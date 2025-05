El veredicto por la causa de las muertes de bebés en el Neonatal ya tiene fecha

Estaba previsto que la sentencia se conozca el 2 de junio, pero el tribunal, integrado por los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, modificó la fecha.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación de Córdoba postergó para el 18 de junio el veredicto por la muerte de los cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, donde la principal acusada es la enfermera Brenda Agüero.

Estaba previsto que la sentencia se conozca el 2 de junio, pero el tribunal, integrado por los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, modificó la fecha.

Agüero se encuentra imputada por el delito homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, al tiempo que según el expediente, las muertes de los recién nacidos habrían sido provocadas mediante la administración intencional de potasio.

Por su parte, la ex directora del nosocomio Liliana Asís, el ex ministro de Salud Diego Cardozo y la ex jefa de enfermería Alicia Ariza, entre otros, están acusados de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el defensor de la enfermera, Gustavo Nievas, expresó su disconformidad por la lejanía en la que se dictaminará la culpabilidad o la inocencia de su clienta: "Estas cosas suceden cuando no hay audiencias. Se empieza a suspender para supuestamente darle tiempo al jurado con el fin de que analice la cantidad de prueba que hay. Eso no me parece mal".

Los fiscales Sergio Moreno y Mercedes Ballestrini solicitaron las siguientes penas para cada uno de los sindicados:

- Brenda Agüero: prisión perpetua por los supuestos cinco homicidios de bebés y ocho tentativas de homicidios.

- Diego Cardozo: tres años de cárcel condicional por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y en calidad de funcionario público y tres años de inhabilitación.

- Liliana Asís: cuatro años de prisión efectiva y tres años de inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad de los sucesos precedentes y por la calidad de funcionaria pública y omisión de los deberes de funcionaria pública.

- Claudia Ringelheim: ex subdirectora del centro de salud y ex jefa de tocoginecología clínica. Un año de cárcel, inhabilitación y el máximo de la multa por omisión de los deberes de funcionaria pública en concurso ideal.

- Alicia Ariza: ex jefa de enfermería. Los fiscales solicitaron un año de inhabilitación y el máximo de la multa por omisión de los deberes de funcionaria pública.

- Marta Gómez Flores: ex jefa de neonatología del nosocomio. Solicitaron cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial de tres años por omisión de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento doblemente calificado y en carácter de funcionaria pública y falsedad ideológica.

- Adriana Moralez: ex coordinadora del comité de seguridad del paciente del hospital. Reclamaron tres años de prisión condicional e inhabilitación (tres años) por ser considerada responsable de los ilícitos de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público en concurso ideal.

- María Luján: ex coordinadora de la unidad de terapia intensiva neonatal, a cargo de la supervisión de neonatología en algunas guardias. Sergio Moreno y Mercedes Ballestrini pidieron que sea absuelta de la falsedad ideológica y solicitó que una pena de un año e inhabilitación y el máximo de la multa por la omisión de deberes.

- Alejandro Escudero Salama: ex subdirector de gestión administrativa del nosocomio. Acusado de omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Pidieron que sea condenado a la pena de cuatro años de cárcel de cumplimiento efectivo y reciba una inhabilitación especial de tres años.