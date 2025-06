Turismo: rondan el 55% las reservas en Entre Ríos pero esperan un repunte

Comienza hoy el segundo fin de semana largo del mes, y el sector del turismo espera un mejor resultado que el anterior, en el que se celebró el Día del Padre, una fecha en la que muchas personas prefieren pasarlo en familia y no viajar; además de que el clima no acompañó.

La Cámara Entrerriana de Turismo (CET) señaló que el nivel de reservas ronda el 55%, pero esperan un porcentaje de ocupación superior, habida cuenta de que numerosos visitantes buscan dónde alojarse en el momento de su llegada a la provincia.

Expectativas

Las expectativas son buenas, considerando la difícil situación que atraviesa el sector turístico a nivel nacional, en el que se nota un menor movimiento y un gasto más cuidado en cada salida. Al respecto, Juan Manuel Acedo, presidente de la CET, contó a UNO: “El fin de semana largo que pasó no superamos el 50%, que es algo similar a lo que ocurrió el año pasado, cuando la ocupación alcanzó el 46%. Fue muy baja, pero era lo que esperábamos. Tenemos ahora todas las fichas puestas y todas las expectativas en que este fin de semana largo que empieza ahora va a ser mejor”.

“Ya de por sí se están viendo más reservas: hasta el martes había un 55%, y hasta ahora no me han informado que se haya movido ese número, así que estaríamos arrancando con ese porcentaje”, subrayó, y manifestó: “Esperamos que crezca ese número, y que el turista que llega sin reserva o los excursionistas mismos vayan ocupando las plazas que no estén reservadas”.

Atractivos

Entre los alicientes que van a impulsar un mayor movimiento, según analizó, el buen tiempo será clave: “El tiempo va a estar mejor que el fin de semana anterior, estamos con eso a favor. Esperamos que el pronóstico se cumpla tal como está, con lindas temperaturas, acordes a la época y con muy bajas probabilidades de lluvia en todas la provincia”.

Asimismo, remarcó: “Los destinos están preparados para recibir al turista, y los que tienen más consultas son sobre todo los que tienen complejos termales. Los prestadores estamos todos con promociones y con precios muy competitivos: trabajamos con precios de enero, febrero y en el mejor de los casos de marzo; no se ha movido mucho la tarifa y no se han trasladado los aumentos de los costos fijos. Estamos trabajando mucho con 3x2 para este fin de semana –ocupando tres noches un alojamiento pero pagando dos–. Esperamos que resulte, hay muchas localidades que tienen convenios con los prestadores de servicios y ofrecen descuentos en entradas a termas, y quienes tienen ese producto turístico cercano lo están promocionando también, que es algo muy tentador para quienes eligen este tipo de destino”.

Preparativos del sector del turismo

En este marco, Ezequiel Marozzini, secretario de Turismo de Federación, confirmó a UNO que tanto la ciudad como el complejo Termal se preparan para recibir a los visitantes con diferentes propuestas y promociones.

Por su parte, Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura de Colón, comentó: “Este fin de semana estamos mucho mejor que el anterior en expectativas, porque el clima acompaña, sobre todo. El fin de semana pasada no sólo fue el Día del Padre, sino que hubo muchísima lluvia y la gente termina no viajando. Ahora tenemos circuitos de bodegas con almuerzo; el circuito naturaleza, con paseos náuticos y una propuesta de astroturismo esta noche en el Parque Nacional El Palmar y paseos habituales con guías mañana. Está el circuito de termas y es un momento oportuno para aprovechar el Pasaporte Termal, que vence el 30 de este mes, con el que pagando la entrada a uno de los tres complejos de la microrregión, que son el de Colón, San José y Villa Elisa, abonan sólo el 50% de las entradas en el segundo y el tercero. Y tendremos la tradicional Feria del Puerto, con artesanías, música en vivo, full track con comidas típicas, cerveza artesanal y productos locales y regionales, entre otras propuestas”.