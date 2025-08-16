Iba a cocinar un pollo y terminó provocando un incendio que afectó a su vivienda y un comercio vecino

En horas del mediodía de este sábado, un incendio de importantes proporciones se desató en una propiedad ubicada en la intersección de calles Urquiza y Entre Ríos de la ciudad de Chajarí, provocando daños en viviendas y comercios linderos.

El foco ígneo se habría originado en la vivienda de la familia Farrás. Según informó Radio Chajarí, el siniestro comenzó cuando el propietario, Diego Farrás, se disponía a cocinar un pollo asado. Explicó que había dejado el fuego encendido y salió momentáneamente a un local comercial, y en ese lapso habría saltado una chispa que inició las llamas.

Diana, su esposa, agregó que el fuego comenzó en un sillón y, en cuestión de minutos, se propagó por toda la casa. Las llamas avanzaron rápidamente y alcanzaron a propiedades vecinas, entre ellas la zapatería “Rody”, que resultó seriamente afectada.

Foto: La Fusta

Bomberos Voluntarios de Chajarí trabajaron intensamente para controlar el siniestro, en una escena marcada por la conmoción de vecinos y comerciantes. También se sumaron efectivos de la Policía de Entre Ríos y ciudadanos que colaboraron en tareas de asistencia.

Tanto Farrás como su esposa fueron atendidos por personal de emergencias y contenidos en una ambulancia, visiblemente consternados por la situación.

Las pérdidas materiales son considerables y aún se realizan peritajes para establecer el alcance total de los daños.