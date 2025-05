ATER avisó que dejará de emitir la boleta papel desde el próximo anticipo del Impuesto Automotor

Los propietarios de vehículos recibieron en su reciente boleta del Impuesto Automotor, un recuadro de advertencia que no pasó desapercibido y que para muchos, despierta más interrogantes que certezas. Desde la ATER se les hizo saber: "Este es el último vencimiento del Impuesto Automotor en formato papel. Adherite a la Boleta Digital escaneando el QR o ingresando a nuestra web en www.ater.gob.ar. A partir de la tercera cuota, ATER enviará la boleta en formato digital al correo electrónico registrado en la adhesión. Aprovechá los beneficios de la Boleta Digital: es accesible, práctica y amigable con el ambiente".

Numerosas consultas llegaron a FM Estación Plus Crespo, respecto de qué ocurrirá con aquellos contribuyentes que no presentan conectividad, los que no poseen correo electrónico o desconocen el manejo de las modalidades de emisión virtual de impuestos, e incluso si es obligatorio automático o será opcional. Por ahora, no hubo respuesta oficial desde el organismo provincial.

La situación sorprendió a quienes deben "pagar patente", puesto que desde ATER se había informado que impulsarían activamente el uso de la Boleta Digital, pero a través de una implementación "progresiva", característica que no se estaría dando.

Provincia oportunamente comunicó que se concreta "con el objetivo de consolidar un sistema tributario más ágil, moderno y sustentable, donde las gestiones puedan realizarse de manera completamente digital, brindando mayor comodidad a los contribuyentes y promoviendo prácticas responsables con el entorno".

Asimismo, se desconoce si con la Boleta Digital se mantendrán las mismas fechas de vencimiento, las cuales en principio operan los siguientes días:

- Tercera cuota: 15 y 16 de julio.

- Cuarta cuota: 15 y 16 de septiembre.

- Quinta cuota: 17 y 18 de noviembre.