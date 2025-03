Le sustrajo el celular con Botón Antipánico a su ex y terminó detenido

La policía local concretó una detención por "Desobediencia Judicial y Hurto de Bienes del Estado", imputación que recayó en un joven de 28 años de edad, radicado en esta ciudad.

Al respecto, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Sobre la medianoche, tomamos conocimiento de un episodio ocurrido alrededor de las 20:00, en un contexto familiar y que incluyó un hecho delictivo. Una joven de 23 años denunció que en ocasión de visitar junto a sus hijos a su ex suegra, fue abordada en forma violenta por su ex pareja. Maniestó que el ciudadano ya no reside en la vivienda, por lo que no estaba previsto encontrarse con él en la morada".

"Sin embargo, llegó en forma intempestiva, insultando y generando un forcejeo con la mujer, no llegando a lesionarla", apuntó el funcionario.

Pasado el incidente, la denunciante se percató de que también había sido víctima de la sustracción de un elemento que no es de su propiedad, sino que lo posee como protección. "Advirtió que ya no tenía en su mochila un teléfono celular TCL, que le fue provisto por el Poder Judicial de Entre Ríos, ante la carencia de un dispositivo donde instalar el Botón Antipánico ordenado por el Juzgado de Paz y Familia de Crespo, a instancias de una denuncia previa por violencia de género", indicó Roldán.

Ante los hechos suscitados, la policía puso los pormenores en conocimiento de la Fiscalía en turno y el Juzgado de Paz y Familia de esta ciudad; encomendándose la localización del joven denunciado, de 28 años de edad.

"Las dotaciones de esta dependencia se abocaron a dar con su paradero, logrando la localización en la mañana de este viernes, en Barrio Azul", confirmó el Jefe de Comisaría Crespo.

"El ciudadano fue reducido, en circunstancias que llevaba consigo el aparato telefónico buscado, siendo formalmente secuestrado. Por disposición de la Fiscalía, el detenido fue trasladado a Alcaldía de Tribunales, previo paso por la Oficina de Antecedentes y la examinación médica correspondiente. En tanto, se ordenó la restitución del dispositivo a la mujer, por hallarse vigente el plazo del Botón Antipánico provisto", afirmó.