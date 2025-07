Los casos de gripe, resfriado y otras infecciones respiratorias son muy habituales durante el invierno debido a las bajas temperaturas y, si bien muchas personas recurren a la automedicación, especialmente con los antibióticos, una especialista reflexiona sobre la importancia de un uso adecuado de los medicamentos ante estas enfermedades estacionales.

“La mayoría de los cuadros que vemos en esta época como congestión, moco, dolor de garganta, tos o incluso fiebre, son de origen viral y no requieren antibióticos. Esto se debe a que estos medicamentos sólo son efectivos frente a cuadros bacterianos, como por ejemplo una infección urinaria, y siempre bajo prescripción médica”, explicó la médica infectóloga Corina Nemirovsky.

El consumo de antibióticos sin indicación médica no solo puede ser ineficaz, sino también perjudicial y, entre sus consecuencias se encuentran malestares digestivos, reacciones alérgicas e incluso infecciones más graves y resistentes.

Además, su uso indiscriminado favorece mutaciones en las bacterias que las vuelven más fuertes, haciendo que los tratamientos pierdan eficacia, tanto en el paciente como en su entorno. Hoy, la resistencia antimicrobiana es una de las principales preocupaciones de la salud global.

“Si bien algunas bacterias pueden recuperar su sensibilidad con el tiempo, esto no siempre sucede y puede llevar muchos años. En la mayoría de los casos, una vez que es adquirida esa resistencia ya no se vuelve para atrás, lo cual limita las opciones de tratamiento disponibles”, advierte la especialista, que además es docente de la carrera de especialización en la Universidad del Hospital Italiano.

Por eso, es necesaria la evaluación de un profesional, quien tiene en cuenta cuestiones como la dosis adecuada, posibles efectos adversos, duración del tratamiento e interacción con otros fármacos.

¿Cómo actuar frente a un resfrío o gripe?

Reconocer los síntomas típicos de cuadros virales.

No recurrir a antibióticos sin indicación médica.

Consultar a un profesional si hay fiebre persistente, malestar general o si se pertenece a un grupo de riesgo.

No compartir ni reutilizar medicamentos.

En definitiva, cuidar el uso de antibióticos es un acto de responsabilidad para la salud propia y colectiva porque, lo que puede parecer una solución rápida, muchas veces no es la correcta, por eso es importante siempre consultar con un médico y hacer uso consciente de estos medicamentos para que cuando realmente necesitemos un tratamiento estos sigan siendo eficaces.