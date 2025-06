OSER: afirman que “el ordenamiento concluyó” y que ampliarán las prestaciones

Entre Ríos 25 de junio de 2025

“Entendemos que cualquier forma de financiación adicional, no sería descartada. Pero no hemos hablado en absoluto de eso. Por ahora, no lo necesitamos”, dijo el titular de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos.