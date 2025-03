Licencias de conducir sin vencimiento: cuáles son los cambios que introdujo el Gobierno y cómo impactará en los usuarios

El Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial, introduce cambios en la Licencia Nacional de Conducir, tanto en su formato como en su tramitación. Las modificaciones afectan a conductores particulares y profesionales y buscan simplificar los procedimientos administrativos.

Uno de los cambios principales es que la licencia de conducir tendrá formato digital y queda únicamente como opcional la cédula física tradicional. Los conductores podrán solicitar la versión física si la necesitan, por ejemplo, para viajes al exterior.

En el caso de las licencias profesionales, queda eliminada la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y desaparece la obligación de renovar el documento en caso de cambio de domicilio.

Los cambios más importantes en la Licencia de conducir particular

El decreto establece modificaciones en dos aspectos fundamentales:

Formato y vigencia

Renovación y actualización

A continuación, un detalle de cada una de estas modificaciones y su impacto en los conductores.

La licencia de conducir obligatoria es la de formato digital en Mi Argentina. La licencia física será optativa y sólo se emitirá a pedido del conductor

Licencia digital y eliminación del vencimiento

A partir de la nueva normativa, la Licencia Nacional de Conducir tendrá un formato digital, que será válido en todo el país y se podrá exhibir desde la aplicación Mi Argentina.

La versión física será opcional , disponible solo para quienes la soliciten y no tendrá fecha de vencimiento. La validación de su vigencia estará en la cédula digital.

Los conductores deberán tener su perfil en Mi Argentina y asegurarse de que el documento esté disponible, tanto sea por medio de una captura en la que se vea el código QR o por descargarla en el dispositivo móvil.

Las licencias de conducir no tendrán vencimiento , pero los conductores deberán actualizar su estado psicofísico periódicamente de acuerdo al siguiente esquema: cada 5 años para quienes tengan menos de 65 años , cada 3 años para los mayores de 65 y anualmente a partir de los 70 años .

Para actualizar la licencia, el conductor deberá presentar un certificado de aptitud psicofísica , emitido por un profesional registrado. Estos profesionales podrán ser públicos o privados.

La licencia actual que hoy se muestra en Mi Argentina tiene la misma validez hasta que impacte el nuevo diseño.

La actualización de las licencias actuales deberán hacerse cuando llegue la fecha de vencimiento que tiene impresa la documentación física y digital vigente en este momento. Desde entonces comenzarán a computarse los años para la renovación psicofísica correspondiente a la edad del conductor.

Sobre este punto, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicó en la red social X que la renovación se hará de manera remota, sin necesidad de acudir a una oficina estatal.

“El decreto establece que la licencia podrá renovarse enviando de manera remota la constancia de aptitud física otorgada por profesionales registrados, tal cual es en los EE.UU. y otros países”, indicó.

Los exámenes psicofísicos podrán hacerse a través de profesionales habilitados por la ASNV. También seguirán existiendo los centros de renovación de licencias actuales para quienes deseen utilizarlos

Eliminación de la renovación por cambio de domicilio

Otro de los cambios relevantes es que ya no será obligatorio renovar la licencia particular en caso de cambio de domicilio. Si bien el decreto publicado este martes no lo especifica, en el lapso de los próximos 60 días se reglamentará esta modificación, que es parte esencial de la transformación que se está aplicando.

Actualmente, si un conductor se muda de provincia o municipio , debe tramitar una nueva licencia en su nueva jurisdicción .

Con la nueva norma, bastará con notificar el cambio de domicilio de manera remota, sin necesidad de reemitir el documento.

Según explicó Sturzenegger, esta modificación simplifica el trámite y evita costos innecesarios para los conductores.

Las licencias profesionales, en cambio, no requieren renovación ante un cambio de domicilio.

Cómo será la renovación de la licencia

A diferencia del sistema anterior, en el que los conductores debían presentarse físicamente en un centro de emisión de licencias para realizar la renovación, ahora el proceso podrá completarse de manera digital y remota con la actualización únicamente de las condiciones psicofísicas.

La actualización se realizará mediante la presentación de un certificado de aptitud psicofísica , emitido por profesionales registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Los conductores podrán elegir cualquier centro médico habilitado para realizar el examen, sean estos públicos o privados, que estén homologados para emitir esa certificación.

Una vez que el profesional cargue la certificación en el sistema , la licencia se actualizará automáticamente en la aplicación Mi Argentina .

En caso de que un conductor tenga infracciones graves, deberá aprobar nuevamente el examen teórico-práctico para renovar su permiso.

Desde el Gobierno indicaron que este sistema agilizará el proceso y permitirá que haya competencia entre los centros médicos, ya que no habrá un canon fijo para la certificación psicofísica.

Se elimina la LiNTI, y la Licencia profesional para camiones de cargas y transporte de pasajeros de cada jurisdicción tendrá validez nacional

Cambios en las licencias profesionales y eliminación de la LiNTI

El decreto también modifica las reglas para la licencia profesional, que habilita a los conductores de transporte de cargas y pasajeros.

Se elimina la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) , conocida equivocadamente como el “Registro Moyano” porque se adjudicaba la potestad de dictar los cursos de capacitación al sindicato de camioneros. Esos cursos los dicta la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEACC) en su planta de Escobar, provincia de Buenos Aires, y otras federaciones del interior del país.

Las licencias de tipo C, D y E , emitidas por provincias o municipios, serán válidas para el transporte interjurisdiccional , siempre que la normativa que aplique cada jurisdicción esté en consonancia con las que aplica la ANSV.

Ya no será necesario realizar un doble trámite para operar entre distintas provincias.

La ANSV establecerá los estándares, pero las jurisdicciones serán las encargadas de emitir las licencias.

Según Sturzenegger, esta medida “borra una importante carga para el sector de transporte de cargas”.

Cambios en la primera licencia particular

Para tramitar la Licencia Nacional de Conducir por primera vez se puede iniciar el trámite vía online, pero luego se debe concurrir al Centro Emisor de Licencias correspondiente para realizar los exámenes de idoneidad.

La otra novedad se aplica sobre la decisión de eliminar la renovación de la primera licencia, que hasta ahora debía suceder al cumplirse el primer año desde su otorgamiento.

Con la nueva normativa, este requisito desaparece, pero si un conductor comete infracciones graves durante los primeros dos años, deberá rendir nuevamente el examen para conservar su licencia.

La primera licencia no deberá revalidarse al año de vigencia, pero los conductores estarán bajo observación de faltas graves durante los 2 primeros años

Alcance de las reformas a nivel nacional

Si bien el Decreto 196/2025 ya está en vigencia, hay algunos aspectos que todavía dependen de la adhesión de las provincias y municipios.

En Argentina, la emisión de licencias es una potestad municipal , por lo que cada distrito deberá adoptar la nueva normativa .

Hasta que eso ocurra, en algunas jurisdicciones podría mantenerse el sistema actual , con requisitos y plazos distintos.

La implementación del registro de médicos acreditados para la certificación psicofísica también requerirá ajustes en el sistema de la ANSV.

Desde el Gobierno indicaron que estas modificaciones buscan simplificar los trámites y reducir costos para los ciudadanos. Sin embargo, la transición dependerá de cómo las provincias y municipios adopten las nuevas reglas, aunque, teniendo en cuenta la simplificación y la unificación de criterios que ya existe hoy en día, se descuenta que la medida tendrá adhesión generalizada.

