El ex senador Edgardo Kueider rompió un silencio: “Los fondos no son ilícitos y tampoco de Argentina”

Desde su arresto domiciliario en Asunción, el ex legislador dialogó con el periodista Federico Malvasio en Vorterix Litoral.

En la entrevista fue dejando varias definiciones:



- Sobre los 200 mil dólares incautados: “Lo que tengo para decir es que no provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina”



- “Desde el momento en que esto tomó estado público y el Senado decidió mi expulsión he recibido innumerables amenazas. Los mensajes que he recibido son del tipo ‘cuidado porque te pueden hacer desaparecer’.



- “Esto tiene un interés de alto voltaje político. El kirchnerismo se ha encargado, ha trabajado arduamente para instalar que está vinculado a la Ley Bases”



- “El operativo de Aduana (en Paraguay) está cuestionado. Introdujeron todo lo que había en la camioneta en mi mochila”. Sin embargo, luego aclaró que no se trató de una “entrega” sino de un hecho “fortuito”.



- Sobre los viajes al Paraguay: “. “Son cuestiones de operaciones de acá que no son mías y por eso no puedo hablar. No hay ninguna investigación ni ilícito. Son operaciones comerciales de Paraguay, no tienen nada que ver con la Argentina”.



- Con respecto a la investigación sobre el caso Securitas afirmó que no está mencionado. La investigación la lleva adelante Arroyo Salgado y es donde abreva la magistrada para apuntar que Kueider manejó dinero de las coimas que pagó la empresa de seguridad privada a firmas Enersa para quedarse con contratos.



“No estoy mencionado en (ninguna) de las fojas de la investigación de la causa Securitas. Nadie declaró haber tenido algún tipo de vinculación conmigo. No tengo nada que ver”, sostuvo.



- Con respecto a los videos donde se lo ve manipulando plata en su oficina en Casa de Gobierno, expresó: “El dinero es de gastos reservados”. Por ley 10.533, la Legislatura traspasó el manejo de esos recursos del Ministerio de Gobierno y la Policía a la Secretaría General, a cargo de Kueider. La modificación se estableció en 2017. Entre 2018 y 2019, el funcionario manejó un monto equivalente a USD 500 mil.



“Eran pesos. El Contable (que se encargaba de llevarle la plata) nunca trajo dólares. Sólo había una pequeña cantidad de dólares por los viajes del Gobernador”, aclaró.

APFDigital