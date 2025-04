Paraná Campaña: Unión de Crespo ganó y se mantiene líder en la zona sur. Sarmiento y Cultural, perdieron.

En el estadio mundialista "25 de Agosto", Unión recibió a Cañadita Central de Seguí y se impuso por 1 a 0. El único gol del encuentro fue convertido por Osuna a los 11 minutos del segundo tiempo, asegurando así los tres puntos para el conjunto crespense.

En tanto, los otros dos equipos de Crespo no corrieron con la misma suerte. Sarmiento visitó a Unión de Viale y cayó derrotado por 2 a 1, acumulando una nueva caída en el certamen. Por su parte, Cultural fue superado por Segui FBC por 2 a 0 en condición de visitante.

Con este resultado, Unión de Crespo se mantiene como puntero en la zona sur del campeonato, mientras que Sarmiento y Cultural deberán trabajar para recuperarse en la próxima fecha.

Resultados Zona Sur:

Posiciones Zona Sur:

Resultados Zona Norte:

Independiente FBC de Hernandarias 0 vs. Asoc. Diego Maradona de María Grande 0

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas 1 vs. Club Sauce de Luna 2

Deportivo Bovril 1 vs. Atlético Hasenkamp 3

Juventud Sarmiento de Hasenkamp 5 vs. Atlético Hernandarias 1

Litoral de María Grande 0 vs. Atl. María Grande 2

Posiciones Zona Norte:

Próxima fecha (7ma):

Zona Sur

Cañadita Central de Seguí vs. Unión de Viale

Sarmiento de Crespo vs. Seguí FBC

Arsenal de Viale vs. Unión de Crespo

Cultural de Crespo vs. Deportivo Tabossi

Unión Agrarios Cerrito vs. Viale FBC

Zona Norte:

Club Sauce de Luna vs. Independiente FBC de Hernandarias

Asoc. Diego Maradona de María Grande vs. Deportivo Bovril

Atlético Hernandarias vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas

Atlético Hasenkamp vs. Litoral de María Grande

Atl. María Grande vs. Juventud Sarmiento de Hasenkamp

Relacionada: