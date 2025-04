Kueider desde Paraguay: “Las denuncias contra mí surgieron a partir de mi voto a favor a la Ley Bases”

El ex senador nacional dio una entrevista radial desde el lugar donde cumple prisión domiciliaria.

Edgardo Kueider, el ex senador nacional afín a la gestión del presidente Javier Milei, dio una entrevista en Paraguay, donde está cumpliendo prisión preventiva por haber cruzado la triple frontera con 200 mil dólares sin declarar, afirmó que “las denuncias contra mí surgieron a partir de mi voto a favor a la Ley Bases”.

En la misma línea, indicó que esa situación está vinculada con un sector del kirchnerismo/peronismo que no estaba de acuerdo con el DNU 70/30 y que, al mismo tiempo, que quería “hacer caer” el Gobierno de Milei.

“A partir de ahí (cuando votó a favor de la Ley Bases) empezaron a aparecer denuncias judiciales y en los medios. Estábamos a pocos meses de haber asumido un gobierno democrático y había una intención clara por parte del kirchnerismo de hacerlo caer", indicó en declaraciones a Radio Mitre.

Además, sostuvo que su convicción era apoyar al, por entonces, nuevo presidente de la Nación y que su voto en la Ley Bases “no podía obstaculizar” la gestión de un gobierno democrático: “Era una oportunidad de renovación política porque se iba a debilitar al kirchnerismo", añadió.

Al ser consultado sobre si esos 200 mil dólares, con los que se lo encontró en la triple frontera, fue el pago emitido por parte del Gobierno Nacional fue el pago por su voto positivo a la Ley Bases, respondió que el único motivo por el que se pronunció afirmativamente fue por “no obstaculizar” la gestión: “No hay otro”, volvió a remarcar.

Para finalizar, Kueider aseveró que muchos representantes del kirchnerismo impulsaron un falso rumor para que se instale un pago de coimas para aprobar la Ley Bases que no existió.

En cuanto a las imágenes donde se ve a Kueider contando dinero, junto a su secretaria, aseguró que “fueron grabados con cámaras que él mismo mandó a instalar y detalló” y que ese dinero es de “gastos reservados de la provincia que administraba”.

“Le sirve cuestionar todo lo que tenga que ver con el Gobierno. Me condenan porque impedí que se vote en contra esa ley y no me lo perdonan", concluyó.