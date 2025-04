Paraná Campaña: Lucas Medrano tras el empate de Sarmiento ante Cerrito, “hicimos un partidazo”

El jugador de Sarmiento reconoció a FM Estación Plus Crespo “Nos quedamos con un sabor medio agridulce porque la verdad que hicimos un partidazo, en todas las líneas estuvimos muy bien y estuvimos a la altura del gran rival que es y por eso nos vamos un poco medio agridulce. Tuvimos un par de oportunidades para liquidarlo al final pero esto es fútbol y el rival también juega y los acompañó un poco la suerte”.

En relación al momento de ser reemplazado, admitió: “venía un poco cargado en la semana, la verdad que los entrenamientos son bastante exigentes, por ahí me sumé medio sobre la fecha y todavía me falta estar un poco más a punto y ahora se viene un clásico también. Ya lo había hablado, pensé en guardarme y más vale estar bien para ese partido y que aproveche uno que entre fresquito”.

También destacó al plantel y comentó su situación personal: “la verdad que me sorprendió, hay muchísimos gurises que tienen buen pie, físicamente vuelan, en ese sentido estoy muy sorprendido. Falta trabajar, pero jugando así vamos a ganar más que perder. Yo estoy disfrutando cada partido, sinceramente no tenía pensado seguir jugando, pero bueno, hablando con César (Navoni), él quería que venga y le dé una mano más que nada a los chicos. Hablamos con mi familia, más que nada mi señora, yo quería acompañar a mis chicos que también están en el fútbol y bueno, aceptaron, me bancaron en esta y acá estoy. Disfruto cada partido, cada momento como si fuese el último, me encanta estar adentro de la cancha. También me pongo un poco más sentimental, me acuerdo del principio de toda mi carrera y por eso el festejo es más sentimental que demostrativo, digamos. Es una emoción muy grande y aparte fue un gol muy lindo, así que me va a durar el recuerdo. Se lo dedico a mi familia, al viejo y a la vieja que siempre están. Hoy los convencí para que vengan así que salió bien que hayan venido”