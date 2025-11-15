Recuperan una bicicleta infantil sustraída de un frente domiciliario

El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo que "a raíz de una denuncia formulada por un vecino de Barrio Salto, se iniciaron tareas investigativas tendientes a esclarecer el Hurto de una bicicleta para niños. El damnificado estimó que el hecho se produjo entre el 11 y 12 de noviembre, cuando la unidad había quedado sin medidas de seguridad en el frente del domicilio. Se trataba de una bicicleta Peretti rodado 20, con pedalines traseros; que fue apropiada por algún desconocido desde la vía pública".

Con el correr de los días, el Área de Investigaciones de la dependencia, reunió datos que orientaron la hipótesis de que podría haber sido comercializada. No obstante, "las tareas de campo avanzaron hasta dar con un domicilio donde se presumía la actual tenencia", indicó el funcionario policial.

Roldán confirmó que "este sábado, una dotación se constituyó en la vivienda en cuestión, en Barrio Azul, manteniendo una entrevista con el morador; quien al anoticiarse de la procedencia de la bicicleta y la investigación en curso, optó por hacer entrega voluntaria del efecto buscado. Asimismo, admitió haberla adquirido recientemente a otro sujeto, todo lo cual fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en Turno".

Habiendo operado el secuestro de la bicicleta rodado 20, la justicia ordenó la oportuna restitución al denunciante.

En consecuencia, "dos personas fueron individualizadas, ambos residentes en Crespo, quedando sus datos filiatorios ligados a la Investigación Penal Preparatoria en trámite", remarcó el Jefe de Comisaría Crespo.