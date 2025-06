Rubén Pagliotto: “Si hubiesen elogiado a Milei o Frigerio, no los tocaban”

La reciente detención de estudiantes que realizaban pintadas en la zona de calles Rondeau y Almirante Brown de la ciudad de Paraná durante la noche del jueves ha generado una ola de repudios de distintas organizacinoes estudiantiles, gremiales y de derechos humanos.

Se trata de cinco jóvenes, miembros de la agrupación La Cámpora y con edades entre 20 y 30 años que fueron sorprendidos in fraganti realizando pintadas en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Según declaraciones que dio en El Once, la detención se dio por el contenido y el trasfondo ideologico del mensaje y no por la acción en sí. “Estoy segurísimo que, si esas mismas personas hubiesen escrito loas de (Javier) Milei y/o de su futuro socio electoral Rogelio Frigerio, no sólo que no les tocaban un pelo, sino que les hubieran brindado protección”, afirmó Pagliotto.

El abogado Rubén Pagliotto también se preguntó si el mismo ímpetu se aplica en otros ámbitos del Estado provincial. “Me pregunto: ¿serán tan vehementes y proactivos con funcionarios del IOSPER que cometen delitos y abusos funcionales en contra del erario público y los propios afiliados?”, expresó, cuestionando la selectividad en la persecución de ciertas conductas.

Asimismo, apuntó contra miembros de la fuerza de seguridad: “¿O con los funcionarios policiales que han protagonizado horribles hechos de violencia institucional y gatillo fácil?”, concluyó.