores, los que se dividen en mil pedazos para llegar a todos.

Me siento muy orgullosa de El Pingo, me honra representarlo, y lo voy a dar todo por defender su gente. Muchas gracias", concluyó Laura Rupp.