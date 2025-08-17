Edilio Valentín Menon

Edilio Valentín MenonNecrológicas17 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 17 de agosto, a la edad de 91 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 17 de agosto a las 17:30, en el cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Urquiza 568 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Miguela Alicia Krenz Vda. de Gottig
Beatriz Consuelo Blanca Vda. de Folmer "Betty"
Eduardo José Hildermann
Jorge Mario Gómez
Miguel Modesto Mendoza
Fe y trabajo para salir de las adicciones: así funciona Casa Lázaro en Paraná
Desde 2016, Casa Lázaro en Paraná abre sus puertas a quienes, atrapados por el consumo, buscan volver a empezar. “No importa el pasado, lo importante es que hoy quieran cambiar”, dice su director, Jorge Achor, a FM Estación Plus Crespo.
Triple colisión en uno de los accesos a Crespo
El impacto se produjo en Ruta 131 y acceso Pte. Illia. Hubo traslado de ocupantes a una guardia médica.
Iba a cocinar un pollo y terminó provocando un incendio que afectó a su vivienda y un comercio vecino
El fuego se inició en una vivienda y afectó también a una zapatería y otros comercios vecinos. Bomberos y vecinos trabajaron intensamente para controlar la situación.
Elvira Müller Vda. de Gomer
Apareció la adolescente que era intensamente buscada en Entre Ríos
La policía dejó sin efecto el pedido de localización de la chica, en el anochecer de este sábado.