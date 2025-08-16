Iba a cocinar un pollo y terminó provocando un incendio que afectó a su vivienda y un comercio vecino

Apareció la adolescente que era intensamente buscada en Entre Ríos
La policía dejó sin efecto el pedido de localización de la chica, en el anochecer de este sábado.
El fuego se inició en una vivienda y afectó también a una zapatería y otros comercios vecinos. Bomberos y vecinos trabajaron intensamente para controlar la situación.Policiales/Judiciales16 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
En horas del mediodía de este sábado, un incendio de importantes proporciones se desató en una propiedad ubicada en la intersección de calles Urquiza y Entre Ríos de la ciudad de Chajarí, provocando daños en viviendas y comercios linderos.
El foco ígneo se habría originado en la vivienda de la familia Farrás. Según informó Radio Chajarí, el siniestro comenzó cuando el propietario, Diego Farrás, se disponía a cocinar un pollo asado. Explicó que había dejado el fuego encendido y salió momentáneamente a un local comercial, y en ese lapso habría saltado una chispa que inició las llamas.
Diana, su esposa, agregó que el fuego comenzó en un sillón y, en cuestión de minutos, se propagó por toda la casa. Las llamas avanzaron rápidamente y alcanzaron a propiedades vecinas, entre ellas la zapatería “Rody”, que resultó seriamente afectada.
Bomberos Voluntarios de Chajarí trabajaron intensamente para controlar el siniestro, en una escena marcada por la conmoción de vecinos y comerciantes. También se sumaron efectivos de la Policía de Entre Ríos y ciudadanos que colaboraron en tareas de asistencia.
Tanto Farrás como su esposa fueron atendidos por personal de emergencias y contenidos en una ambulancia, visiblemente consternados por la situación.
Las pérdidas materiales son considerables y aún se realizan peritajes para establecer el alcance total de los daños.
La policía dejó sin efecto el pedido de localización de la chica, en el anochecer de este sábado.
La Policía de Entre Ríos hizo llegar a FM Estación Plus Crespo un pedido de colaboración hacia la población para dar con el paradero de Milagros Abril Robles, de 15 años de edad, quien se habría ausentado de su hogar el día hoy sábado 16 de agosto a las 13:30 hs.
La señora víctima del impacto, fue trasladada al Hospital San José de Diamante.
Una mujer denunció que durante la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron a su vivienda y le robaron una importante suma de dinero. Se explayó sobre rarezas del hecho, al pedir que se esclarecido.
Ocurrió en la localidad de San Lorenzo. La mujer estaba rescatando a su mascota, que se había escapado, cuando fue embestida por la formación
Personal policial del puesto Túnel Subfluvial detuvo a un hombre de 36 años, oriundo de Santa Fe, sospechado de ser uno de los ladrones que asaltaron a una persona con discapacidad motriz en su casa de Urdinarrain. Recuperaron parte del dinero y secuestraron el auto que habían identificado.
Ocurrió en la localidad de San Lorenzo. La mujer estaba rescatando a su mascota, que se había escapado, cuando fue embestida por la formación
Desde 2016, Casa Lázaro en Paraná abre sus puertas a quienes, atrapados por el consumo, buscan volver a empezar. “No importa el pasado, lo importante es que hoy quieran cambiar”, dice su director, Jorge Achor, a FM Estación Plus Crespo.
Una mujer denunció que durante la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron a su vivienda y le robaron una importante suma de dinero. Se explayó sobre rarezas del hecho, al pedir que se esclarecido.
El Presidente buscará respaldo para su programa económico en busca de recrear confianza. Mientras, la incertidumbre parece haber llegado a los inversores.
El impacto se produjo en Ruta 131 y acceso Pte. Illia. Hubo traslado de ocupantes a una guardia médica.