Básquet: Facundo Folmer y su regreso a Unión, "Es hermoso poder volver a este club"

En dialogo con FM Estación Plus Crespo, Facundo Folmer reconoció “Es hermoso poder volver al club, también a jugar con Joaco, Juampi que está por volver, y todos los chicos. La verdad, hermoso. Por suerte, tuvimos una muy buena temporada en Catamarca, lo que me permitió volver antes acá. Y la verdad que siempre está en mi cabeza si tengo un tiempito, si me dan los tiempos, volver acá a jugar a Unión. Ya venía entrenando y no pude jugar el partido anterior por un tema con el pase. Así que esta vez se pudo dar. Yo creería que voy a poder estar hasta la mitad de este año. Y ya después debería buscar club porque a Catamarca no vuelvo".

Con respecto al partido: “muy bueno volver así, con estas situaciones. También somos conscientes que no todos los partidos van a ser así. La APB es muy competitiva, todos los equipos tienen buenos jugadores, se arman bien y juegan bien el básquet. Así que no la vamos a tener nada fácil”.

Sobre la posibilidad de jugar junto a sus 2 hermanos en la primera de Unión comentó: “es algo que siempre lo pienso. Pude jugar con el mayor. No me acuerdo si con el chiquito pude, pero con Agustín sí. Sería lindo más adelante, por el momento no se va a poder porque ellos están estudiando en Paraná y jugando en clubes distintos, pero lo bueno es que están jugando. Igual no lo descarto para un futuro. Aprovecho para agradecer a ellos y a mi viejo que están siempre en todo momento”.

Para cerrar, destacó el buen grupo que hay en el plantel: “es un grupo de excelentes personas. Además, hay otros pibes sumando minutos, Martu Morales, la está descociendo. Yo no podía seguir los partidos porque no lo pasaban, pero por lo que me contaban me decían que la estaba descociendo y además nuestro cinco suplente, que también viene de diez.”