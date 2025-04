Robaron $20 millones de un comedor en el departamento Paraná y quedaron filmados. El dinero se encontraba en un maletín. Los malvivientes habrían tenido información sobre la presencia del efectivo en el lugar. Sucedió en el comedor El Empalme, ubicado en el kilómetro 64 de la Ruta 12, cerca de El Pingo, en el Departamento Paraná.

En una de las cámaras se observa a un hombre que pasa caminando frente al comedor, mirando hacia adentro del local y en sentido hacia la estación de servicio.

Nueve minutos más tarde, retorna en dirección contraria, con el maletín en su poder, en busca de su cómplice, quien estaba en la camioneta que se movían: una Amarok blanca con, paragolpes negro, polarizada, llantas gris y calco de "4x4" a la altura del guardabarros trasero.

Directo al maletín

“Entre moneda nacional, dólares y reales había unos 20 millones de pesos, aproximadamente. Estamos seguros que tenían la información donde estaba el maletín”, sostuvo el damnificado, Edgar Schonfeld, quien señaló que el ladrón “fue directo al lugar donde estaba el maletín” que, si bien no se encontraba bajo llave, tampoco estaba a la vista”.

Asimismo, detalló que el dinero “en un mueble que funciona de barra”.

Detalles

El responsable del local, indicó que “a las 19 del viernes” iba a retirarse de su lugar de trabajo y se encontró con que el maletín no estaba en el lugar donde siempre lo guardo. Empecé a hacer una búsqueda y cuando fui a las cámaras de seguridad descubrí que me lo sustrajo esta persona que entró muy manso y se lo llevó sin ningún tipo de obstrucciones”.

Acotó a Elonce: “No tenemos la identificación, pero si la apariencia física con cámaras desde diferentes ángulos. La Policía se está moviendo muy rápido, no tenemos datos certeros, pero es todo materia de investigación”.

El lugar “era accesible, pero había que tener información a dónde estaba. Es muy probable que hayan hecho inteligencia previa”, expresó el comerciante.

“No es casualidad”

Ratificó que considera que” no es casualidad para nada, porque su accionar demuestra que a la camioneta la estacionaron en un punto ciego. El autor simula ser un cliente y como el personal estaba abocado a tareas en el drugstore, ve que no hay nadie, no hace ruidos, pasa, agarra el maletín que estaba adentro del mueble y se va. A escasos metros había otro maletín con mi computadora no le dan importancia”.

Estimó que “no sabían cuánto dinero tenía”, pero sí que estaba el efectivo.

“Tenemos la certeza de que tenían información, por cómo se movieron en el horario en que menos gente anda”, remarcó Shonfeld.

“Estamos a la espera de novedades. Tenemos el dato de la camioneta y estamos buscando identificar al dueño. Se investigan cámaras del Túnel Subfluvial y de Paraná porque en teoría habrían ingresado a la capital entrerriana”, comentó el perjudicado quien precisó que “el dinero era para el pago de sueldo y a proveedores”.