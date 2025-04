Crónica desde Marsella: Una crespense entre cafés y recuerdos de Gabriel Heinze

Estación Plus Crespo

Desde hace algunos años, Catalina Eberle, una crespense que decidió emprender rumbo a Europa, vive en Marsella, Francia, donde se desempeña profesionalmente en el sector financiero vinculado a la industria nuclear. Su vida, como la de muchos, dio un giro inesperado con la pandemia de COVID-19, situación que terminó por arraigarla al país galo desde su llegada en agosto de 2019.

"Me vine por un año sabático, pero con la pandemia se suspendieron los vuelos y sólo había de emergencia. No pude volver a Argentina hasta el 2021, y en ese tiempo conocí a mi marido, así que decidimos quedarnos", compartió Catalina en diálogo con FM Estación Plus Crespo desde Francia.

Catalina Eberle en el estadio del Olympique

Sin embargo, su historia en suelo francés no sólo está marcada por lo profesional o lo personal, sino también por una anécdota que conecta directamente a su ciudad natal con el mundo del fútbol internacional. En una jornada que parecía como cualquier otra, Catalina vivió un momento especial al encontrarse cara a cara con Didier Deschamps, el actual director técnico de la Selección Francesa de Fútbol.

"Estábamos tomando un café y lo vi. Me acerqué a saludarlo y le dije que yo era de Crespo, la ciudad de Gabriel Heinze", relató. La reacción del entrenador no se hizo esperar: "Se sorprendió y habló muy bien de Gabriel. Me contó que fue su técnico en el Olympique de Marsella, que lo conoce, lo valora y que hizo una gran carrera".

Marsella, donde reside Catalina, es la ciudad del Olympique, club que Heinze supo defender con orgullo. "Me di cuenta de que lo quieren mucho acá. Uno de mis amigos es fanático del Olympique y cuando le dije que era de Crespo, me respondió: ‘¡Ah sí, lo amamos!’. Siempre lo recuerdan", agregó.

El museo del Olympique

La huella del futbolista argentino en el club es imborrable, al punto que en el museo oficial del Olympique de Marsella se conservan fotografías y textos dedicados a su paso por el equipo. "Incluso los hinchas más jóvenes, que quizás ni lo vieron jugar, saben quién es. Dicen que fue la última buena época del club, porque después de su paso no volvieron a ganar tanto", destacó Catalina.

Museo del Olympique de Marsella: fotografías y textos dedicados a su paso por el equipo

La final del mundial rodeada por franceses

Más allá de la nostalgia y los recuerdos futboleros, la crespense también compartió cómo vivió, desde Francia, la vibrante final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y el país en el que reside. "Fue muy lindo. Estaba con mi marido y unos amigos colombianos, fuimos a ver la final a un bar. Los franceses alentaban con todo, pero nosotros también. Cada gol de Argentina lo gritábamos con fuerza. Fue todo con alegría, sin violencia", recordó. “Cuando ganó Argentina, claro, los franceses se quedaron bastante amargados”.

Con su testimonio, Catalina no sólo acerca una mirada fresca desde el exterior, sino que también demuestra cómo las raíces y el orgullo por lo propio —incluso a miles de kilómetros— siguen vivos en cada encuentro o en una simple conversación casual...

Didier Deschamps

El 5 de mayo de 2009 asumió como técnico del Olympique. En su primera temporada, hizo que el Marsella se proclamara campeón de la Ligue 1, título que no lograba desde hacía 18 años, y también ganó la Copa de la Liga. En la temporada 2010-11, el Olympique fue subcampeón de Liga​ y revalidó la Copa de la Liga. Estuvo hasta 2012 cuando asumió la dirección técnica del seleccionado francés.

Gabriel Heinze y sus dos pasos por Francia

Paris Saint-Germain (2000 - 2004)

Campeón de la Copa de Francia en la primera mitad de 2004

Defendió la camiseta del Paris Saint-Germain más de una centena de encuentros. Los resultados se seguían dando, y a la par de pelear los primeros puestos con el Paris Saint-Germain, hace su debut oficial con la selección argentina.

Después de tres años de excelentes resultados, se consagró campeón de la Copa de Francia en la primera mitad de 2004, y se anunció su convocatoria para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde fue campeón con la selección argentina. Para entonces, con 24 años estaba haciendo historia, siendo para entonces uno de los mejores jugadores de Argentina. De allí se marchó al Manchester United.

Olympique de Marsella (2009 - 2011)

Campeón de la Ligue 1, de la Supercopa de Francia y dos veces campeón de la Copa de la Liga

El 30 de julio de 2009 llegó al Olympique de Marsella, por lo que pasó a jugar tres temporadas más en Francia.

El Olympique fue un paso importantísimo en su carrera, y a la vez muy laureado. Salió campeón de la Ligue 1, de la Supercopa de Francia y dos veces campeón de la Copa de la Liga.

A esas alturas se notaba muy experimentado, y en 2011 fue transferido al fútbol italiano al ser adquirido por el A.S. Roma.