Recuperan una bicicleta infantil sustraída de un frente domiciliario

ENERSA programó un corte de luz para este domingo
La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
La unidad ya había sido comercializada. Igualmente la policía local llegó hasta el actual tenedor. Dos individualizados por Hurto.Crespo15 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo que "a raíz de una denuncia formulada por un vecino de Barrio Salto, se iniciaron tareas investigativas tendientes a esclarecer el Hurto de una bicicleta para niños. El damnificado estimó que el hecho se produjo entre el 11 y 12 de noviembre, cuando la unidad había quedado sin medidas de seguridad en el frente del domicilio. Se trataba de una bicicleta Peretti rodado 20, con pedalines traseros; que fue apropiada por algún desconocido desde la vía pública".
Con el correr de los días, el Área de Investigaciones de la dependencia, reunió datos que orientaron la hipótesis de que podría haber sido comercializada. No obstante, "las tareas de campo avanzaron hasta dar con un domicilio donde se presumía la actual tenencia", indicó el funcionario policial.
Roldán confirmó que "este sábado, una dotación se constituyó en la vivienda en cuestión, en Barrio Azul, manteniendo una entrevista con el morador; quien al anoticiarse de la procedencia de la bicicleta y la investigación en curso, optó por hacer entrega voluntaria del efecto buscado. Asimismo, admitió haberla adquirido recientemente a otro sujeto, todo lo cual fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en Turno".
Habiendo operado el secuestro de la bicicleta rodado 20, la justicia ordenó la oportuna restitución al denunciante.
En consecuencia, "dos personas fueron individualizadas, ambos residentes en Crespo, quedando sus datos filiatorios ligados a la Investigación Penal Preparatoria en trámite", remarcó el Jefe de Comisaría Crespo.
La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.
Con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y culturales entre su país y Argentina, el diplomático recorrió las instalaciones de la planta crespense que ya comenzó a exportar a Alemania.
El municipio fue anfitrión de una comitiva ampliada, encabezada por el embajador Dieter Lamlé. Marcelo Cerutti y su equipo, exhibieron el trabajo ecológico del Parque Ambiental y acompañaron a la delegación en su visita a empresas productivas.
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
Eduardo Osuna, rector de la Escuela Técnica N° 35 "Gral. José de San Martín", destacó el nivel de aprendizaje del alumnado e invitó a la comunidad a colaborar con el proyecto que busca reunir fondos para adquirir tecnología. Además, la jornada cierra con una gran Peña Familiar.
El sujeto fue atrapado sobre un cruce peatonal del arroyo junto a dos tachos cargados de aceite en un autoelevador.
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
El municipio fue anfitrión de una comitiva ampliada, encabezada por el embajador Dieter Lamlé. Marcelo Cerutti y su equipo, exhibieron el trabajo ecológico del Parque Ambiental y acompañaron a la delegación en su visita a empresas productivas.
Con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y culturales entre su país y Argentina, el diplomático recorrió las instalaciones de la planta crespense que ya comenzó a exportar a Alemania.
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.