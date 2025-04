Juan Pablo Cantero volvió a sus raíces: “Hoy estoy más para educar que para competir”

La noche del miércoles tuvo un sabor especial en el estadio de Unión de Crespo. No solo por la contundente victoria local por 83 a 32 ante Rowing de Paraná, sino también por la presencia de una figura de renombre: Juan Pablo Cantero, ex base de la Selección Argentina y de extensa trayectoria nacional e internacional, volvió a las canchas locales con la camiseta del club que lo vio nacer.

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo

Tras el encuentro, el jugador dialogó con FM Estación Plus Crespo en una entrevista donde el tono de autocrítica se mezcló con reflexiones profundas sobre su presente, el rol formativo del deporte y el crecimiento del básquet entrerriano.

“Es raro que me hagan una entrevista después de perder por 50”, ironizó Cantero, aún con la derrota fresca, Unión ganó 83 a 32. “Es durísimo… es como remar en dulce de leche. Pero estoy muy agradecido por el recibimiento. Los jugadores me juegan duro, pero con respeto. Hoy ya estoy en una etapa más de educar que de enfrentarme a cosas que ya no tengo más ganas”.

A sus 42 años, Cantero regresó a Rowing para disfrutar del deporte que ama en el club que lo vio nacer. Sobre el partido, reconoció la amplia diferencia entre ambos planteles.

“Hay muchos chicos que hacen sus primeras armas en primera y se nota la diferencia. Unión de Crespo viene de jugar una final, tiene un volumen de juego muy alto. Se nota la mano de Marco [el entrenador] y el sistema es espectacular. Hoy estuvieron muy efectivos y, además, con jugadores como Facundo y Joaquín Folmer, que están en otro nivel”.

Más allá del resultado, el exjugador de equipos como Atenas de Córdoba, Regatas Corrientes, Ferro, Peñarol, Quimsa y Libertad de Sunchales, entre tantos otros, valoró el desarrollo del básquet local y se mostró esperanzado por el crecimiento en la base.

“Hoy estoy disfrutando de Rowing. El básquet federativo en Paraná creció mucho en cantidad. Creo que hay que seguir fortaleciendo la estructura y darles a los chicos un marco más claro. A veces hay mucha filosofía y eso enreda a los chicos; dejan de aprender. El trabajo de la APB tiene que apuntar a eso”.

Consultado por su visión del básquet en la costa del Uruguay, Cantero no dudó en destacar su jerarquía.

“Siempre fue un básquet de alto nivel. Me tocó jugar allá y sé que es un campeonato muy duro, con clubes donde los chicos están todo el día. Eso hace crecer el nivel. El básquet entrerriano siempre estuvo en la elite”.

La figura de Juan Cantero dentro de la cancha se mantiene intacta, pero su nuevo rol como referente y formador marca el inicio de una nueva etapa en su carrera: la de devolver al básquet todo lo que el deporte le dio. Desde su mirada serena y experimentada, apuesta a sembrar en las nuevas generaciones los valores y fundamentos de un juego que lo llevó a lo más alto.

Y mientras lo hace, vuelve a casa. Vuelve a Rowing.