Municipio impuso a ciudadanos el pago por reparación de daños a bienes públicos

Por hechos ocurridos sólo en el mes de septiembre, la reposición de gastos asciende a $1.508.315. Cómo fueron los casos.

Crespo01 de octubre de 2025
Por diversas circunstancias, elementos que hacen a la urbanización pública de la ciudad, se han visto afectados en su integridad o funcionalidad. El municipio ha reparado o reemplazado esos daños, producidos en el mes de septiembre. Sin embargo, se consideró propicio efectuar la intimación de pago a los vecinos que han protagonizado las correspondientes situaciones. 

Uno de los hechos ocurrió el 5 de septiembre, cuando un automóvil Volvo colisionó una columna de alumbrado público ubicada en Misiones y Buenos Aires, confirmó Estación Plus Crespo. La Dirección de Servicios Públicos calculó la reparación en $650.000, suma que se le reclama a la embistente, desde la Coordinación de Asuntos Jurídicos municipal.

El otro episodio acaeció el 12 de septiembre, cuando un utilitario Citroën Berlingo, colisionó una puntera ubicada en el Acceso Pte. Raúl Alfonsín. La reparación se estimó en $208.315, pudo saber Estación Plus Crespo. Dicho importe le fue intimado en concepto de reparación y acondicionamiento de los daños causados.

La tercera situación del último mes, data del día 20, cuando un Fiat Tempra impactó una columna de alumbrado público, existente en calle Carbó al 300. Las actuaciones labradas llevaron a plasmar lo ocurrido, siendo su reparación también establecida en $650.000, reclamados desde el Ejecutivo crespense, conoció Estación Plus Crespo.

Los siniestros viales refieren todos a episodios sin personas lesionadas. Al margen de los daños materiales que revistieron los vehículos particulares, la asesoría letrada municipal activó los mecanismos para lograr el recupero de las erogaciones causadas.

e_1759287305_5194

Despiste y vuelco en la rotonda de Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo01 de octubre de 2025

Un vehículo despistó en la confluencia de rutas 12, 32 y 131. Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial de manera preventiva. Bomberos Voluntarios trabajaron en prevención.

encuentro

Encuentro distrital de mujeres reunió a más de 600 personas y dejó un fuerte mensaje de fe y esperanza

Estación Plus Crespo
Crespo01 de octubre de 2025

El reciente encuentro distrital de mujeres de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata se transformó en una verdadera fiesta de espiritualidad y comunidad. Más de seiscientas personas, entre mujeres y varones de distintas edades, se dieron cita para compartir una jornada marcada por la reflexión, la música y el mensaje central del lema “Renacer”.

peña amigos del bar

“Amigos del Bar” organiza la 1ª Peña Folklórica Música de la Tierra

Estación Plus Crespo
Crespo01 de octubre de 2025

El grupo musical “Amigos del Bar” anunció la realización de su primera peña folklórica, que llevará por nombre Música de la Tierra, el próximo sábado 4 de octubre en Crespo. El encuentro tendrá lugar en el Salón del Sindicato Municipal, ubicado en Moreno y Dr. Soñez, desde las 21:00.

mensaje

Próximos días en Crespo

