Municipio impuso a ciudadanos el pago por reparación de daños a bienes públicos

Por diversas circunstancias, elementos que hacen a la urbanización pública de la ciudad, se han visto afectados en su integridad o funcionalidad. El municipio ha reparado o reemplazado esos daños, producidos en el mes de septiembre. Sin embargo, se consideró propicio efectuar la intimación de pago a los vecinos que han protagonizado las correspondientes situaciones.

Uno de los hechos ocurrió el 5 de septiembre, cuando un automóvil Volvo colisionó una columna de alumbrado público ubicada en Misiones y Buenos Aires, confirmó Estación Plus Crespo. La Dirección de Servicios Públicos calculó la reparación en $650.000, suma que se le reclama a la embistente, desde la Coordinación de Asuntos Jurídicos municipal.

El otro episodio acaeció el 12 de septiembre, cuando un utilitario Citroën Berlingo, colisionó una puntera ubicada en el Acceso Pte. Raúl Alfonsín. La reparación se estimó en $208.315, pudo saber Estación Plus Crespo. Dicho importe le fue intimado en concepto de reparación y acondicionamiento de los daños causados.

La tercera situación del último mes, data del día 20, cuando un Fiat Tempra impactó una columna de alumbrado público, existente en calle Carbó al 300. Las actuaciones labradas llevaron a plasmar lo ocurrido, siendo su reparación también establecida en $650.000, reclamados desde el Ejecutivo crespense, conoció Estación Plus Crespo.

Los siniestros viales refieren todos a episodios sin personas lesionadas. Al margen de los daños materiales que revistieron los vehículos particulares, la asesoría letrada municipal activó los mecanismos para lograr el recupero de las erogaciones causadas.