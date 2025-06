“El panorama es bastante incierto” expresó la Cámara de Turismo de cara a los dos fines de semanas largos

Los dos próximos fines de semanas serán largo debido a los feriados por la Batalla de Güemes (17 de junio que se conmemorará el 16) y el Día de la Bandera (20 de junio). Al respecto, el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Acedo expresó a APFDigital que el panorama en cuanto a hospedaje de turistas es “bastante incierto” ya que recalcó que se mantiene la nueva modalidad de alquiler que consiste en que el turista decide reservar una vez que llega a destino.

Sin embargo sostuvo que, en comparación con el año pasado, las expectativas son “similares”. “El año pasado en el primero la ocupación no fue muy alta a tal punto que no superamos el 50% pero en el fin de semana siguiente hubo un ligero repunte. Este año la situación es parecida porque no se espera mucha ocupación para el fin de semana próximo pero sí un incremento para el siguiente aunque los números van a ser significativamente menores ya que no hay niveles de reservas ni de consultas como para medir todavía”.

La situación va en sintonía con las estadísticas del año ya que, tal como remarcó Aválalos, “la caída es muy marcada” y dentro de los motivos mencionó el valor del dólar que favorece el viajar al exterior más que el ingreso de turistas extranjeros.

Ente Mixto, el paso necesario para “repuntar”

A la espera de se emita el decreto reglamentario para darle funcionalidad, el titular de la Cámara anticipó que el Ente Mixto brindará “una posibilidad cierta de que se hagan promociones y que se marque un horizonte que hoy no tenemos”.

“Actualmente, el sector privado y la Provincia están haciendo promociones por separado con pocos recursos. A través del Ente Mixto estas fuerzas se van a unir para otorgar un panorama mucho mejor en turismo”, explicó Acedo

A su vez, para potenciar la idea anterior, describió la situación de Córdoba, que desde hace varios años cuentan con un Ente y es por “ese lado que deberíamos ir”: “Con un mega lanzamiento está mostrando los productos que tiene para la temporada de invierno y la repercusión que han tenido es buenísima. Tienen su marca, saben dónde tienen que ir a venderse y los resultados están a la vista”

Cabe mencionar que respecto a la reglamentación, Acedo indicó que se están llevan diferentes encuentros de forma periódica en la que se está elaborando tal escrito.

Congreso de Agentes de Viajes en Paraná: “Fue un evento sumamente positivo”

Por otra parte, APFDigital le consultó a Acedo sobre la opinión acerca de la edición número 50 del Congreso de Agentes de Viajes que tuvo como sede a la capital entrerriana. “Por compromisos presumidos no pudimos participar pero resaltamos que es sumamente importante”.

Además, indicó que muchos colegas de Cámaras de Turismo de otras provincias han resaltado “las bondades de la provincia y la hospitalidad de la gente de Paraná” por lo que haberlo hecho en Paraná “sumamente positivo” para el sector turístico de Entre Ríos y “que puede acompañar a posicionar como punto turístico”.