Unión y Cultural ganaron en la 7ª fecha; Sarmiento volvió a caer en casa

En la ciudad de Viale, Unión se impuso con autoridad por 3 a 0 ante Arsenal, mostrando solidez en todas sus líneas y reafirmando su buen presente en el campeonato.

Por su parte, Cultural de Crespo se hizo fuerte en casa y venció por 3 a 1 al Deportivo Tabossi. Con este triunfo, el conjunto crespense se expectante la tabla, alimentando sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.

En contraste, Sarmiento no logra levantar cabeza. En esta oportunidad, cayó como local 3 a 1 frente al Seguí Fútbol Club, en lo que fue una nueva derrota que complica su panorama en el certamen.

La competencia continúa y cada fecha se vuelve más determinante de cara a la definición del torneo. La próxima jornada será clave para varios equipos que buscan consolidarse en la lucha por los primeros puestos.

Resultados Zona Sur

Resultados Zona Norte

Club Sauce de Luna 1 vs. Independiente FBC de Hernandarias 0

Asoc. Diego Maradona de María Grande 2 vs. Deportivo Bovril 2

Atlético Hernandarias 1 vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas 0

Atlético Hasenkamp 1 vs. Litoral de María Grande 2

Atl. María Grande 2 vs. Juventud Sarmiento de Hasenkamp 0

Posiciones

Próxima fecha (8°)

Zona Sur

Unión de Viale vs. Seguí FBC

Cañadita Central de Seguí vs. Arsenal de Viale

Deportivo Tabossi vs. Sarmiento de Crespo

Unión de Crespo vs. Unión Agrarios Cerrito

Viale FBC vs. Cultural de Crespo

Zona Norte

