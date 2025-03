Cultural empató ante Arsenal, Unión rescató un punto sobre la hora y Sarmiento sufrió una goleada

En Crespo, Cultural recibió a Arsenal de Viale en una tarde calurosa y terminó igualando el encuentro, sumando un punto como local.

Por otro lado, Sarmiento sufrió una dura derrota al caer 4-0 frente a Cañadita Central. Debido a las reformas en su estadio, Sarmiento hizo de local en el campo de Unión de Crespo, pero no pudo hacer valer la localía y fue superado ampliamente por su rival.

En tanto, Unión logró un agónico empate en su visita a Seguí FBC. El equipo local se puso en ventaja con un gol de Palaveccino a los 17 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, cuando parecía que la victoria quedaba en manos de Seguí, Lautaro Osuna apareció en el minuto 48 del complemento para igualar el marcador y darle a Unión un valioso punto como visitante.

Resultados Zona Sur

Zona Norte

Independiente FBC 1 vs Atlético Ma. Grande 5

Litoral Ma. Grande 1 Vs Juventud Sarmiento 0

Atlético Hasenkamp 6 Vs. Atlético Hernandarias 1

Deportivo Bovril 0 Vs. Deportivo Tuyango 1

Diego Maradona 1 Vs Sauce de Luna 2

Posiciones

Goleadores

Próxima Fecha (3ra)

Zona Sur

Viale FBC vs. Unión de Viale

Unión Agrarios Cerrito vs. Cultural de Crespo

Unión de Crespo vs. Deportivo Tabossi

Arsenal de Viale vs. Sarmiento de Crespo

Cañadita Central de Seguí vs. Seguí FBC

Zona Norte

Juventud Sarmiento de Hasenkamp vs. Independiente FBC de Hernandarias

Atl. María Grande vs. Atlético Hasenkamp

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas vs. Litoral de María Grande

Atlético Hernandarias vs. Asoc. Diego Maradona de María Grande

Club Sauce de Luna vs. Deportivo Bovril