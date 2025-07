Jesús Oliveras, hermano de Alejandra "Locomotora" Oliveras, confirmó este martes que el estado de la exboxeadora "es completamente crítico", con daños irreversibles en la mitad de su cuerpo y consecuencias impredecibles a nivel cognitivo.

“Es un daño irreversible. Ya tenía daño en el cerebro, muy afectado. No puede estar sin respirador”, confió Jesús, y agregó que "el estado es completamente crítico".

Asimismo, y en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), Oliveras puntualizó que "tiene daño en el tronco cerebral, que es la parte que están los signos vitales: la respiración, la tensión, los movimientos inconscientes. Es una de las partes más importantes".

"Nadie está preparado para responder de manera instantánea. Nos reunimos con los hijos, nos damos fuerzas y esperamos, tenemos fe, la acompañamos. Es lo único que puedo decir. El día a día", agregó.

Jesús Oliveras remarcó además que "Ella siempre estaba haciendo gimnasia. Siempre tenía que hacer algo: correr, caminar, hacer pesas. No tomaba alcohol. Una persona muy sana. La verdad que no lo entiendo, no lo entiendo".

Por otra parte, sostuvo que Alejandra "Como hermana es una genia. Tuve la gran suerte de acompañarla en su gran aventura del boxeo, en toda su carrera. Nunca he visto una mujer con tanta fuerza. Éramos como el Quijote y Sancho Panza".

Ocho días atrás la jujeña, de 47 años, sufrió un ACV isquémico en su casa en la ciudad santafesina de Santo Tomé, por lo que fue ingresada al Hospital José María Cullen, de la capital provincial, donde permanece internada en terapia intensiva, con "riesgo de vida", según el parte dado a conocer hoy.

En diálogo con la prensa, Néstor Carrizo -jefe de terapia intensiva de ese nosocomio- detalló que Oliveras “necesita de asistencia respiratoria mecánica”, y agregó: “La lesión que neurológica que ella tiene es grave en un hemisferio cerebral, por lo tanto, necesita la asistencia respiratoria, medicación para la hidratación, analgésicos y monitoreos neurológicos”.

“La lesión es irreversible si hablamos de funcionalidad en esa área del cerebro, pero su cuadro clínico neurológico es reversible”, continuó.

Por último, señaló que “hay que entender que todavía estamos en una fase donde lo más importante es sostenerla con vida y tratar de mantener el funcionamiento de sus órganos”.