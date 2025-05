Paraná Campaña: Todos los resultados de 8vos. de final y como serán los cruces de 4tos.

Uno de los encuentros más destacados tuvo lugar en Seguí, donde el Tricolor goleó a Deportivo Tuyango por un contundente 8 a 2. El equipo dirigido por Mancuello comenzó en desventaja, pero reaccionó rápidamente con una ráfaga de goles. Cian, Marcos Aguilar, Rivas (por duplicado), y González fueron los encargados de marcar para el conjunto local. Para Tuyango, Puig y Gómez descontaron. El visitante tuvo la chance de acercarse en el marcador, pero falló un penal que podría haber cambiado el curso del partido.

En Cerrito, los actuales campeones demostraron su jerarquía y vencieron con claridad a Sauce de Luna por 6 a 0. Matías Martínez se destacó con un doblete, mientras que Yaryez, Rodríguez, Lescano y Castiglione completaron la goleada que les aseguró el pase a cuartos de final.

En barrio La Loma se vivió un duelo parejo entre Viale FBC y Deportivo Tabossi. El equipo dirigido por Leandro Cecotti abrió el marcador con gol de Taborda, pero en el complemento, el “Diabe” dio vuelta el resultado sobre el final con goles de Fabre y Arévalo, sellando el 2 a 1 definitivo. Con esta victoria, Deportivo Tabossi se enfrentará a Unión Agrarios en Cerrito el próximo fin de semana.

Otro partido vibrante se disputó en el Estadio Eduardo Stiben Wirtz, donde Celeste y Piratas igualaron 2 a 2 en tiempo reglamentario. La clasificación se definió desde los doce pasos, y fue allí donde el equipo visitante mostró mayor eficacia y se impuso por 4 a 3 en la tanda de penales. Ahora deberán medirse ante Cañadita Central en Seguí, por los cuartos de final.

Estadio: Club Atlético Cañadita Central

Cañadita Central 8 – 2 Deportivo Tuyango

Goles: Marcos Cian x3, Blas Gonzales, Milton Aguilar x2, Agustín Metz, Rivas (CACC) – Sebastián Puig, Orlando Gómez (CSDT)

Arbitro: Lautaro Castañola (Diamante)

Estadio: Eduardo Stiben Wirtz

Asociación Deportiva y Cultural 2 – 2 Juventud Sarmiento

Goles: Martin Gay, Jerónimo Rodríguez (ADYC) – Gonzalo Vega y Jonatan Acosta (CJS) (Penales 3 – 4, paso Sarmiento)

Arbitro: Bruno Bianqueri (Alcaraz)

Estadio: Leandro Cecotti

Viale Football Club 1 – 2 Atlético Hernandarias

Goles: Octavio Taborda (VFBC) – Rubén Fabre, Hernán Arevalo (CAH)

Arbitro: Elvio Olmos (Santa Elena)

Estadio: Presidente Jacob

Unión Agrarios 7 – 0 Club Sauce de Luna

Goles: José Castiglione, Jonatan Ferreyra, Matías Martínez x2, Santiago Lescano, Augusto Yaryez, Marcos Rodríguez (CUAC)

Arbitro: Juan Leguiza (La Paz)

Estadio: Conrado Schamle

Atlético María Grande 4 – 0 Unión De Viale

Goles: Matías Barzola. Marcos Miño e/c, Kevin López, Marcos Almada (CAMG)

Arbitro: Ariel Godoy (La Paz)

Estadio: Federico Coco

Independiente Football Club 1 – 3 Unión de Crespo

Goles: Roberto Aguirre (IFBC) – Lautaro Osuna x2, José Donda (CAUC)

Arbitro: Santiago Folmer (Hasenkamp)

Estadio: Beto Main

Atlético Litoral 2 – 1 Atlético Arsenal

Goles: Samir Lescano, Lucas Ackermann (AL) – Emiliano Albornoz (CAA)

Arbitro: Alexis Caisso (Paraná)

Estadio: Antonio Fortunato Ruiz Moreno

Atlético Hasenkamp 2 – 1 Seguí Football Club

Goles: Walter Torres, Cristian Gareis (CAH) – Neiff (SFBC)

Arbitro: Maximiliano Clauss (María Grande)

Cuartos de final:

Atlético María Grande vs. Unión de Crespo

Cañadita Central vs. Juventud Sarmiento

Unión Agrarios de Cerrito vs. Atlético Hernandarias

Atlético Litoral vs. Atlético Hasenkamp

Categoría Sub 20

Atlético Unión de Crespo 2 – 0 Deportivo Bovril

Asociación Deportiva y Cultural 1 – 0 Atlético Litoral

Atlético Arsenal 3 – 2 Club Sauce de Luna

Deportivo Tabossi 3 – 0 Juventud Sarmiento

Atlético Hernandarias 0 – 0 Unión Agrarios (Penales: 4 – 1)

Atlético María Grande 0 – 0 Atlético Sarmiento (Penales: 5 – 4)

Independiente Football Club 1 – 0 Cañadita Central

Atlético Hasenkamp 1 – 1 Seguí Football Club (Penales: 3 – 2)

Categoría Sub 17

Atlético Unión 1 – 1 Juventud Sarmiento (Penales: 3 – 4)

Deportivo Tabossi 1 – 0 Deportivo Bovril

Viale Football Club 3 – 0 Deportivo Tuyango

Atlético Litoral 3- 0 Atlético Arsenal

Atlético María Grande 0 – 0 Cañadita Central (Penales: 4 – 3)

Independiente Football Club 0 – 1 Asociación Deportiva y Cultural

Atlético Hasenkamp 1 – 0 Unión Agrarios

Atlético Sarmiento 3 – 1 Club Sauce de Luna