La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la programación para la fecha 16 del Torneo apertura 2025.

El viernes 2 de mayo, la AFA optó por disputar cuatro partidos en el mismo horario, 15:30hs, estos son: Banfield vs Central Córdoba de Santiago del Estero, Independiente de Rivadavia vs Defensa y Justicia, Racing Club de Avellaneda vs Newell's Old Boys y Argentinos Jrs vs Estudiantes de La Plata.

El único duelo aislado de este día será el de Unión de Santa Fe frente a Belgrano de Córdoba, a las 18:00hs.

El sábado 3 de mayo, se jugará un solo partido, el mismo será Huracán contra Barracas Central, a las 21:00 hs.

La última fecha del Grupo A, se llevará a cabo el domingo 4 de mayo, el encuentro pactado es: Tigre frente a Boca Juniors, a las 18:00 hs.

En cuanto a la Zona B, el calendario tendrá una dinámica similar, pero con horarios diferentes y un solo día de diferencia.

El sábado 3 de mayo, los partidos que se realizarán a las 16:00 serán: Deportivo Riestra vs Godoy Cruz, Sarmiento vs San Lorenzo y Talleres vs Instituto (en el estadio Mario Alberto Kempes).

Por otra parte, a las 18:30hs, Rosario Central se medirá con Independiente de Avellaneda; y a las 21:00 hs, Atlético Tucumán recibirá a Lanús.

El domingo 4 de mayo, se llevar adelante dos enfrentamientos: Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Platense a las 15:30hs y River Plate vs Vélez Sarsfield a las 20:30 hs.

Por último, según la programación de la AFA, el enfrentamiento interzonal entre San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata se llevará a cabo el domingo 4 de mayo, a las 15:30 hs.