Edilio Valentín Menon

Falleció el 17 de agosto, a la edad de 91 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 17 de agosto a las 17:30, en el cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Urquiza 568 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.