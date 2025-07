Pobladores del Paraje San José, muy próximo a Aldea Brasilera -departamento Diamante-, se encontraron este martes con una situación complicada de resolver para el común de las personas, que no cuentan con elementos idóneos ni conocimientos específicos como para rescatar a un animal de la fauna silvestre atascado en un pozo.

Con buen criterio y bajo la premisa de ayudar al Carpincho en emergencia, convocaron a la repartición especializada de la Policía de Entre Ríos, que comisionó hasta el lugar a una dotación de efectivos de la Brigada Abigeato Paraná -de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales-. Al llegar, el intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez, junto a una secretaria municipal, se encontraban prestos a colaborar en lo que les fuera posible, aseguraron a FM Estación Plus Crespo.

Según las referencias colectadas, se presume que el Carpincho podría haber sido corrido por los perros de la zona, cuando cayó a un pozo cavado por la distribuidora Enersa. El mismo tenía la profundidad suficiente como para posteriormente plantar los postes de cemento que se emplazan para el tendido eléctrico de media tensión. El pozo estaba descubierto y si bien ha sido útil para que se guareciera el ejemplar silvestre, a instancias de pretender salir, ya no pudo. Su contextura física y la profundidad del hoyo se lo impedían, sumado al estado de nerviosismo que vivencian ante la proximidad de humanos, de quienes desconoce sus intenciones.

Inmediatamente los uniformados de la Brigada Paraná comenzaron a realizar las tácticas de rescate que amerita la situación, con collar de ahorque, para evitar riesgos ante alguna reacción imprevista del animal. Con paciencia lograron asegurar su cuerpo y poco a poco facilitar su extracción del pozo. Lo esperaba a escasa distancia una jaula ciega, para que el traslado posterior no le genere un cuadro de stress, aún mayor al episodio vivido. Brigadistas y autoridades municipales pudieron apreciar que no presentaba heridas y que finalmente, pudo ser puesto a resguardo, afirmaron a FM Estación Plus Crespo.

Se trató de un Carpincho macho, adulto, de unos 35 kilos aproximadamente. La comisión policial de la Brigada Paraná abandonó Aldea Brasilera con el animal a salvo, el cual es examinado por la médica veterinaria, Dra. Laura Baustista. De no mediar complicaciones de salud, el ejemplar será liberado en una reserva natural.