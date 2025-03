El Sindicato de trabajadores viales exigió respuestas por los puestos de trabajo en el peaje del Puente Rosario-Victoria

En el peaje del Puente Rosario-Victoria, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Sutracovi) realizó una jornada de visibilización debido a que el 8 de abril finaliza la concesión de Caminos Caminos del Río Uruguay S.A y los trabajadores temen perder sus puestos de trabajos.

Al respecto, el Secretario General del sindicato, Leandro Bond, alertó: "500 familias quedarán en la calle el 8 de abril si no hay una solución que por un capricho del Gobierno se quedan sin trabajo. No quieren mandar una prórroga, no quieren poner una cláusula de continuidad laboral, no quieren terminar los pliegos como se debe. Y mientras tanto, el tiempo corre."

Por otra parte, Bond alerto que “no habrá seguridad vial, no habrá corte de pasto, no habrá bacheo. Nada. Será tierra de nadie. Lo estamos viendo en la Ruta 11, donde hay tres o cuatro accidentes por semana”. Es por ello que desde el Sindicato dejaron los siguientes interrogantes “¿Qué pasará en el Puente Rosario-Victoria cuando haya neblina y colisionen dos camiones? ¿Quién va a estar ahí para asistir? ¿Quién va a balizar, a ordenar el tránsito, a evitar una tragedia? Nadie. Porque el Gobierno decide mirar para otro lado”.

Asimismo, el Secretario General también llamó a los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos a que intervengan en la defensa de los trabajadores. "Interceder por nosotros es interceder por toda la población. Lo que viene es una desidia, una matanza en las rutas. Nos dicen que Vialidad se hará cargo, pero ¿cómo, si no hay presupuesto y van a echar a 1.500 trabajadores?"

Por otra parte, Bond garantizó el 8 de abril estarán en vigilia. “Esperamos que se solucione, pero si no, la lucha va a continuar hasta que alguien del Gobierno venga y dé una respuesta."

La Jornada de visibilización contó con el acompañamiento de organizaciones gremiales hermanas, delegados y trabajadores de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que se hicieron presentes para dar su apoyo.

APFDigital